主管理员可以选择请求有关用户未积极运行指定产品的通知。在 Autodesk Account 的“使用情况通知”功能中，管理员可以指定计划选项，以接收用户不活跃的自动电子邮件通知。根据他们从这些通知中了解到的信息，主管理员和辅助管理员随后可以转到“使用情况报告”来取消指定不活跃用户。

注意：非活动用户数据仅适用于标准版或高级版许可方案的固定期限使用许可。

设置使用情况通知：

登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com 在“报告”下，选择“使用情况通知”。 在“使用情况通知”窗口中，单击“设置”。 选择所需的通知计划选项： 从日历中选择希望 Autodesk 开始发送使用情况通知电子邮件的日期。

选择希望接收通知电子邮件的频率。您可以选择每周、每两周、每月或每三个月接收电子邮件。

选择不活跃日期范围。您可以选择查看过去 30 天、3 个月、6 个月、9 个月或 1 年内不活跃用户的报告。 单击“打开”。 此时将显示一条消息，指示不活跃用户通知已打开。

编辑使用情况通知：

在“使用情况通知”窗口中，单击“编辑”。 更改开始日期、频率或日期范围。 单击“保存”。 此时将显示一条消息，指示更改已保存。

关闭使用情况通知：



在“使用情况通知”窗口中，将开关切换到“关闭”位置。 此时将显示一条消息，确认“使用情况通知”已关闭。

取消指定不活跃用户：

当您收到有关不活跃用户的电子邮件通知时，您会看到一个标题为“查看不活跃用户”的按钮。（只有当您有不活跃用户时，您才会看到此按钮。）

单击“查看不活跃用户”以打开“使用情况报告”，该报告已预先过滤以仅显示不活跃用户。 选中要取消指定的用户旁边的框。 在显示的消息中，单击“取消指定”。 在显示的“取消指定”确认窗口中，单击“取消指定”。

注意：您也可以直接转到帐户中的“使用情况报告”以取消指定用户。在这种情况下，列表不会自动过滤出不活跃用户。