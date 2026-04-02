教育机构的学校 IT 管理员必须确认有资格获取单（人）用户、多（人）用户和网络教育许可的访问权限。在此过程中，您可能需要提供合格教育机构的任职证明文件。

重要信息：尽早开始确认您的资格，以确保您在课程开始时有权访问软件。如果您的学校尚未列为合格教育机构，可能需要七天或更长时间验证它。 确认您的资格后，您将获得一年免费*访问权限，可以访问 Autodesk Education Community 上提供的 Autodesk 软件和服务。（在符合条件的情况下，每年您都可以续展访问权限。）