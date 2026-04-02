教育帐户管理

确认管理员资格

教育机构的学校 IT 管理员必须确认有资格获取单（人）用户、多（人）用户和网络教育许可的访问权限。在此过程中，您可能需要提供合格教育机构的任职证明文件。

 

重要信息：尽早开始确认您的资格，以确保您在课程开始时有权访问软件。如果您的学校尚未列为合格教育机构，可能需要七天或更长时间验证它。 确认您的资格后，您将获得一年免费*访问权限，可以访问 Autodesk Education Community 上提供的 Autodesk 软件和服务。（在符合条件的情况下，每年您都可以续展访问权限。）

确认资格并创建帐户

您需要有一个 Autodesk Education 帐户，才能将软件部署到机构中的多个用户或设备。如果您在区域或地区办事处工作并负责购置多个教育机构的软件，则需要为每个机构创建一个单独的帐户。

 

请按照以下说明操作，或观看此简短视频：

 

获取产品并设置帐户（2 分 35 秒）

 

如果您是 Autodesk 新用户，注册教育许可方案将创建 Autodesk 帐户。如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请先登录以获得最佳体验。

  1. 如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请登录。 
  2. 教育产品页面上选择所需的产品。 
  3. 接下来，选择与您的角色匹配的固定期限使用许可方案。  
  4. 填写有关您学校和您自己的基本信息，以完成结账。您只能验证一次，因此请确保提供的所有信息均准确无误。  
  5. 提交帐户信息后，您将收到一封电子邮件以验证您的电子邮件地址。单击电子邮件中的链接以激活您的帐户。 

其他证明文件要求

在某些情况下，系统可能会要求您提交其他资格证明：

  • 您的全名（必须与学校在册名单中所示的姓名一致）
  • 教育机构的全名
  • 当前学期内的日期

下面是一些适当的证明文件示例，假定它们包含以上信息：

  • 来自教育机构的官方信函（您可以使用此模板（英文））
  • 报名费收据
  • 学费收据
  • 学生或员工 ID（不需要照片）
  • 成绩单
  • 学校网站上的教职人员列表

您最长有 14 天时间来上传适当的证明文件。上载了证明文件后，可能需要几天时间由 SheerID（我们的第三方验证服务提供商）确认您的资格。

 

确认您的资格后，您将收到一封欢迎您加入 Education Community 的确认电子邮件。

另请参见

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