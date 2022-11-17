如果您是 Autodesk 新用户，则需要创建 Autodesk 帐户以使用通过教育许可方案提供的产品。确保您有资格获得教育访问权限（请参见下文）。
Autodesk 使用单点登录 (SSO) 系统。这意味着您可以使用同一电子邮件和密码登录多个 Autodesk 网站。如果您已登入注册和激活、Education Community、Autodesk Drive、Autodesk 讨论组或某些其他 Autodesk 网站，表明您已有 Autodesk 帐户。
如果您已有 Autodesk 帐户，请直接在“获取产品”页面上登录您的帐户，然后跳到下面的“确认学生和教师的资格”。
创建教育帐户：
如果您未收到帐户确认电子邮件：
如果忘记了密码：
要访问通过教育许可方案提供的软件和服务，必须确认您的资格。在此过程中，您可能需要提供合格教育机构的入学证明文件或任职证明文件。
注意：来自您的教育机构的电子邮件地址不足以确认资格，也不需要用它来确认资格。
重要信息：在确认您的资格之前，您无法访问通过教育许可方案提供的软件。请务必尽早开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。
在确认资格期间，如果您迫切需要使用 Autodesk 软件，可以下载 30 天免费试用版。
确认资格：
您可能需要提交其他证明文件来证明资格。此证明文件必须包括：
下面是一些适当的证明文件示例，假定它们包含以上信息：
您最长有 14 天时间来上传适当的证明文件。上传证明文件后，SheerID 可能需要几天时间才能确认您的资格。
为了践行我们提供免费专业软件以合法用于教育目的的承诺，Autodesk 聘请了 SheerID（第三方验证服务提供商）来验证用户是否有资格获得教育许可或固定期限使用许可。所有寻求通过 Education Community 免费访问 Autodesk 专业产品和服务的客户都必须提供合格教育机构的入学证明、任职证明或承包商身份证明。
如果您有此处未解决的确认资格相关问题，请联系 SheerID：customerservice@sheerID.com。
确认您的资格后，您将获得一年免费*教育访问权限，可以访问 Education Community 上提供的 Autodesk 软件和服务。只要您符合条件，可以按年续展访问权限。查找欢迎您加入 Education Community 的确认电子邮件。此电子邮件包含指向“获取产品”页面、支持资源和 Education Community 页面的链接。
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