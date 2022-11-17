如果您是 Autodesk 新用户，则需要创建 Autodesk 帐户以使用通过教育许可方案提供的产品。确保您有资格获得教育访问权限（请参见下文）。

Autodesk 使用单点登录 (SSO) 系统。这意味着您可以使用同一电子邮件和密码登录多个 Autodesk 网站。如果您已登入注册和激活、Education Community、Autodesk Drive、Autodesk 讨论组或某些其他 Autodesk 网站，表明您已有 Autodesk 帐户。

如果您已有 Autodesk 帐户，请直接在“获取产品”页面上登录您的帐户，然后跳到下面的“确认学生和教师的资格”。