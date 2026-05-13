Autodesk 授权培训中心是指为客户、行业专业人士、学生和教师提供高质量学习体验的组织或培训提供商。他们为未来的创新者提供更加深入的 Autodesk 产品知识，帮助学员做好准备迎接认证考试，并让他们在不断变化的世界中实现其职业目标。

要成为 ATC，组织必须是成熟的培训提供商，拥有经验丰富且经过 Autodesk 认证的讲师并拥有符合 Autodesk 标准的设施。他们必须致力于保持卓越的培训，定期更新课程，并为学习者提供足够的支持和资源。此外，还必须遵守 Autodesk 的 ATC 计划要求。构建您的未来。成为 Autodesk 授权培训中心。