学习、准备、创造

授权培训中心 ATC®

授权培训中心是学习合作伙伴社区的一部分。学生、教师、消费者、行业专业人士和企业均可在此探索不同的设计和创造未来的方式。

2025 年设计与制造现状报告

了解最新的管理层见解和新兴技术

针对数字化转型如何推动业务韧性、可持续性和人才管理，行业领导者提供了相关见解（英文）和研究（英文）。

通过 Autodesk 提供的讲师指导培训、在线培训或自行掌握进度的培训培养您的好奇心

授权培训中心向客户和教师提供优质的学习体验。其综合培训课程可帮助您增长产品知识，从容应对认证考试，最终实现职业目标。这些培训中心均已获得 Autodesk 授权，拥有一支由全球 Autodesk 学习合作伙伴社区认可的 Autodesk 认证讲师专业团队。

加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的教室。学生和教师正在使用 Fusion 360。

贵组织有兴趣成为 ATC 吗？

Autodesk 授权培训中心是指为客户、行业专业人士、学生和教师提供高质量学习体验的组织或培训提供商。他们为未来的创新者提供更加深入的 Autodesk 产品知识，帮助学员做好准备迎接认证考试，并让他们在不断变化的世界中实现其职业目标。

 

要成为 ATC，组织必须是成熟的培训提供商，拥有经验丰富且经过 Autodesk 认证的讲师并拥有符合 Autodesk 标准的设施。他们必须致力于保持卓越的培训，定期更新课程，并为学习者提供足够的支持和资源。此外，还必须遵守 Autodesk 的 ATC 计划要求。构建您的未来。成为 Autodesk 授权培训中心。

学生和教师正在使用 Fusion 360。

Autodesk 认证讲师计划

Autodesk 认证讲师 (ACI) 是值得信赖且持有认证的专业人士，他们精通 Autodesk 解决方案和产品，并因讲授专业培训内容和高级教学技能而得到认可。ACI 由 Autodesk 审核，并隶属于 Autodesk 学习合作伙伴。他们的使命是赋予学习者能力，使他们能够适应不断变化的世界。

从此开始创造更美好的未来

日本东京八王子市日本工学院的 Fusion 360 学生。

参与 aap

授权学术合作伙伴计划

Autodesk 授权学术合作伙伴 (AAP) 与学术机构合作，帮助教师鼓足干劲激发新一代创新者的灵感和潜能，支持学员做好未来迈入目标行业的准备。学术合作伙伴提供合作机会、重点对话和认证考试准备。

 

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加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的教室。学生和教师正在使用 Fusion 360。

赢得 Autodesk 认证

Autodesk 认证计划

Autodesk 认证突出了您所在行业的高级技能。在 AECO、项目设计与制造以及传媒和娱乐行业中，施展您的设计和制造技能，从而获得聘用、推进职业发展，并加速业务增长。

 

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来自 Fortis Construction 的 BIM 专业人员在俄勒冈州波特兰市 Autodesk 办事处施工现场。

真实场景的课堂培训 

会员培训提供商计划

Autodesk 会员培训提供商 (MTP) 是工会附属培训组织或贸易技能附属协会，他们致力于为工会学徒和未来的行业专业人士提供优质的学习体验、增加产品知识并推动 Autodesk 软件从部署到实际应用的各项举措。

 

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有关教育的更多信息

加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的教室。学生和教师正在使用 Fusion 360。

Autodesk Education 资源

Autodesk 致力于激励和授权您的学生和教师获得设计和创造更美好世界所需的技能、实践经验和资质。

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日本东京八王子市日本工学院的 Fusion 360 学生。

Autodesk 教育支持

查找满足所有教育、学习和培训需求的帮助和资源，以及有关 Autodesk 产品问题的答案。

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