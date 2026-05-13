娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
授权培训中心向客户和教师提供优质的学习体验。其综合培训课程可帮助您增长产品知识，从容应对认证考试，最终实现职业目标。这些培训中心均已获得 Autodesk 授权，拥有一支由全球 Autodesk 学习合作伙伴社区认可的 Autodesk 认证讲师专业团队。
Autodesk 授权培训中心是指为客户、行业专业人士、学生和教师提供高质量学习体验的组织或培训提供商。他们为未来的创新者提供更加深入的 Autodesk 产品知识，帮助学员做好准备迎接认证考试，并让他们在不断变化的世界中实现其职业目标。
要成为 ATC，组织必须是成熟的培训提供商，拥有经验丰富且经过 Autodesk 认证的讲师并拥有符合 Autodesk 标准的设施。他们必须致力于保持卓越的培训，定期更新课程，并为学习者提供足够的支持和资源。此外，还必须遵守 Autodesk 的 ATC 计划要求。构建您的未来。成为 Autodesk 授权培训中心。
Autodesk 认证讲师 (ACI) 是值得信赖且持有认证的专业人士，他们精通 Autodesk 解决方案和产品，并因讲授专业培训内容和高级教学技能而得到认可。ACI 由 Autodesk 审核，并隶属于 Autodesk 学习合作伙伴。他们的使命是赋予学习者能力，使他们能够适应不断变化的世界。
参与 aap
Autodesk 授权学术合作伙伴 (AAP) 与学术机构合作，帮助教师鼓足干劲激发新一代创新者的灵感和潜能，支持学员做好未来迈入目标行业的准备。学术合作伙伴提供合作机会、重点对话和认证考试准备。
赢得 Autodesk 认证
Autodesk 认证突出了您所在行业的高级技能。在 AECO、项目设计与制造以及传媒和娱乐行业中，施展您的设计和制造技能，从而获得聘用、推进职业发展，并加速业务增长。
真实场景的课堂培训
Autodesk 会员培训提供商 (MTP) 是工会附属培训组织或贸易技能附属协会，他们致力于为工会学徒和未来的行业专业人士提供优质的学习体验、增加产品知识并推动 Autodesk 软件从部署到实际应用的各项举措。