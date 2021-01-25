AUTODESK 学习合作伙伴

加入 AUTODESK 学习社区

为需要习得专业知识或获得相关认证的学生、教育人员和客户带来高质量的学习体验。成为 Autodesk 授权培训中心。

立即注册

授权培训中心 (ATC)

即刻成为授权培训中心，创造并提供宝贵的学习体验。联系 Autodesk 地区分销商了解该全球计划的更多益处。

联系我们

授权学术合作伙伴 (AAP)

在校园或课堂中打造独特的学习体验，研发学生和教育人员课程，与合格的教育机构合作，进而提高 Autodesk 产品和解决方案的采用率。

立即注册

为什么加入？

其他益处可以帮助我们的合作伙伴为用户和教育社区带来服务。

  • AUTODESK 认证讲师

    分享产品知识。提供综合课程，帮助客户培养技能，并为认证做准备。脱颖而出，获得全球认证。

    成为 Autodesk 认证讲师

  • 认证

    验证您的 Autodesk 产品技能，提高市场竞争力。获得更多知识，以便增加在制造业、工程、数字艺术、建筑和更多行业中的讲师机会。

    获得认证

  • 计划核心价值观

    受益于日常计划的支持、讲师培养和我们的学生评估系统。

    了解更多（英文）

认证

Autodesk 以学术机构作为起点，并持续在最高级别的职业中提供教育资源和认证，以此帮助学生和专业人员获得知识、培养技能，从而走向成功。

  • 十大加入理由

    了解 Autodesk 学习合作伙伴的认证理由。

    了解更多

  • ACCLAIM 数字徽章

    在社交媒体上分享数字版证书，或与雇主分享，以此验证已习得的 Autodesk 技能和已获得的认证。

    了解更多

  • AUTODESK 学习合作伙伴活动

    使用我们的全球活动平台来发布能展现业务的研讨会、培训活动和其他客户活动。.

    了解更多

了解更多 （英文）