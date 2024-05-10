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Partner Finder 是 Autodesk 官方搜索平台，用于查找向客户提供培训服务、定制学习体验和支持的学习合作伙伴。

成为 Autodesk 学习合作伙伴

学习合作伙伴为学生、教师和专业人员提供强大的设计工具、内容、培训和课程，帮助他们不断学习，协助他们应对现实世界中的挑战，为将来的工作做好准备。

在线 Autodesk Learning（英文）

学生和教师可以利用 Autodesk Learning 中的最新在线内容和课程。按照自己的节奏练习、测试并学习技能。

Autodesk 认证（英文）

Autodesk 认证突出了您所在行业的高级技能。获得聘用，在您的职业生涯中脱颖而出，并将您的数字徽章添加到您的公开个人资料中。

Autodesk Community

访问 Autodesk 论坛和博客（英文），与同行沟通、提问和共享信息。此外，我们还有一个活跃的 Education Community。

Autodesk University 点播课程（英文）

Autodesk University 是制造者的盛会。工程建设、产品设计、制造、传媒和娱乐行业的设计与制造行业创新者齐聚 AU 大会，分享创意，推动行业实践发展，探索未来发展机遇。浏览面向每一位设计与制造专业人士的 AU 点播课程。