知识就是力量。尤其是在 Autodesk

授权学术合作伙伴

学术合作伙伴为教师和学员提供合作机会、重点对话和认证考试准备。

aex-customer-image-kogakuin-university-japan-06

未来的技能始于今天的课堂。您准备好了吗？

Autodesk 授权学术合作伙伴 (AAP) 与学术机构合作，帮助教师鼓足干劲激发新一代创新者的灵感和潜能，支持学员做好未来迈入目标行业的准备。学术合作伙伴为教师和学员提供合作机会、重点对话和认证考试准备。

aex-customer-image-kogakuin-university-japan-06

赢得 Autodesk 认证

Autodesk 认证突出了您所在行业的高级技能。验证您的设计和制造技能，以争取被录用、促进职业发展，并加速您在 AECO、项目设计与制造以及传媒和娱乐行业的业务。

您是教师还是学生？

在加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的 CNC 实验室举行的研讨会。学生和教师正在使用 Fusion 360。

面向教师的 Autodesk

Autodesk 致力于帮助培养未来的领导者。通过 Autodesk Education 许可方案，免费使用整个产品组合。

访问页面
加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的教室。学生和教师正在使用 Fusion 360。

面向学生的 Autodesk

Autodesk 提供专业软件，使您能够将创意变为现实，为未来的职业生涯做好准备，引领并革新未来的行业。

访问页面
日本东京八王子镇日本工学院的 Fusion 360 学生。

Autodesk Education 资源

在 Autodesk，我们致力于为您提供激励和赋能，助您掌握所需技能、获得实践经验和认证，从而为所有人设计和创造一个更美好的世界。

访问页面
日本东京八王子镇日本工学院的 Fusion 360 学生

Autodesk 教育支持

查找满足所有教育、学习和培训需求的帮助和资源，以及 Autodesk 产品问题的答案。

访问页面