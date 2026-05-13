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Autodesk 授权学术合作伙伴 (AAP) 与学术机构合作，帮助教师鼓足干劲激发新一代创新者的灵感和潜能，支持学员做好未来迈入目标行业的准备。学术合作伙伴为教师和学员提供合作机会、重点对话和认证考试准备。
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