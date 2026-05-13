Autodesk 认证讲师 (ACI) 是值得信赖且持有认证的专业人士，他们精通 Autodesk 解决方案和产品，并因讲授专业培训内容和高级教学技能而得到认可。ACI 由 Autodesk 审核，并隶属于 Autodesk 学习合作伙伴。他们的使命是赋予学习者能力，使他们能够适应不断变化的世界。