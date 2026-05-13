培养您的教学技能并获得竞争优势

Autodesk 认证讲师

Autodesk 认证讲师掌握满足行业标准的产品知识，并能在教学环境中主讲课程。ACI 徽章由信誉良好的组织颁发和验证。当您出示认证徽章以验证您的证书时，即可赢得客户的信任。讲师必须成为具备资质的学习合作伙伴的附属讲师，才能获得 Autodesk 认证讲师证书。

加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的教室。学生和教师正在使用 Fusion 360。

当您出示证明您知识的全球证书时，即可赢得客户的信任

Autodesk 认证讲师 (ACI) 是值得信赖且持有认证的专业人士，他们精通 Autodesk 解决方案和产品，并因讲授专业培训内容和高级教学技能而得到认可。ACI 由 Autodesk 审核，并隶属于 Autodesk 学习合作伙伴。他们的使命是赋予学习者能力，使他们能够适应不断变化的世界。

凭借专业知识和信誉在竞争中脱颖而出

我们希望通过我们富有远见的学习合作伙伴为所有人打造更加美好的世界。Autodesk 认证讲师授权并非高不可攀，其讲师要求均具有现实意义。成为 ACI 后，您将能够在提升专业知识、确保未来收入流并吸引可持续的新客户和长期业务方面，立即获得切实的回报。

ACI 计划层级

讲师必须成为具备资质的学习合作伙伴的附属讲师，才能获得 Autodesk 认证讲师证书。 讲师必须满足最低课程要求才能获得 ACI 认证。

图片展示了标准 ACI 标识

标准 ACI

成为 Autodesk 授权讲师后可获得。

 

银级 ACI

银级 ACI

每年获得 ACI 认证，已持有三年。

 

图片展示了金级 ACI 标识

金级 ACI

每年获得 ACI 认证，已持有六年。

 

图片展示了白金级 ACI 标识

白金级 ACI

每年获得 ACI 认证，已持有九年。

 

加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的教室。学生和教师正在使用 Fusion 360。

获得 Autodesk 认证标准的要求

我们的 Autodesk 学习合作伙伴分销商将详细介绍 ACI 计划的要求、权益以及申请 ACI 证书的流程。主要要求包括： 

  • 必须是拥有有效 Autodesk 学习合作伙伴的附属讲师
  • 从附属 Autodesk 学习合作伙伴处获取 Autodesk 讲师 ID
  • 在 Autodesk 认证讲师支持门户中激活您的个人资料；完成培训师培训课程
  • 在 Autodesk 培训评估系统中保持活跃并持续使用

参与 ACI 计划、使用 ACI 徽章以及证明自己为 ACI 身份的任何权利均需遵守 Autodesk 认证讲师计划协议的条款，以及计划手册或徽章平台中提供的关于 ACI 徽章使用的任何准则，Autodesk 可自行决定随时更改这些准则。Autodesk 可自行决定随时更改计划条款或终止计划。

在加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的 CNC 实验室举行的研讨会。学生和教师正在使用 Fusion 360。

不要坐等其成，动手成就它

请联系 Autodesk 授权培训中心Autodesk 授权学术合作伙伴会员培训提供商的现场经理，开启成为 Autodesk 认证讲师的旅程。

有关更多信息，请访问我们的 Autodesk 认证讲师计划协议（英文）、全球计划指南和权益说明（英文）。