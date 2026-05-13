娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk 认证讲师 (ACI) 是值得信赖且持有认证的专业人士，他们精通 Autodesk 解决方案和产品，并因讲授专业培训内容和高级教学技能而得到认可。ACI 由 Autodesk 审核，并隶属于 Autodesk 学习合作伙伴。他们的使命是赋予学习者能力，使他们能够适应不断变化的世界。
我们希望通过我们富有远见的学习合作伙伴为所有人打造更加美好的世界。Autodesk 认证讲师授权并非高不可攀，其讲师要求均具有现实意义。成为 ACI 后，您将能够在提升专业知识、确保未来收入流并吸引可持续的新客户和长期业务方面，立即获得切实的回报。
成为 Autodesk 授权讲师后可获得。
每年获得 ACI 认证，已持有三年。
每年获得 ACI 认证，已持有六年。
每年获得 ACI 认证，已持有九年。
我们的 Autodesk 学习合作伙伴分销商将详细介绍 ACI 计划的要求、权益以及申请 ACI 证书的流程。主要要求包括：
参与 ACI 计划、使用 ACI 徽章以及证明自己为 ACI 身份的任何权利均需遵守 Autodesk 认证讲师计划协议的条款，以及计划手册或徽章平台中提供的关于 ACI 徽章使用的任何准则，Autodesk 可自行决定随时更改这些准则。Autodesk 可自行决定随时更改计划条款或终止计划。
请联系 Autodesk 授权培训中心、Autodesk 授权学术合作伙伴或会员培训提供商的现场经理，开启成为 Autodesk 认证讲师的旅程。
有关更多信息，请访问我们的 Autodesk 认证讲师计划协议（英文）、全球计划指南和权益说明（英文）。