当您购买 Autodesk 软件的新座席时，Autodesk 会向您发送序列号和产品密钥，可用于生成许可文件。还可以在 Autodesk Account 中查找此信息。

要生成网络许可，您必须是管理员。对于需要使用网络许可的产品，还必须已订购多（人）用户固定期限使用许可。如果您拥有多个产品并想要为所有产品生成许可文件，可以一次为一个产品生成许可文件。

合约经理和软件协调员须知：要为永久或非固定期限使用许可产品生成许可文件，请转到 Autodesk Account 的“所有产品和服务”页面上的经典产品视图。查找产品并生成许可文件。