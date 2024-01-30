仅在以下情况下为网络服务器生成新许可文件：
- 获取或续展固定期限使用许可。
- 为网络许可产品添加固定期限使用许可。
- 向网络许可服务器添加产品。
- 向新版本的网络许可产品添加许可。
- 更改网络许可服务器。
- 重新配置网络许可服务器。
仅在以下情况下为网络服务器生成新许可文件：
要生成许可文件，需要使用以下信息：
注意：有关不同服务器模式的描述，请参见规划许可。
当您购买 Autodesk 软件的新座席时，Autodesk 会向您发送序列号和产品密钥，可用于生成许可文件。还可以在 Autodesk Account 中查找此信息。
要生成网络许可，您必须是管理员。对于需要使用网络许可的产品，还必须已订购多（人）用户固定期限使用许可。如果您拥有多个产品并想要为所有产品生成许可文件，可以一次为一个产品生成许可文件。
合约经理和软件协调员须知：要为永久或非固定期限使用许可产品生成许可文件，请转到 Autodesk Account 的“所有产品和服务”页面上的经典产品视图。查找产品并生成许可文件。
在获得许可文件后，请将其保存在安装 Network License Manager 的文件夹内。您可以选择任何文件名，但请使用 .lic 扩展名。下面是不同操作系统的许可文件位置示例：
保存许可文件之后，确认该文件包含正确的信息。您的许可文件仅适用于 MAC 地址为您在获得许可时所提供地址的计算机。
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