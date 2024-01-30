面向管理员的安装

获取并安装网络许可文件

仅在以下情况下为网络服务器生成新许可文件：

  • 获取或续展固定期限使用许可。 
  • 为网络许可产品添加固定期限使用许可。 
  • 向网络许可服务器添加产品。 
  • 向新版本的网络许可产品添加许可。
  • 更改网络许可服务器。 
  • 重新配置网络许可服务器。

收集许可服务器信息

要生成许可文件，需要使用以下信息：

  • 对于单一服务器模式，需要服务器主机名和 MAC 地址（12 个字符的主机 ID）
  • 对于冗余服务器模式，需要主服务器以及两台备份服务器的服务器主机名和 MAC 地址
  • 对于分布式服务器模式，需要：
    • 服务器数
    • 所有服务器的主机名和 MAC 地址
    • 每个服务器上的固定期限使用许可数

注意：有关不同服务器模式的描述，请参见规划许可

在 Windows 上使用 LMTOOLS 查找主机名和 MAC 地址

  1. 使用管理员权限登录到本地计算机后，依次单击“所有程序”>“Autodesk”>“Network License Manager”>“LMTOOLS 实用程序”。
  2. 在 LMTOOLS 中，单击“系统设置”选项卡。
  3. 找到“计算机/主机名”框。此对话框包含主机名称。
  4. 找到“以太网地址”框。12 个字符的地址就是主机 ID（也称为 MAC 地址）。

    注意：如果服务器具有多个以太网适配器，请选择与 MAC 网络适配器相对应的适配器。
  5. 关闭 LMTOOLS。

从 Windows 命令提示符查找主机名和主机 ID

  1. 打开 Windows 命令提示符。
  2. 输入 ipconfig /all。此时将显示配置数据列表。
  3. 从“Windows IP 配置”部分，记录主机名。
  4. 从“以太网适配器本地连接”部分，输入 MAC 地址（不含短划线）。MAC 地址是 12 个字符的主机 ID。

    注意：如果服务器存在多个网络适配器，请选择与物理网络适配器相对应的适配器。查看每个 MAC 地址上方的“描述”字段。如果您有多个物理网络适配器，使用哪个无关紧要。VPN 适配器、PPP 适配器以及无线或蓝牙设备之类的设备均为无效。
  5. 关闭 Windows 命令提示符。

在 macOS 或 Linux 上查找主机名和主机 ID

  1. 打开终端窗口。
  2. 转到安装 lmutil 的文件夹。
  3. 通过输入以下内容检索主机名：
    ./lmutil lmhostid -hostname
  4. 通过输入以下内容检索主机 ID（MAC 地址）：
    ./lmutil lmhostid

在 Autodesk Account 中生成许可文件

当您购买 Autodesk 软件的新座席时，Autodesk 会向您发送序列号和产品密钥，可用于生成许可文件。还可以在 Autodesk Account 中查找此信息。

 

要生成网络许可，您必须是管理员。对于需要使用网络许可的产品，还必须已订购多（人）用户固定期限使用许可。如果您拥有多个产品并想要为所有产品生成许可文件，可以一次为一个产品生成许可文件。

 

合约经理和软件协调员须知：要为永久或非固定期限使用许可产品生成许可文件，请转到 Autodesk Account 的“所有产品和服务”页面上的经典产品视图。查找产品并生成许可文件。

生成许可文件

  1. 登录 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 在“所有产品和服务”下，查找您的产品。您可以使用“搜索”来限制显示的产品数。
  3. 在产品分幅中，单击“查看详细信息”，然后选择产品版本。
  4. 在产品详细信息页面中，单击“许可详细信息”。如果产品没有网络许可类型，则不显示“查看详细信息”。
  5. 在“许可详细信息”窗口中，选择“生成网络许可文件”。
  6. 在“生成网络许可文件”页面中，选择许可服务器模式，然后单击“选择”。
  7. 输入服务器名称和服务器 ID（MAC 地址）。
  8. 单击“添加产品”。 
  9. 在“将产品添加到服务器”对话框中，选择一个或多个要添加到此许可服务器的产品，然后单击“添加”。
  10. 单击“生成许可文件”。

保存许可文件

在获得许可文件后，请将其保存在安装 Network License Manager 的文件夹内。您可以选择任何文件名，但请使用 .lic 扩展名。下面是不同操作系统的许可文件位置示例：

  • Windows：C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
  • macOS：/Users/<用户>/local/flexnetserver
  • Linux：/opt/flexnetserver

确认许可文件的准确性

保存许可文件之后，确认该文件包含正确的信息。您的许可文件仅适用于 MAC 地址为您在获得许可时所提供地址的计算机。

  1. 使用文本编辑器打开许可文件。 请勿使用文字处理程序，例如 Microsoft Word。您可能会引入格式错误或无意中修改文件。
  2. 验证 MAC 地址是否与您的服务器地址匹配。 许可文件的第一行以 SERVER 开头，显示了主机名和 MAC 地址。如果它们不匹配，则请求包含正确信息的新许可文件。
  3. 验证文件扩展名。 它必须是 .lic，而不能是 .txt.doc

另请参见

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