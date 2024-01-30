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合并网络许可文件

Autodesk Account 中，您可以生成许可文件以自动合并多（人）用户产品的网络许可。但是，此自动方法有时不包括您的所有许可。例如，如果两个许可是使用不同的 Autodesk 帐户订购的，则可能会发生这种情况。在此情况下，请手动合并您的网络许可，方法是将新文件中的许可语句添加到现有文件的末尾。

 

您可以安全地合并以下内容：

  • 用于不同 Autodesk 产品的许可，不考虑版本。示例：Revit 和 3ds Max。
  • 用于相同产品的不同版本的非软件包许可。示例：Revit 2015 和 Revit 2016。

如果不同版本产品的软件包许可文件类型相同，则不能合并它们。例如，您不能将 AutoCAD 2019 的固定期限使用许可许可文件与 AutoCAD 2017 的固定期限使用许可许可文件合并。但是，您可以将 AutoCAD 固定期限使用许可许可文件与 AutoCAD 永久使用许可文件合并。

 

提示：如果您遇到复杂的合并场景问题，请与 Autodesk 技术支持联系。您可以请求一个包含所有要合并许可的新许可文件，而不是自行合并许可。此新许可文件将对所有产品许可使用一个颁发日期，从而防止它们取代较早的许可。

手动合并许可

重要信息：当合并相同类型、相同产品及相同版本的许可时，通过在同一天生成许可来累积许可数量。否则，最新生成的许可中的数量将取代之前生成的许可中的数量。

  1. 在开始编辑前备份您的现有许可文件。
  2. 检查要合并的许可文件，确保从 SERVER 到 VENDOR 的头几行完全相同。下面的示例显示了单个服务器模式适用的行：

SERVER XXHP0528 0019bbd68993
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080

  1. 在 ASCII 文本编辑器中打开现有许可文件和新颁发的许可文件。
  2. 复制新颁发的许可文件中 VENDOR 行之后的所有内容。
  3. 将新许可语句粘贴到现有许可文件的末尾。
  4. 若要包含其他新许可文件，请复制每个新许可文件中的语句，然后将它们粘贴到现有许可文件的末尾。
  5. 保存新的合并许可文件。
  6. 停止并重新启动包含所更新的许可文件的服务器。重新启动后，服务器会读取新文件。

注意：对于 Windows 服务器，LMTOOLS 实用程序有一个命令，可在不停止服务器的情况下重新读取许可文件。但是，停止并重新启动服务器的做法更加可靠。

 

以下示例介绍了如何将 AutoCAD 2019 多（人）用户固定期限使用许可软件包许可的许可语句与 AutoCAD 2018 维护服务合约 (maintenance plan) 软件包许可的许可语句粘贴在一起。

 

重要信息：从 SERVER 到 VENDOR 的前三行应该仅在合并文件中显示一次。

 

AutoCAD 2019 多（人）用户固定期限使用许可软件包许可文件：

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
            86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
            86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
            SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
            B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
            0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
            5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
            E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
            784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
            0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
            668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
            8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
            4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
            B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B"[end code block]

AutoCAD 2018 维护服务合约 (maintenance plan) 软件包许可文件：

SERVER ServerName 112233445566
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
            86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
            86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
            3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
            6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
            SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
            9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
            DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
            5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
            C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
            5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
            CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
            683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

生成的合并许可文件：

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
            86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
            86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
            SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
            B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
            0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
            5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
            E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
            784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
            0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
            668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
            8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
            4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
            B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B" 
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
            86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
            86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
            3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
            6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
            SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
            9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
            DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
            VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
            DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
            BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
            5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
            C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
            5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
            CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
            683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

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