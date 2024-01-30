在 Autodesk Account 中，您可以生成许可文件以自动合并多（人）用户产品的网络许可。但是，此自动方法有时不包括您的所有许可。例如，如果两个许可是使用不同的 Autodesk 帐户订购的，则可能会发生这种情况。在此情况下，请手动合并您的网络许可，方法是将新文件中的许可语句添加到现有文件的末尾。

您可以安全地合并以下内容：

用于不同 Autodesk 产品的许可，不考虑版本。示例：Revit 和 3ds Max。

用于相同产品的不同版本的非软件包许可。示例：Revit 2015 和 Revit 2016。

如果不同版本产品的软件包许可文件类型相同，则不能合并它们。例如，您不能将 AutoCAD 2019 的固定期限使用许可许可文件与 AutoCAD 2017 的固定期限使用许可许可文件合并。但是，您可以将 AutoCAD 固定期限使用许可许可文件与 AutoCAD 永久使用许可文件合并。

提示：如果您遇到复杂的合并场景问题，请与 Autodesk 技术支持联系。您可以请求一个包含所有要合并许可的新许可文件，而不是自行合并许可。此新许可文件将对所有产品许可使用一个颁发日期，从而防止它们取代较早的许可。