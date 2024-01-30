面向管理员的安装

借用网络许可

请按照以下说明借用许可。

 

注意：网络管理员必须允许借用。同样，并非所有产品都支持许可借用。 

如何借用许可

借用的许可会绑定到借用该许可时所使用的网络适配器的 MAC 地址（12 个字符的主机 ID）。如果计算机已连接到扩展坞，请考虑在借用许可后是否要使用该计算机。 如果不是，请先取消停靠该笔记本电脑，然后重新连接到网络以借用许可。 

 

注意：必须连接到网络。

  1. 使用以下两种方法之一打开“借用许可”窗口：
    • 依次单击“工具”>“许可借用”>“借用许可”。
    • 单击“帮助”>“关于”>“管理许可”。
  2. 在“借用许可”窗口中，从日历中选择一天。 
    许可将在当天结束时自动返还，也可以提前返还。
  3. 单击“借用许可”。
  4. 在确认窗口中单击“关闭”。  

注意：在某些产品中，您可以通过将光标置于状态托盘中的“借用”图标上来验证是否已借用许可。

 

确保您的网卡仍处于活动状态，并且请勿更改最终用户计算机的登录凭据。 由于某些计算机在省电模式下会禁用网卡，因此可能需要禁用省电设置。 

如何查看许可到期日期

对此命令的访问因产品而异。 

  • 在状态托盘中，在“许可借用”图标上单击鼠标右键。 

  • 单击“帮助”菜单 >“关于”>“管理许可”。在“许可管理器”对话框中，查看“遵循许可期限”日期。

如何提前返还许可

要提前返还许可，请执行以下操作之一： 

 

注意：您必须连接到许可服务器。 

  • 单击“工具”>“许可借用”>“提前返还许可”。 

  • 单击“帮助”>“关于”。在“关于”窗口中，单击“产品许可信息”。在“产品许可信息”窗口中，单击“返回许可”，然后单击“是”。

  • 在命令行中输入 RETURNLICENSE。 

  • 在状态托盘中，在“许可借用”图标上单击鼠标右键。单击“提前返还许可”。 

注意：如果产品支持此方法，则状态托盘的显示设置必须处于启用状态。在状态栏的空白区域中单击鼠标右键，然后单击“托盘设置”。

如何配置借用选项

使用选项文件配置以下借用选项： 

  • 缩短时间段（借用持续时间）。  

注意：Autodesk 不允许借用许可超过六个月。 

  • 限制可以借用的许可数量。 

  • 选择可以借用许可的用户。 

有关说明，请参见配置选项文件。 

 

如何跟踪借用的许可

使用 LMTOOLS 或 lmutil 跟踪哪些用户当前正在借用许可。两者都会列出当前具有借用许可的用户。 您还会看到与借用的许可关联的“linger”值。linger 语句后面的数字表示许可在自动返还到许可池之前借用的时间（以秒为单位）。

 

以下示例 (linger: 651600) 表示许可借用时间为 651,600 秒或大约 7.5 天。 （通过将 linger 值除以 86,400 可将值转换为天数。） 

 

显示借用许可的服务器状态窗口

 

无法根据服务器状态得知任何用户的借用期限还剩多长时间。状态仅显示初始借用期限的持续时间。 仅当启动软件或提前返还许可时，才可以在客户端计算机上看到剩余的借用期限。

 

注意：重新启动许可服务器时，系统始终会重置借用许可的起始日期和时间（尽管 linger 值保持不变）。因此，不要根据服务器状态中的开始日期和时间来计算借用期限。 

使用 LMTOOLS 跟踪借用的许可

  1. 在许可服务器上打开 LMTOOLS。
  2. 单击“服务器状态”选项卡。
  3. 单击“执行状态查询”。 

使用 lmutil 跟踪借用的许可

  1. 在许可服务器上打开终端（Mac 或 Linux）或命令提示符。
  2. 打开 Network License Manager 的安装文件夹。
  3. 输入以下命令之一： 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

可以使用特征码将结果限制为单个产品。 例如，以下语法指示 lmutil 检查特定的许可服务器并指定 Building Design Suite Advanced 2016（建筑设计套件高级版 2016）的特征码： 

./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

如何验证层叠和借用

  1. 从产品的“帮助”菜单中，选择“管理许可”。
  2. 检查“许可管理器”对话框以查看正在使用的许可。此对话框将自动更新，并且许可 ID 将更改以反映您要借用的许可。

有关层叠许可的详细信息，请参见 Autodesk 产品的层叠序列。 

另请参见

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