借用的许可会绑定到借用该许可时所使用的网络适配器的 MAC 地址（12 个字符的主机 ID）。如果计算机已连接到扩展坞，请考虑在借用许可后是否要使用该计算机。 如果不是，请先取消停靠该笔记本电脑，然后重新连接到网络以借用许可。

注意：必须连接到网络。

使用以下两种方法之一打开“借用许可”窗口： 依次单击“工具”>“许可借用”>“借用许可”。

单击“帮助”>“关于”>“管理许可”。 在“借用许可”窗口中，从日历中选择一天。

许可将在当天结束时自动返还，也可以提前返还。 单击“借用许可”。 在确认窗口中单击“关闭”。

注意：在某些产品中，您可以通过将光标置于状态托盘中的“借用”图标上来验证是否已借用许可。

确保您的网卡仍处于活动状态，并且请勿更改最终用户计算机的登录凭据。 由于某些计算机在省电模式下会禁用网卡，因此可能需要禁用省电设置。