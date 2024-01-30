请按照以下说明借用许可。
注意：网络管理员必须允许借用。同样，并非所有产品都支持许可借用。
请按照以下说明借用许可。
注意：网络管理员必须允许借用。同样，并非所有产品都支持许可借用。
借用的许可会绑定到借用该许可时所使用的网络适配器的 MAC 地址（12 个字符的主机 ID）。如果计算机已连接到扩展坞，请考虑在借用许可后是否要使用该计算机。 如果不是，请先取消停靠该笔记本电脑，然后重新连接到网络以借用许可。
注意：必须连接到网络。
注意：在某些产品中，您可以通过将光标置于状态托盘中的“借用”图标上来验证是否已借用许可。
确保您的网卡仍处于活动状态，并且请勿更改最终用户计算机的登录凭据。 由于某些计算机在省电模式下会禁用网卡，因此可能需要禁用省电设置。
对此命令的访问因产品而异。
在状态托盘中，在“许可借用”图标上单击鼠标右键。
单击“帮助”菜单 >“关于”>“管理许可”。在“许可管理器”对话框中，查看“遵循许可期限”日期。
要提前返还许可，请执行以下操作之一：
注意：您必须连接到许可服务器。
单击“工具”>“许可借用”>“提前返还许可”。
单击“帮助”>“关于”。在“关于”窗口中，单击“产品许可信息”。在“产品许可信息”窗口中，单击“返回许可”，然后单击“是”。
在命令行中输入 RETURNLICENSE。
在状态托盘中，在“许可借用”图标上单击鼠标右键。单击“提前返还许可”。
注意：如果产品支持此方法，则状态托盘的显示设置必须处于启用状态。在状态栏的空白区域中单击鼠标右键，然后单击“托盘设置”。
使用 LMTOOLS 或 lmutil 跟踪哪些用户当前正在借用许可。两者都会列出当前具有借用许可的用户。 您还会看到与借用的许可关联的“linger”值。linger 语句后面的数字表示许可在自动返还到许可池之前借用的时间（以秒为单位）。
以下示例 (linger: 651600) 表示许可借用时间为 651,600 秒或大约 7.5 天。 （通过将 linger 值除以 86,400 可将值转换为天数。）
无法根据服务器状态得知任何用户的借用期限还剩多长时间。状态仅显示初始借用期限的持续时间。 仅当启动软件或提前返还许可时，才可以在客户端计算机上看到剩余的借用期限。
注意：重新启动许可服务器时，系统始终会重置借用许可的起始日期和时间（尽管 linger 值保持不变）。因此，不要根据服务器状态中的开始日期和时间来计算借用期限。
Windows
lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME
macOS/Linux
./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME
可以使用特征码将结果限制为单个产品。 例如，以下语法指示 lmutil 检查特定的许可服务器并指定 Building Design Suite Advanced 2016（建筑设计套件高级版 2016）的特征码：
./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F
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