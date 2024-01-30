可以通过使用要使用的设置来配置的选项文件，控制对许可的访问。可以选择是否使用选项文件，而且这不是正常许可操作所必需的。有关选项文件的完整信息，请参见随 NLM 一起安装的《FLEXnet Publisher 许可管理手册》PDF 文件中的“管理选项文件”。要查看该 PDF 手册，请转到许可服务器上的 Network License Manager 文件夹。
以下部分介绍如何创建选项文件并使用它执行各种功能。样例选项文件将显示在最后一部分。
可以通过使用要使用的设置来配置的选项文件，控制对许可的访问。可以选择是否使用选项文件，而且这不是正常许可操作所必需的。有关选项文件的完整信息，请参见随 NLM 一起安装的《FLEXnet Publisher 许可管理手册》PDF 文件中的“管理选项文件”。要查看该 PDF 手册，请转到许可服务器上的 Network License Manager 文件夹。
以下部分介绍如何创建选项文件并使用它执行各种功能。样例选项文件将显示在最后一部分。
您可以为一个或多个服务器创建选项文件，并通过这些文件管理网络许可。如果您不需要选项文件功能，则不必为所有服务器创建选项文件。
如果选项文件基于产品功能定义控制，则无论您是加购了维护服务合约 (maintenance plan)，还是拥有多（人）用户固定期限使用许可，这些控制都将应用于产品。但是，如果您在产品软件包级别定义控制，则可以将维护服务合约 (maintenance plan) 座席与多（人）用户固定期限使用许可分开。
要激活选项文件，请将其保存，然后重新读取许可文件。
./lmutil lmreread -c @hostname-all
设置在服务器收回许可之前许可分配给非活动计算机的时长限制。如果计算机再次处于活动状态，服务器将颁发新的许可。如果许可不可用，用户将收到警报。
在文本编辑器中打开选项文件，然后在单行中输入以下命令之一。
TIMEOUT feature_code n
此处，feature_code 表示产品名，n 表示在服务器收回许可之前处于非活动状态的秒数。
TIMEOUT 66800REVIT_F 7200
此示例表示 Revit 的许可超时为 7200 秒（两小时）。
TIMEOUTALL n
此处，超时针对于所有产品，其中 n 是在服务器收回非活动 Autodesk 产品之前的秒数。
有多个选项可用于控制许可借用：
BORROW_LOWWATER 指定无法借用的许可数量。此选项可确保许可池中始终保留指定数量的许可。这样，该池不会因借用而完全耗尽。
BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]
以下示例阻止借用 5 个 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可：
BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5
您可以指定允许借用特定许可的最大时间间隔（以小时为单位）。此值不能超过 Autodesk 在产品许可文件中指定的最大借用期限。
MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]
以下示例将 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可借用时间限制为 3 天：
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72
注意：如果选项文件中不包含此设置，则许可的最长借用期限为 6 个月或截至多（人）用户固定期限使用许可到期（以时间较早者为准）。强烈建议您设立较短的借用期限。
限制借用特定许可的功能。未明确排除的任何用户、主机或 IP 地址均可以继续借用许可。
EXCLUDE_BORROW [产品功能] [类型] [名称]
以下示例阻止某个用户、计算机、组等借用 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可：
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject
注意：与 EXCLUDE 和 INCLUDE 一样，EXCLUDE_BORROW 优先于冲突的 INCLUDE_BORROW 语句。
允许借用特定许可。未明确包括的所有用户、主机或 IP 地址都阻止，无法借用指定的许可。如果只想阻止少数用户借用许可，请考虑改用 EXCLUDE_BORROW。
INCLUDE_BORROW [产品功能] [类型] [名称]
以下示例允许某个用户、计算机、组等借用 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可：
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject
注意：由于 EXCLUDE_BORROW 语句始终优先于冲突的 INCLUDE_BORROW 语句，因此建议在单个选项文件中仅使用其中一个语句。
以下示例显示了使用特定产品的软件包代码针对该产品设置的选项文件参数。例如，以下语句使用 AutoCAD 2016 多（人）用户固定期限使用许可中的软件包代码 (64300ACD_T_F)，为一个特定用户保留 AutoCAD 2016-2013 的一个许可：
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj
通过使用软件包代码，您可根据订购客户的先前版本使用权，将选项文件参数应用于产品的所有符合条件的版本。
有时，您可能在选项文件中使用软件包代码，并且您的许可文件可能同时包含同一产品的处于维护服务合约 (maintenance plan) 有效期的永久使用许可和多（人）用户固定期限使用许可。在这种情况下，您需要添加其他参数以容纳多（人）用户固定期限使用许可。以下语句为特定用户保留 AutoCAD 2016-2013 的一个许可，无论该许可是处于维护服务合约 (maintenance plan) 有效期的永久使用许可，还是多（人）用户固定期限使用许可均是如此：
RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj
为多（人）用户固定期限使用许可添加参数后，续展固定期限使用许可或发布版本时无需修改选项文件。
仅当为未处于维护服务合约 (maintenance plan) 有效期的永久使用许可设置选项文件参数时，才使用产品特征码（例如 86445ACD_2016_0F）。对于处于维护服务合约 (maintenance plan) 有效期的永久使用许可和多（人）用户固定期限使用许可，始终使用软件包代码。以下语句使用特征码为特定组保留 AutoCAD 2016 永久许可（不在维护服务合约 (maintenance plan) 中）的五个座席：
RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup
License Manager 会忽略井号 (#) 符号后的所有语法。
#This is a comment
指定哪些用户可以/不可以访问许可后，可以方便地定义用户组或计算机组。在保留或限制许可使用时，组很有用。
您可以使用 Windows 登录名或计算机名称定义组。默认情况下，计算机名称和用户名区分大小写，除非在选项文件中添加 GROUPCASEINSENSITIVE ON 语句。
GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]
HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]
以下示例为三名用户定义一个名为 EngineeringGroup 的组：
GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef
以下示例定义一个名为 DraftingDept 的组，其中包含三台计算机：
HOST_GROUP DraftingDept computer1 computer2 computer3
要创建一个包含许多用户的组，请定义多个具有相同组名的 GROUP 行，其中每行最多包含 4,000 个字符。如果定义多个具有相同组名的 GROUP 行，则可以将所有指定用户添加到一个组中。
使用 GROUP 或 HOST_GROUP 命令时，您可以对用户名和计算机名称启用/禁用区分大小写。默认情况下，用户名和计算机名称区分大小写。
GROUPCASEINSENSITIVE 语句用于对用户名和计算机名称禁用 (ON) 和启用 (OFF) 区分大小写：
GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF
保留特定数量的许可，以确保在需要时有产品许可可用。（保留许可不适用于其他用户。） 例如，您可以为处理时间敏感的项目的人员保留许可。
RESERVE [count] [productfeature] [type] [name]
以下示例为某个用户、计算机、组等保留 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可的 1 个或 5 个座席：
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject
通过将对指定产品的访问限制在某个固定的许可数量内来限制使用的许可数量，从而最大限度地提高许可的可用性。
MAX [count] [productfeature] [type] [name]
以下示例针对某个用户、计算机、组等设置 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可的 1 个或 5 个座席限制。
MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject
阻止访问特定许可。未明确排除的所有用户、主机或 IP 地址均可访问这些许可。
EXCLUDE [productfeature] [type] [name]
以下示例阻止某个用户、计算机、组等访问 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可：
EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject
注意：EXCLUDE 语句始终取代冲突的 INCLUDE 语句。如果存在冲突，将优先执行 EXCLUDE 语句。
授予访问特定许可的权限。此设置阻止未明确包括的所有用户、主机或 IP 地址。如果只想阻止少数用户，请考虑改用 EXCLUDE。
INCLUDE [productfeature] [type] [name]
以下示例向指定用户、计算机、组等授予访问 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可的权限：
INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project
注意：由于 EXCLUDE 语句始终优先于冲突的 INCLUDE 语句，因此建议在单个选项文件中仅使用其中一个语句。
报告日志文件是一种压缩的加密文件，可生成有关许可活动的使用情况报告。
REPORTLOG [+]report_log_path
Windows 示例：名为 report.rl 的报告日志位于文件夹 C:\My Documents 中。
REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"
macOS 或 Linux 示例：名为 report.rl 的报告日志位于 /Users//NLM文 件夹中。
REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"
注意：包含空格的路径必须用引号引起来。路径必须已经存在。License Manager 无法为您创建此位置。
在 REPORTLOG 语法中，[+] 表示每次 Network License Manager 重新启动时，日志文件的新条目将附加到以前的条目而不是覆盖它们。建议使用 [+] 选项保留日志条目的历史记录。
您可以将特定计算机定义为项目的一部分，方法是在这些客户端计算机上配置一个环境变量。然后，使用此项目指定内容通过选项文件控制许可访问。项目环境变量是可选的。直接在选项文件中定义组时，无需指定此环境变量。
要将计算机指定为项目的成员，请执行以下操作：
现已定义项目。不必重新启动计算机，这些设置即可生效。
# Company A - Options File # # Last updated: Jan 5, 2021 by John Smith # Sets inactivity timeout for all products to 90 minutes: TIMEOUTALL 5400 # Sets maximum borrow time of 10 days for a subscription with multi-user access of AutoCAD: MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 # Defines a report log: REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` # Disables case sensitivity when defining groups/host_groups: GROUPCASEINSENSITIVE ON # Defines a Civil Eng group and controls license usage: GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam # Defines a Mech Eng group by computer name and controls license usage: HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam # Controls license usage for general drafters in subnet 192.168.0.* RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*
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