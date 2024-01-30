可以通过使用要使用的设置来配置的选项文件，控制对许可的访问。可以选择是否使用选项文件，而且这不是正常许可操作所必需的。有关选项文件的完整信息，请参见随 NLM 一起安装的《FLEXnet Publisher 许可管理手册》PDF 文件中的“管理选项文件”。要查看该 PDF 手册，请转到许可服务器上的 Network License Manager 文件夹。

以下部分介绍如何创建选项文件并使用它执行各种功能。样例选项文件将显示在最后一部分。