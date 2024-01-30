启动 Autodesk 产品的网络版本时，Autodesk 将要求 Network License Manager (NLM) 提供许可。
NLM 通过特征码控制颁发的许可并处理许可请求。特征码与产品特定相关。Autodesk 产品的任何网络版本均有唯一的特征码。
启动 Autodesk 产品的网络版本时，Autodesk 将要求 Network License Manager (NLM) 提供许可。
NLM 通过特征码控制颁发的许可并处理许可请求。特征码与产品特定相关。Autodesk 产品的任何网络版本均有唯一的特征码。
特征码分为三种类型：维护服务合约 (maintenance plan) 产品特定的特征码、多（人）用户固定期限使用许可产品特定的特征码和产品版本特定的特征码。例如：
64300ACD_F 表示加购了维护服务合约 (maintenance plan) 的 AutoCAD 永久使用许可。
64300ACD_T_F 表示 AutoCAD 多（人）用户固定期限使用许可。
87393ACD_2021_0F 表示特定的产品和版本：AutoCAD 2021。
前两种特征码不会随版本变化：64300ACD 始终表示 AutoCAD。但是，最后一种特征码是每个新产品版本的唯一特征码。
特征码是必需的，因为 NLM 管理着数百个 Autodesk 产品和版本的许可。因此，所有产品都需要唯一的标识符。Autodesk 产品特征码会显示在许可文件、调试日志文件、选项文件、支持文章等中。下面是日志文件条目中的特征码示例：
11:00:04 (adskflex) OUT: "87393ACD_2021_0F" user@hostname
创建选项文件以管理网络许可使用情况时，必须知道哪个特征码映射到哪个产品。
每次发布新版本时，Autodesk 都会发布相应年份的产品特征码列表。
可使用交互式查找工具查找 Autodesk 产品的产品密钥。务必选择正确的产品名称和年份（版本）。
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