前两种特征码不会随版本变化：64300ACD 始终表示 AutoCAD。但是，最后一种特征码是每个新产品版本的唯一特征码。

特征码是必需的，因为 NLM 管理着数百个 Autodesk 产品和版本的许可。因此，所有产品都需要唯一的标识符。Autodesk 产品特征码会显示在许可文件、调试日志文件、选项文件、支持文章等中。下面是日志文件条目中的特征码示例：