安装路径是安装后大多数应用程序文件所在的位置。 某些用户文件或共享文件可能存储在其他文件夹中，具体取决于这些类型文件的 Windows 标准。 默认位置为 C:\Program Files\Autodesk 或操作系统语言的等效位置。

要更改默认路径，请在“安装路径”字段中输入新的文件夹位置。 此字段为必填字段，并且必须是有效的 Windows 文件夹路径。