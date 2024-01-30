从 Autodesk Account 配置部署软件包时，有一些高级选项可供您选择，以更改软件包的组成或将其安装在默认路径以外的位置。
从 Autodesk Account 配置部署软件包时，有一些高级选项可供您选择，以更改软件包的组成或将其安装在默认路径以外的位置。
安装路径是安装后大多数应用程序文件所在的位置。 某些用户文件或共享文件可能存储在其他文件夹中，具体取决于这些类型文件的 Windows 标准。 默认位置为 C:\Program Files\Autodesk 或操作系统语言的等效位置。
要更改默认路径，请在“安装路径”字段中输入新的文件夹位置。 此字段为必填字段，并且必须是有效的 Windows 文件夹路径。
选中此选项时，将安装 Autodesk 桌面应用程序。Autodesk 桌面应用程序是一个桌面组件，它与基于 Microsoft Windows 的 Autodesk 产品（2017 及更高版本）一起安装。它向订购客户提供产品更新、新版本和安全补丁。
对于部署软件包，默认情况下不选中此选项。 它不适用于安装软件包类型；Autodesk 桌面应用程序会自动安装。
选择此选项可以通过消除安装程序中的重复文件来减小多产品部署或安装的大小。
对于仅在单台设备上使用的安装软件包，默认情况下选中此选项。而对于部署软件包，默认情况下不选中此选项，因为 SCCM 等第三方工具存在潜在问题。要了解更多信息，请参见在自定义安装和部署中使用符号链接。
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