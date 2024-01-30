您可以与团队中的其他管理员共享软件包。作为帐户管理员，您将在自定义安装页面上看到“我的库”和“团队库”选项卡。



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从导航窗格中选择“自定义安装”。 单击“团队库”，然后选择一个团队。

如果您创建并保存软件包，其他管理员将能够使用和修改新软件包。

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您可以在不同团队之间或团队与您的个人库之间移动软件包。



