面向管理员的安装

管理保存的软件包

通过保存部署和安装程序包，可以根据需要多次重复使用它们，而无需重新创建。要进行更改（例如添加新产品或更新现有产品），只需编辑软件包并再次保存即可。在库视图中，可以为已保存的软件包选择快速操作（如下载、编辑和删除）。

查看软件包

访问“自定义安装”时，将显示软件包库。软件包按名称、类型（安装程序或部署）、上次保存日期和产品数量列出。默认情况下，库视图按上次保存日期排序，但可以通过单击任意列标题来按其进行排序。再次单击标题可反转升序或降序。将光标悬停在软件包行上时，将显示快速操作按钮的标签。单击右上角的“新建”，以创建新软件包。

下载软件包

下载软件包会下载一个小的可执行文件，可用于创建安装程序或部署映像。

  1. 将光标悬停在要下载的软件包上。
  2. 单击下载按钮，将创建部署的可执行文件下载到“下载”文件夹或浏览器设置中指定的文件夹。此文件约为 10 MB。它包括部署配置和创建部署的可执行文件。
  3. 下载完成后，双击可执行文件。这将创建部署映像或更新相同部署映像路径中的现有映像。部署创建完成后，可以关闭部署工具，也可以在部署文件夹中查看部署。
  4. 下载完成后，双击下载的文件以创建部署映像或更新同一部署映像路径中的现有映像。完成后，可以关闭部署工具，也可以在部署文件夹中查看部署。 

编辑软件包

编辑软件包时将在配置编辑器中加载保存的软件包，以便您可以进行更改。

1.将光标悬停在要编辑的软件包上
2.单击“编辑”按钮。

完成后，单击“保存”以保存更改供以后使用，或单击“下载”以保存更改并开始下载。要放弃更改，请单击浏览器中的后退按钮或“编辑”页面左上角的后退箭头。

共享和移动软件包

您可以与团队中的其他管理员共享软件包。作为帐户管理员，您将在自定义安装页面上看到“我的库”和“团队库”选项卡。

选择一个团队。

  1. 从导航窗格中选择“自定义安装”。
  2. 单击“团队库”，然后选择一个团队。

如果您创建并保存软件包，其他管理员将能够使用和修改新软件包。

 

移动软件包

您可以在不同团队之间或团队与您的个人库之间移动软件包。

团队库中的软件包列表

  1. 将光标悬停在要共享的软件包上。
  2. 如果要将软件包的副本保留在当前库中，请单击“复制”按钮。
  3. 单击“移动”按钮。
  4. 选择团队或“我的库”。

其他管理员现在可以选择团队库以访问该软件包。

 

删除软件包

删除软件包时将从库中永久删除保存的软件包。

  1. 将光标悬停在要删除的软件包上。
  2. 单击“删除”按钮。
  3. 确认要永久删除该软件包。
  4. 确认后，您将看到一条通知，告知该软件包已删除，并且将从列表中删除。

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