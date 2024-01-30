通过保存部署和安装程序包，可以根据需要多次重复使用它们，而无需重新创建。要进行更改（例如添加新产品或更新现有产品），只需编辑软件包并再次保存即可。在库视图中，可以为已保存的软件包选择快速操作（如下载、编辑和删除）。
通过保存部署和安装程序包，可以根据需要多次重复使用它们，而无需重新创建。要进行更改（例如添加新产品或更新现有产品），只需编辑软件包并再次保存即可。在库视图中，可以为已保存的软件包选择快速操作（如下载、编辑和删除）。
访问“自定义安装”时，将显示软件包库。软件包按名称、类型（安装程序或部署）、上次保存日期和产品数量列出。默认情况下，库视图按上次保存日期排序，但可以通过单击任意列标题来按其进行排序。再次单击标题可反转升序或降序。将光标悬停在软件包行上时，将显示快速操作按钮的标签。单击右上角的“新建”，以创建新软件包。
下载软件包会下载一个小的可执行文件，可用于创建安装程序或部署映像。
编辑软件包时将在配置编辑器中加载保存的软件包，以便您可以进行更改。
1.将光标悬停在要编辑的软件包上
2.单击“编辑”按钮。
完成后，单击“保存”以保存更改供以后使用，或单击“下载”以保存更改并开始下载。要放弃更改，请单击浏览器中的后退按钮或“编辑”页面左上角的后退箭头。
您可以与团队中的其他管理员共享软件包。作为帐户管理员，您将在自定义安装页面上看到“我的库”和“团队库”选项卡。
选择一个团队。
如果您创建并保存软件包，其他管理员将能够使用和修改新软件包。
移动软件包
您可以在不同团队之间或团队与您的个人库之间移动软件包。
其他管理员现在可以选择团队库以访问该软件包。
删除软件包时将从库中永久删除保存的软件包。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。