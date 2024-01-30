对于大多数 2022 版及更高版本，可以从 Autodesk Account 创建部署（仅限 Windows 产品）。
对于 2022 版之前的大多数 Windows 产品，请使用经典安装程序创建部署。请参见从经典安装程序创建部署。
注意：2022 版之前的一些 Windows 产品也支持从 Autodesk Account 创建部署：
- 3ds Max 2021
- Maya 2020
- Maya LT 2020
- Revit 2021.1
- VRED 2021
对于大多数 2022 版及更高版本，可以从 Autodesk Account 创建部署（仅限 Windows 产品）。
对于 2022 版之前的大多数 Windows 产品，请使用经典安装程序创建部署。请参见从经典安装程序创建部署。
注意：2022 版之前的一些 Windows 产品也支持从 Autodesk Account 创建部署：
单击“下载”或“保存”。“下载”操作会将创建部署的可执行文件放入“下载”文件夹或浏览器设置中指定的其他文件夹中。此文件约为 10 MB，包含部署配置以及创建该部署的可执行文件。 “保存”操作允许您保存软件包供以后使用，而无需下载。注意：此时不会下载产品映像。
要在工作站上安装部署，请执行以下操作之一：
可以手动运行批处理文件以在工作站上安装产品。在部署文件夹中，Install <部署名称>.bat 文件包含用于安装产品的命令行参数。
该批处理文件也是用于创建 Configuration Manager 安装脚本的好资源。虽然脚本使用配置文件的完整路径，但也可以使用相对路径。此外，还有一个 Summary.txt 文件，该文件会提供有关部署中所包含的每一个应用程序安装程序的详细信息，例如安装程序名称和内部版本号。 如需完全静默安装，请注释掉批处理文件中的第一行，然后从第二行中删除注释。在这种情况下，将不会显示任何用户界面。（默认的批处理文件安装具有最小的用户界面。）
注意：您需要具有管理权限，才能运行下载的引导文件。
在将产品分发到工作站之前，请在测试工作站上运行部署，以确保一切正常。
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