该批处理文件也是用于创建 Configuration Manager 安装脚本的好资源。虽然脚本使用配置文件的完整路径，但也可以使用相对路径。此外，还有一个 Summary.txt 文件，该文件会提供有关部署中所包含的每一个应用程序安装程序的详细信息，例如安装程序名称和内部版本号。 如需完全静默安装，请注释掉批处理文件中的第一行，然后从第二行中删除注释。在这种情况下，将不会显示任何用户界面。（默认的批处理文件安装具有最小的用户界面。）

注意：您需要具有管理权限，才能运行下载的引导文件。