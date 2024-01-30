面向管理员的安装

从 Autodesk Account

对于大多数 2022 版及更高版本，可以从 Autodesk Account 创建部署（仅限 Windows 产品）。

 

对于 2022 版之前的大多数 Windows 产品，请使用经典安装程序创建部署。请参见从经典安装程序创建部署

 

注意：2022 版之前的一些 Windows 产品也支持从 Autodesk Account 创建部署：

  • 3ds Max 2021
  • Maya 2020
  • Maya LT 2020
  • Revit 2021.1
  • VRED 2021

选择和自定义产品

  1. 登录 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 从左侧导航窗格中选择“自定义安装”。
  3. 单击“新建”。
  4. 选择许可类型。
  5. 在“添加产品”部分中，选择一个或多个要添加到部署软件包的产品。如果您未看到有产品列出，可以从“所有产品和服务”下载产品，然后在安装程序中选择“创建部署”。

    选择产品时，可以在右侧面板中对它们进行自定义。可以选择要包含在部署中的版本。该版本所需的所有安装程序都会包含在部署中。还可以添加可选应用程序或指定内容（包括样板、材质和图形）的存储位置。

    自定义设置会应用到从部署安装的所有产品实例。创建部署后，无法更改这些设置。序列号和产品密钥会基于许可类型自动显示。 

    注意：配置设置因产品而异。有关详细信息，请参见产品的安装说明。

输入设置并创建部署

  1. 在选择部署软件包中所需的产品后，单击“下一步”以转到“安装设置”。通过单击相应部分的标题即可返回上一步。
  2. 输入软件包的名称。此名称将显示在文件名中，并在网络共享上创建部署后标识该部署。 说明软件包的目标用户以及所包含的产品。使用有效的 Windows 文件名。
  3. （可选）输入软件包描述。 这将有助于在列表中查看软件包时了解其内容。
  4. 对于安装类型，选择“部署”。（如果选择“安装”，则会创建要在您自己的设备上安装的产品软件包。）
  5. 输入部署映像路径。这是网络共享上创建部署的位置。可以使用 UNC（统一命名约定）路径名称（推荐）或驱动器盘符和路径，例如： \\servername\path C:\Autodesk\Deployments。使用有效的 Windows 文件夹路径。
  6. 根据需要输入部署日志文件路径。图中所示为默认路径。每次安装部署都会向此日志中写入诊断信息。使用有效的 Windows 文件夹路径。
  7. 如果选择“网络”许可类型，请添加许可服务器信息，方法是单击“指定许可服务器”，然后单击“保存”。
  8. 展开“高级选项”以进行其他软件包更改，例如更改默认安装路径。

    部署软件包设置

  1. 在右侧窗格中确认“部署摘要”中的设置。
  2. 单击复选框以同意使用条款

  3. 单击“下载”或“保存”。“下载”操作会将创建部署的可执行文件放入“下载”文件夹或浏览器设置中指定的其他文件夹中。此文件约为 10 MB，包含部署配置以及创建该部署的可执行文件。 “保存”操作允许您保存软件包供以后使用，而无需下载。

    注意：此时不会下载产品映像。
  4. 当下载准备就绪时，双击下载的文件即可创建部署。完成后，可以关闭部署工具，也可以在部署文件夹中查看部署。

    创建部署进度栏

安装部署

要在工作站上安装部署，请执行以下操作之一： 

使用批处理文件手动安装

可以手动运行批处理文件以在工作站上安装产品。在部署文件夹中，Install <部署名称>.bat 文件包含用于安装产品的命令行参数。

此图像显示部署文件夹

 

该批处理文件也是用于创建 Configuration Manager 安装脚本的好资源。虽然脚本使用配置文件的完整路径，但也可以使用相对路径。此外，还有一个 Summary.txt 文件，该文件会提供有关部署中所包含的每一个应用程序安装程序的详细信息，例如安装程序名称和内部版本号。 如需完全静默安装，请注释掉批处理文件中的第一行，然后从第二行中删除注释。在这种情况下，将不会显示任何用户界面。（默认的批处理文件安装具有最小的用户界面。）

 

注意：您需要具有管理权限，才能运行下载的引导文件。

测试部署

在将产品分发到工作站之前，请在测试工作站上运行部署，以确保一切正常。

  1. 使用典型用户配置文件时，使用不具有管理员权限的配置文件登录到客户端计算机。
  2. 运行产品以确认以下事项： 
    • 没有许可错误。
    • 对您工作至关重要的主要功能按预期运行。 
    • 所有更新、自定义和附加模块都已正确应用。 

另请参见

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