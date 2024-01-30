创建部署时，可以接受要安装的任何产品的默认设置，也可以配置这些设置以创建自定义部署。配置设置将应用于产品的每个已安装实例。创建部署后将无法更改这些设置，除非修改部署。

注意：要了解每个产品的配置选项，请阅读产品帮助中的产品安装补充说明。查看这些补充说明可确定部署中每个产品的设置是否正确。