2022 版之前的大多数产品都有一个安装程序（经典安装程序），可用于创建部署。对于 2022 产品，请参见通过 Autodesk Account 创建部署。
注意：2022 版之前的一些产品也支持通过 Autodesk Account 创建部署：
- 3ds Max 2021
- Maya 2020
- Maya LT 2020
- Revit 2021.1
- VRED 2021
2022 版之前的大多数产品都有一个安装程序（经典安装程序），可用于创建部署。对于 2022 产品，请参见通过 Autodesk Account 创建部署。
注意：2022 版之前的一些产品也支持通过 Autodesk Account 创建部署：
在您查看并接受 Autodesk 软件许可协议后，您可以输入产品和许可信息。
创建部署时，可以接受要安装的任何产品的默认设置，也可以配置这些设置以创建自定义部署。配置设置将应用于产品的每个已安装实例。创建部署后将无法更改这些设置，除非修改部署。
注意：要了解每个产品的配置选项，请阅读产品帮助中的产品安装补充说明。查看这些补充说明可确定部署中每个产品的设置是否正确。
要在工作站上安装部署，请使用提供的批处理文件手动运行安装，或者使用 Microsoft Configuration Manager 等工具（请参见 Microsoft Endpoint Configuration Manager 文档）。
在将产品分发到工作站之前，请在测试工作站上运行部署，以确保一切正常。
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