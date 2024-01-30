面向管理员的安装

从经典安装程序部署

2022 版之前的大多数产品都有一个安装程序（经典安装程序），可用于创建部署。对于 2022 产品，请参见通过 Autodesk Account 创建部署

 

注意：2022 版之前的一些产品也支持通过 Autodesk Account 创建部署：

  • 3ds Max 2021
  • Maya 2020
  • Maya LT 2020
  • Revit 2021.1
  • VRED 2021

设置部署选项

  1. 对要在部署过程中创建的管理映像进行命名。选择一个能够唯一标识部署并可将其与其他部署清楚区分的名称。
  2. 浏览到为管理映像创建的网络共享文件夹并在该处输入这唯一的名称。
  3. 确定是否仅包含配置所需的产品。如果选择该选项，则以后将无法修改部署以包含其他产品。如果不选择此选项，则可以修改管理映像。
  4. 选择是否以静默模式运行安装。如果在静默模式下运行，则用户在将产品安装在其计算机上后看不见部署。
  5. 选择是否要在每台计算机的“Temp”文件夹中创建日志文件。如果创建日志文件，则用户可以访问该文件来查看自己的安装并进行故障排除。
  6. 选择是否要在中心位置创建网络日志文件。使用该文件来查看所有安装中的数据。如果创建网络日志文件，请将其放置在共享文件夹中，并授予用户读/写访问权限。

提供产品和许可信息

在您查看并接受 Autodesk 软件许可协议后，您可以输入产品和许可信息。

  1. 如果语言选项可用于您的产品，请选择此选项。
  2. 指定许可类型。对于大多数部署而言，许可类型都是“网络”。
    • 选择“Autodesk ID”以允许指定用户使用其 Autodesk Account 访问许可。
    • 选择“序列号(单机)”以针对已分配给设备的许可使用序列号和产品密钥。
    • 如果您要使用 Network License Manager (NLM) 软件管理网络工作站上的产品许可，则选择“网络”。
      • 指定您已选择的网络许可：单一许可、分布式许可或冗余许可。
      • 然后，浏览以选择之前安装 NLM 的服务器。

自定义产品安装

创建部署时，可以接受要安装的任何产品的默认设置，也可以配置这些设置以创建自定义部署。配置设置将应用于产品的每个已安装实例。创建部署后将无法更改这些设置，除非修改部署。

注意：要了解每个产品的配置选项，请阅读产品帮助中的产品安装补充说明。查看这些补充说明可确定部署中每个产品的设置是否正确。

  1. 选择要安装的产品。除了主产品，其他建议产品也可能处于预先选中状态。取消选中这些建议产品可将其从部署中移除。
  2. 如果系统要求您选择安装类型，请选择“典型”或“自定义”。
    • 典型。产品使用默认选项进行安装。
    • 自定义。产品使用您选择和配置的选项进行安装。一些可配置选项的示例包括针对产品行为的用户偏好、支持文件的安装以及对联机资源的访问权限。
  3. （可选）安装来自 Autodesk 或第三方供应商的其他软件组件。要安装这些组件，请将其 EXE 或 MSI 文件添加到安装程序提供的特殊表中。

包含其他软件

  1. 登录 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 在“所有产品和服务”中，找到并下载要包含在部署中的每个更新。
  3. 启动安装程序，然后选择“创建部署”。或者，如果您已有部署，请转到产品部署文件夹中的 Tools 文件夹并运行“创建和修改部署”。
  4. 单击“添加”，然后选择您从 Autodesk Account 下载的每个更新可执行文件。
  5. 添加名称。
  6. 根据需要，在“命令行参数”字段中添加命令行参数。例如，如果要以静默方式安装 MSI，不发送通知，请添加 /quiet
    注意：有关支持的命令行参数，请参见产品文档。
  7. 单击箭头以关闭窗口。
  8. 继续操作，直到部署创建或修改完成。
  9. 在客户端计算机上，启动部署安装。
  10. 安装产品后，打开它，然后在“帮助”>“关于”中检查版本。然后选择“产品信息”对话框。您应该会看到更新后的产品版本，指示更新已随着产品部署一起成功安装。

选择更新

  1. 访问 manage.autodesk.com，登录到您的帐户。
  2. 转到“产品和服务”>“产品更新”。
  3. 查看每个产品的可用更新，并选择要下载的更新。

分发部署

要在工作站上安装部署，请使用提供的批处理文件手动运行安装，或者使用 Microsoft Configuration Manager 等工具（请参见 Microsoft Endpoint Configuration Manager 文档）。

测试部署

在将产品分发到工作站之前，请在测试工作站上运行部署，以确保一切正常。

  1. 使用典型用户配置文件时，使用不具有管理员权限的配置文件登录到客户端计算机。
  2. 运行产品以确认以下事项：  
    • 没有许可错误。
    • 对您工作至关重要的主要功能按预期运行。
    • 所有更新、自定义和附加模块都已正确应用。

另请参见

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