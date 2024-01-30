从 Autodesk Account 修改部署

并非每次部署都需要安装程序可执行文件的命令行参数，但如果缺少所需参数，安装将失败。批处理文件包含具有正确安装参数的命令，并将默认在基本 UI 模式（带进度条）下运行安装。

注意：批处理文件包含用于静默安装和静默卸载的其他命令。这些命令已注释掉。删除注释以启用这些命令。

以下参照表中的某些参数同时以缩写形式和较长形式显示，来提高可读性。