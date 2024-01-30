从 Autodesk Account 修改部署

编辑软件包时会将其加载在配置编辑器中，可以在该编辑器中进行更改。
提示：要放弃所做的更改，请单击浏览器的后退按钮或页面左上角的后退箭头。
当映像创建工具运行时，系统会提示您确认是否要更新现有管理映像。
如果要将管理映像分发到其他位置或未连接到 Internet 的网络，移动管理映像会很有用。
提示：可以使用相对路径，如果计划将管理映像分发到多个服务器位置，或在修改前要复制映像，则相对路径将非常有用。
并非每次部署都需要安装程序可执行文件的命令行参数，但如果缺少所需参数，安装将失败。批处理文件包含具有正确安装参数的命令，并将默认在基本 UI 模式（带进度条）下运行安装。
注意：批处理文件包含用于静默安装和静默卸载的其他命令。这些命令已注释掉。删除注释以启用这些命令。
以下参照表中的某些参数同时以缩写形式和较长形式显示，来提高可读性。
|名称
|参数
|说明
|帮助
|-h
|打印可用的程序选项及每个选项的简短描述。
|清单
|-m <文件名>
|指定要为此安装加载的清单文件路径。默认为 Installer.exe 所在同一目录中的 Setup.xml。
|安装模式
|-i
|指定安装程序将运行的操作类型。
|用户界面模式
|--ui_mode
|指定安装程序用户界面的模式。
|静默
|-q
|指定工作流不显示任何对话框。
|语言
|-l
|
|脱机模式
|--offline_mode
|指定安装程序从本地介质启动。无需致电 Autodesk 即可下载安装程序。
|部署配置
|-o <文件路径>
|指定要为此安装加载的部署配置的文件路径。通常，这应是 image 文件夹中的 deployment.xml 文件。
|捆绑包扩展
|--extension_manifest <文件路径>
|指定清单的文件路径，该清单中包括要在此安装中包含的更新、扩展、插件、内容和语言包。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。