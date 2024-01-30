面向管理员的安装

从 Autodesk Account 修改部署

可以修改从 Autodesk Account 创建的部署。

 

注意：对于使用经典安装程序创建的部署，请参见使用经典安装程序修改部署

修改软件包

编辑软件包时会将其加载在配置编辑器中，可以在该编辑器中进行更改。

  1. 转到软件包库视图。
  2. 将光标悬停在要更改的软件包上，然后单击“编辑”。

提示：要放弃所做的更改，请单击浏览器的后退按钮或页面左上角的后退箭头。

  • 单击“保存”以保存所做的工作，以备后用。
  • 单击“下载”以保存所做的工作，并开始下载软件包。

当映像创建工具运行时，系统会提示您确认是否要更新现有管理映像。

更改管理映像的位置

如果要将管理映像分发到其他位置或未连接到 Internet 的网络，移动管理映像会很有用。

  1. 编辑管理映像中包含的批处理文件，以显示指向新位置的路径。无需更改映像文件夹中的其他文件，因为批处理文件是唯一包含最初创建管理映像所在文件夹的名称的组件。
  2. 在 Autodesk Account 中，编辑软件包以将部署映像路径更新为新位置。这样，将来可以轻松更新路径。

提示：可以使用相对路径，如果计划将管理映像分发到多个服务器位置，或在修改前要复制映像，则相对路径将非常有用。

命令行参数

并非每次部署都需要安装程序可执行文件的命令行参数，但如果缺少所需参数，安装将失败。批处理文件包含具有正确安装参数的命令，并将默认在基本 UI 模式（带进度条）下运行安装。

注意：批处理文件包含用于静默安装和静默卸载的其他命令。这些命令已注释掉。删除注释以启用这些命令。

以下参照表中的某些参数同时以缩写形式和较长形式显示，来提高可读性。

名称 参数 说明
帮助 -h 打印可用的程序选项及每个选项的简短描述。
清单 -m <文件名> 指定要为此安装加载的清单文件路径。默认为 Installer.exe 所在同一目录中的 Setup.xml。
安装模式 -i 指定安装程序将运行的操作类型。
  • install 将运行安装工作流。（默认值）
  • uninstall 将运行卸载工作流。
  • deploy 将运行部署工作流。
用户界面模式 --ui_mode 指定安装程序用户界面的模式。
  • full 将使用用户可选的全部选项运行安装程序。（默认值）
  • basic 将运行仅显示进度和错误消息的安装程序。
  • silent 不显示任何对话框，作用与 -q 或 --silent 参数相同。
静默 -q 指定工作流不显示任何对话框。
语言 -l
  • en-US（美国英语，默认）
  • cs-CZ（捷克语）
  • de-DE（德语）
  • es-ES（西班牙语）
  • fr-FR（法语）
  • hu-HU（匈牙利语）
  • it-IT（意大利语）
  • ja-JP（日语）
  • ko-KR（朝鲜语）
  • pl-PL（波兰语）
  • pr-BR（葡萄牙语 - 巴西）
  • pt-PT（葡萄牙语 - 葡萄牙）
  • ru-RU（俄语）
  • zh-CN（简体中文）
  • zh-TW（繁体中文）
脱机模式 --offline_mode 指定安装程序从本地介质启动。无需致电 Autodesk 即可下载安装程序。
部署配置 -o <文件路径> 指定要为此安装加载的部署配置的文件路径。通常，这应是 image 文件夹中的 deployment.xml 文件。
捆绑包扩展 --extension_manifest <文件路径> 指定清单的文件路径，该清单中包括要在此安装中包含的更新、扩展、插件、内容和语言包。

另请参见

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