您可以使用包含安装脚本的批处理文件将软件分发到网络中的计算机。每个文件都包含一个或多个命令，其中具有用于修改选项的命令开关。
安装脚本包含指向产品的 setup.exe 文件的路径。此文件必须位于安装介质或网络上。需要具有管理员权限才能安装产品。
您可以使用包含安装脚本的批处理文件将软件分发到网络中的计算机。每个文件都包含一个或多个命令，其中具有用于修改选项的命令开关。
安装脚本包含指向产品的 setup.exe 文件的路径。此文件必须位于安装介质或网络上。需要具有管理员权限才能安装产品。
使用批处理文件样板可以按照单机版或网络许可版的典型配置安装 Autodesk 软件产品。复制样板，然后将变量替换为所安装产品的相应值。本主题末尾将提供由多个样板共享的变量。
注意：尽管此处所示的批处理文件样板包含多行代码，但实际应将每个文件作为单行指令进行编写。
\setup.exe /t /qb /language /c <产品 ID>: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\<产品名称>" ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
示例：
C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678 ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
INSTALLDIR 是可选参数。不建议使用。 它可以指定与默认位置不同的安装目录，这可能会导致出现问题。<产品名称> 指定产品安装目录，例如 Inventor 2021。
\setup.exe /t /qb /language /c <产品 ID>: ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH=" 000000000000"
指定网络许可服务器。
\setup.exe /t /qb /language /c <产品 ID>: ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1" ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH="@;@;@;"
至 是有效的网络许可服务器。
\setup.exe /t /qb /language /c <产品 ID>: ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 000000000000 27005; 000000000000 27005;"
至 是具有冗余许可的有效网络许可服务器。
安装包含多个产品的 Autodesk 套件时，每个产品的批处理文件中都需要单独的代码块。每个代码块都包含要安装的产品之一的产品 ID。但是，相同的套件序列号和产品密钥可用于所有产品。以下样板显示了用于三个产品的单机版安装的批处理文件。
\setup.exe /t /qb /language /c <产品 ID>: ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c <产品 ID>: ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c <产品 ID>: ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"
Autodesk 分析将使用情况数据发送给 Autodesk 以供分析。默认情况下，部署中的用户可以稍后通过其产品的“帮助”菜单选项选择加入或退出。但是在安装期间，您可以通过将以下命令之一包含在您的安装脚本中，为部署中的所有用户选择加入或退出 Autodesk 分析。
若要为部署中的所有用户选择退出，请将以下命令包含在您的脚本中：
Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1
若要为部署中的所有用户选择加入，请将以下命令包含在您的脚本中：
Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1
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