Autodesk 分析将使用情况数据发送给 Autodesk 以供分析。默认情况下，部署中的用户可以稍后通过其产品的“帮助”菜单选项选择加入或退出。但是在安装期间，您可以通过将以下命令之一包含在您的安装脚本中，为部署中的所有用户选择加入或退出 Autodesk 分析。

若要为部署中的所有用户选择退出，请将以下命令包含在您的脚本中：