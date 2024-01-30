面向个人的安装

卸载 Autodesk 软件

卸载 Autodesk 软件的方式因您使用的操作系统和要删除的软件而异。

Windows

通过 Windows 控制面板

对于 2022 及更高版本产品，Windows“控制面板”是删除产品的最佳方式。

注意：请重新启动计算机以应用待应用的 Windows 更新。要保留自定义设置（如菜单和 PGP 文件），请备份这些文件。

  1. 打开“应用和功能”菜单（“开始”>“设置”>“应用”>“应用和功能”）。
  2. 选择要删除的产品。
  3. 选择“卸载”以删除组件。

    注意：请记住，材质库是在所有产品之间共享的。除非您打算卸载所有 Autodesk 产品，否则请不要删除它们。如果确实要删除库，请首先卸载中等分辨率图像库，然后卸载基本分辨率图像库，最后卸载 Autodesk 材质库。

  4. 确认要卸载。然后单击“完成”。
  5. 在提示时重新启动。然后，返回“应用和功能”菜单以卸载其他软件。

使用 Microsoft 安装疑难解答 (Fix It)

有时，先前安装的残留文件在您通过“控制面板”删除软件后仍然会保留在系统中。如果是这样，则无法安装新版本。使用 Microsoft 安装疑难解答（以前称为“Fix It”）可删除这些残留文件。

  1. 转到修复阻止程序安装的问题
  2. 单击“下载”。
  3. 单击“运行”或“打开”。然后按照疑难解答中的步骤操作。

macOS

使用 Remove 实用程序卸载产品

对于某些产品，可以在 Finder > Go > Applications > Autodesk 文件夹中运行“Remove 产品名称”实用程序。Remove 实用程序将卸载应用程序文件和残留文件。

  1. 在 Finder > Go > Applications > Autodesk 中找到“Remove <产品名称>”实用程序。
  2. 双击“Remove <产品名称>”以卸载产品，其中产品名称为 AutoCAD 或 AutoCAD LT 等。

如果 Remove 实用程序不适用于您的软件，请按照下一节中的步骤操作。

手动卸载产品

  1. 通过右键单击程序图标并选择“Move To Trash”，卸载所有 Autodesk 程序。
  2. 打开 Finder 窗口，导航到本地硬盘驱动器的根目录，并删除以下文件夹：
    • /Library/Autodesk
    • /Library/Application Support/Autodesk
    • /Users/[用户名]/Adlm
    • /Users/[用户名]/Library/Application Support/Autodesk
      注意：Library 文件夹通常处于隐藏状态。要显示它，请单击 Finder 中的 Go 菜单，然后按住 Option 键。
    • /Users/[用户名]/.flexlmrc
    • /Library/Frameworks/Adlm.framework/
    • /Applications/Autodesk/Adlm
  3. 导航到文件夹  /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet，然后删除前缀为 adskflex 的文件。
  4. 找到并删除文件夹  /Library/Application Support/Flexnet Publisher。 

    5. 重要信息：如果在 Mac 上运行 Adobe 产品，则请勿删除此文件夹。Adobe 产品也使用 FlexNet。如果仍安装有 Adobe 产品，则删除此文件夹可能会导致问题。

Linux

在 Linux 中，通常通过终端删除软件。有关详细信息，请参见 FlameMayaMudbox 的产品内安装补充说明。

完全卸载 (Windows)

如果删除旧产品后仍无法安装新产品，则最后的方法是执行完全卸载。请按照这些说明操作。如果需要帮助，请与支持人员联系。

另请参见

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