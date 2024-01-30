卸载 Autodesk 软件

卸载 Autodesk 软件的方式因您使用的操作系统和要删除的软件而异。
卸载 Autodesk 软件的方式因您使用的操作系统和要删除的软件而异。
对于 2022 及更高版本产品，Windows“控制面板”是删除产品的最佳方式。
注意：请重新启动计算机以应用待应用的 Windows 更新。要保留自定义设置（如菜单和 PGP 文件），请备份这些文件。
注意：请记住，材质库是在所有产品之间共享的。除非您打算卸载所有 Autodesk 产品，否则请不要删除它们。如果确实要删除库，请首先卸载中等分辨率图像库，然后卸载基本分辨率图像库，最后卸载 Autodesk 材质库。
有时，先前安装的残留文件在您通过“控制面板”删除软件后仍然会保留在系统中。如果是这样，则无法安装新版本。使用 Microsoft 安装疑难解答（以前称为“Fix It”）可删除这些残留文件。
对于某些产品，可以在 Finder > Go > Applications > Autodesk 文件夹中运行“Remove 产品名称”实用程序。Remove 实用程序将卸载应用程序文件和残留文件。
如果 Remove 实用程序不适用于您的软件，请按照下一节中的步骤操作。
重要信息：如果在 Mac 上运行 Adobe 产品，则请勿删除此文件夹。Adobe 产品也使用 FlexNet。如果仍安装有 Adobe 产品，则删除此文件夹可能会导致问题。
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