建筑软件助您实现愿景

无论您有何愿景，我们的软件都可以帮助您实现。

Orms Designers & Architects；伦敦 The Standard 酒店

有创意，敢设计。

建筑师眼中的世界与常人不同。既能设计出玻璃片组成的摩天大楼，也能设计出潺潺溪水般的屋顶曲线。从现实迈向理想，正是建筑的核心之所在。

作为建筑师，无论您有何灵感、动力和远大抱负，我们的软件都能够帮您变成现实。

建筑是我们灵感的源泉

Orms - 伦敦 The Standard 酒店

克服重重困难，减少 5,000 吨隐含碳。

 

他们的成功之道

帕金斯威尔事务所 - 1 De Haro

占地 134,000 平方英尺，由大量木材建造而成。

 

制造历史

北欧建筑

简单、可持续、精妙。北欧风格背后隐藏着什么？

 

舒适环境背后的秘密

探索解决方案，拓展设计范围
一栋旁边种有绿色植物的建筑，前面有人在过马路

深入了解设计的影响力

进行建筑设计时秉持环保意识比以往更为紧迫。我们的软件可以帮助您实时可视化不同设计决策的影响，并更清晰地了解这些设计决策。随着改造项目变得越来越重要，这种能力将具有巨大价值。

减少浪费，减少错误

利用我们的建筑软件获得更多优势

在 AutoCAD 中创建的二维模型

欢迎使用 AutoCAD 2024

简要介绍所有新功能及其可实现的操作。

 

观看网络讲座 （英文）
两栋建筑并排矗立着

Revit 中的可视化功能

Revit 中提供高质量可视化操作步骤，包括客户推介等场景。

 

观看网络讲座 （英文）

查看我们最近的行业合作

建筑模型放在房间的中心位置

RIBA | 面向循环经济的设计

施工消耗全球 50% 的原材料。我们与 RIBA 合作寻求：“我们如何改变这一现状？”

观看视频（2 分 36 秒）

我们的建筑软件可以做什么？

楼层平面的三维模型

楼层规划

完全按照预期展示空间的每个图元。

 

规划
蓝图

创建蓝图

通过有效且高效的数字蓝图实现技术精度。

 

创建
一座住宅的图像，但其中一半看起来是绘制的

建筑绘图

借助技术绘图技术，将设计理念变为现实。

 

绘制 （英文）
平板电脑的屏幕上显示了一栋建筑

建筑渲染

帮助客户通过真实渲染实现设计可视化。

 

渲染 （英文）
正在施工的一栋建筑的图像，但其中一半以红、绿和黄显示设计图元

建筑设计

从分析到美学，通过各个角度了解项目。

 

设计（英文）
屋顶花园的特写镜头

景观建模

可视化和创建布局，为室外项目激发想象力。

 

 

建模 （英文）
工程建设软件集

面向设计师、工程师和承包商的强大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 等

产品详细信息
Revit

使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。

产品详细信息
Forma

使用概念设计和建模工具以及实时分析改进项目成果

产品详细信息
BIM Collaborate Pro

远程共同创建、设计协作和协调软件。“Pro”包括在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中进行实时协作。

产品详细信息
AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk 是否提供与 Mac 兼容的建筑软件？

Autodesk 提供了许多 Mac 本机产品，可用于三维建模、CAD、渲染、二维绘图等

您可以使用 AutoCAD for Mac 和 Revit。AutoCAD for Mac 具有专用于 Mac 用户的工作流，并完全支持 Apple Silicon（M1 和 M2 芯片系列）。尽管 Revit 当前没有原生 Macintosh 版本，但您仍可以在 Mac 上的虚拟化环境中安装 Revit，包括 Parallels Desktop 和 VMware Fusion。我们还借助 Boot Camp 支持这些产品，这款驱动程序是 Mac OS X 的一部分，可在 Mac 上安装并运行 Windows（以及基于 Windows 的应用程序）。 请在此处了解更多信息。 

 

Autodesk Forma 是基于浏览器的云产品，可在 Google Chrome™ 上的大多数 Mac 和 PC 上使用。请参见此处的系统要求（英文）。

建筑师使用什么软件？

建筑师使用多种类型的软件来传达设计意图、在团队内进行协作、交付设计和施工项目以及运营其业务。Autodesk 通过多种方式支持建筑师使用云和桌面软件平台，从初始设计到运营，这些平台在建筑和基础设施的整个生命周期提供支持。  

 

AutoCADRevitForma（英文） 是进行 CAD 和基于模型的设计的主要软件，并且由补充性产品和工具提供支持，用于系统和结构分析、能源建模、碳和生命周期评估、冲突检测和协调以及文档管理。进行团队协作时，建筑师利用 Autodesk 的 BIM Collaborate Pro 与协作者安全地工作共享模型，并跨项目利益相关方查看、管理以及协调文件、文档和数据。 

 

Autodesk 面向建筑师的设计和制造软件平台不断发展，其功能可铺就提供实时见解和分析的道路，结果驱动型工作流可强化设计意图并优化可持续性，其具有包含开放式 API、开发人员工具和解决方案提供商的广泛生态系统，支持软件互操作性、工作流自动化等。Autodesk 是建筑师的技术合作伙伴，支持他们努力实现更出色的设计、项目和业务成果。

Autodesk 是否为建筑师提供免费软件？

Autodesk 为教师和学生提供免费软件，只要他们符合条件，就可以使用与全球顶级专业人士相同的软件。请在此处了解更多信息。
 
此外，技术影响计划还为符合条件的非营利组织和初创公司提供软件捐赠。如果您是致力于通过设计创造积极影响的非营利组织或企业家，请看看您是否有资格参加我们的技术影响计划。 
 
最后，大多数 Autodesk 软件都可免费试用。请在此处了解更多信息

建筑师是否可以在移动设备上使用 CAD 软件？

可以，AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可中包含 AutoCAD Web 和移动应用程序 （英文）。建筑师可以在任何计算机以及智能手机或平板电脑的 Web 浏览器中访问 DWG 文件。建筑师可以实时协作，并在施工现场、办公室及两者之间的任何位置连接到 CAD 绘图。Autodesk Web 固定期限的使用许可支持参与建筑审阅流程的利益相关方进行审阅，并提供了在经济实惠的 Web 固定期限的使用许可中进行查看和标记的工具。请在此处了解更多信息（英文）。

 

此外，Autodesk 查看器是一款免费的联机文件查看器，支持大多数二维和三维格式，包括 DWG、STEP、RVT 和 Solidworks。在此处了解有关 Autodesk 免费查看器的更多信息。

CAD 软件在建筑行业中使用情况如何？

CAD 软件在建筑行业中广泛使用。 AutoCAD 是一款二维和三维 CAD 软件，受数百万用户信赖，可精确绘制、设计和编制文档。 AutoCAD 包括七款专业化工具集（包括 Architecture 工具集），这些工具集通过提高数字协作并简化审阅流程的 CAD 自动化和功能，提高工作效率并加快设计流程

建筑师如何使用 AutoCAD 和 Revit 等软件？

建筑师使用 AutoCAD （英文） 和 Revit 设计、编制文档以及交付建筑和基础设施项目。Autodesk 借助集成的 CAD、BIM 和云解决方案，为建筑师提供了一个开放的画布，可绘制、研究和优化设计方向，重点关注快速从设计理念转变为设计交付成果。AutoCAD、Revit 以及新推出的 Forma 为生产工作提供了见解、精确性和自动化，支持完整、快速地开发细节和文档集。它们有助于与顾问和项目利益相关方协调设计交付成果，并可用于通过二维和三维工具集运行协作性更强、更有效且更高效的设计和施工项目。 


AutoCAD 是一个灵活的平台，提供自由手绘和绘图生产环境，其工具集经过专门完善以提高建筑工作流的效率，还具有由全球用户社区支持的包含专业工具、插件和内容的深度生态系统。


Revit 是全球领先建筑公司使用的 BIM 软件 （英文）。Revit 支持在统一的项目环境中进行三维建模、分析和设计协调。建筑师使用 Revit 生成高度详细的三维模型和数据，帮助他们节省生产任务的时间、做出更明智的设计决策、提高设计的可持续性、减少项目团队的错误和返工，并且随着工程建设行业的发展来拓展其服务并实现多样化。    


新推出的 Autodesk Forma 通过流畅的概念设计工具、预测性分析和见解以及灵活、协作且可互操作的云平台为规划和设计团队提供支持，助力团队交付设计和施工项目。 

如何使用 Revit 的项目管理工具管理大型建筑项目？

从早期创意到施工管理，Revit 可针对设计和施工项目的每个阶段提供支持。设计项目经理将 Revit 作为设计数据的中心，帮助实现建筑设计与结构和系统的协调，支持团队和工作流集成，并通过 Autodesk 的云协作产品 Autodesk BIM Collaborate Pro 进行工作共享，从而增强了效率。进度制定、项目阶段化和排序以及可施工性建模工具都支持从设计到施工的移交，且 Revit 可以为负责车间和机器驱动预制的专业承包商输出详细数据。Revit 还支持建筑师和承包商进行有效的施工管理，并提供云增强功能，从 Autodesk Construction Cloud 交付数字项目 （英文）。

 

Autodesk 提供的最适用于小型企业的建筑软件是什么？

许多小型企业依靠 AutoCAD LTRevit LT（英文） 来获得成本优化的解决方案，以在二维和三维环境中进行设计。AutoCAD LT 和 Revit LT 捆绑包是一款经济实惠的常用解决方案，尤其适用于生产工作，或需要灵活地在 CAD 和 BIM 工作流和输出之间切换的实践场景。对于文档管理和团队协调，Autodesk Docs 是一款经济实惠的云解决方案，可用于文档控制和批准、集中式问题跟踪，并支持通过桌面连接直接集成到 AutoCAD 和 Revit。   

建筑师使用什么程序来规划楼层平面？

在 AutoCAD 或 Revit 中，可以使用直观的工具轻松创建楼层平面，这些工具用于生成二维和三维布局和视图，并可以在缩放墙、窗、房间、家具和所需的任何其他平面图元处建模。在此处了解有关创建楼层平面的更多信息。 

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