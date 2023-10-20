建筑师使用多种类型的软件来传达设计意图、在团队内进行协作、交付设计和施工项目以及运营其业务。Autodesk 通过多种方式支持建筑师使用云和桌面软件平台，从初始设计到运营，这些平台在建筑和基础设施的整个生命周期提供支持。

AutoCAD、Revit 和 Forma（英文） 是进行 CAD 和基于模型的设计的主要软件，并且由补充性产品和工具提供支持，用于系统和结构分析、能源建模、碳和生命周期评估、冲突检测和协调以及文档管理。进行团队协作时，建筑师利用 Autodesk 的 BIM Collaborate Pro 与协作者安全地工作共享模型，并跨项目利益相关方查看、管理以及协调文件、文档和数据。

Autodesk 面向建筑师的设计和制造软件平台不断发展，其功能可铺就提供实时见解和分析的道路，结果驱动型工作流可强化设计意图并优化可持续性，其具有包含开放式 API、开发人员工具和解决方案提供商的广泛生态系统，支持软件互操作性、工作流自动化等。Autodesk 是建筑师的技术合作伙伴，支持他们努力实现更出色的设计、项目和业务成果。