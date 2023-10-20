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Autodesk 提供了许多 Mac 本机产品，可用于三维建模、CAD、渲染、二维绘图等。
您可以使用 AutoCAD for Mac 和 Revit。AutoCAD for Mac 具有专用于 Mac 用户的工作流，并完全支持 Apple Silicon（M1 和 M2 芯片系列）。尽管 Revit 当前没有原生 Macintosh 版本，但您仍可以在 Mac 上的虚拟化环境中安装 Revit，包括 Parallels Desktop 和 VMware Fusion。我们还借助 Boot Camp 支持这些产品，这款驱动程序是 Mac OS X 的一部分，可在 Mac 上安装并运行 Windows（以及基于 Windows 的应用程序）。 请在此处了解更多信息。
Autodesk Forma 是基于浏览器的云产品，可在 Google Chrome™ 上的大多数 Mac 和 PC 上使用。请参见此处的系统要求（英文）。