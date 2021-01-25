蓝图是用于创建建筑物、产品等的设计。蓝图的名字来源于以下历史过程：在涂有化学混合物的纸上绘制技术图纸，当暴露在光线下时，背景会变成蓝色，而绘制线则保持白色。
蓝图是用于创建建筑物、产品等的设计。蓝图的名字来源于以下历史过程：在涂有化学混合物的纸上绘制技术图纸，当暴露在光线下时，背景会变成蓝色，而绘制线则保持白色。
蓝图是在建造某物时参考的详细图纸。它们可以包括许多类型的绘图和图表，例如楼层平面图、立面图和详图。楼层平面图显示建筑物或结构的鸟瞰图，并且通常会显示墙、装置和家具的位置。
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