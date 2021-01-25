14载，是一个里程碑。147、170、198……1957，这是14年来“创新杯”BIM应用大赛申报项目数量的增长轨迹。获奖工程数量逐年增加，上海中心、珠海歌剧院、凤凰中心、上海迪士尼度假区、中国尊、天津周大福中心、北京大兴国际机场……大赛中涌现出的众多优秀项目代表了中国 BIM创新应用的最高水平，恰是工程建设领域BIM创新应用的蓬勃新气象。
我们衷心希望，在“创新杯”BIM应用大赛的带动下，勘察设计行业不断加快数字化转型，聚沙成塔，迸发出推动高质量发展的无限动力!
14载，是一个里程碑。147、170、198……1957，这是14年来“创新杯”BIM应用大赛申报项目数量的增长轨迹。获奖工程数量逐年增加，上海中心、珠海歌剧院、凤凰中心、上海迪士尼度假区、中国尊、天津周大福中心、北京大兴国际机场……大赛中涌现出的众多优秀项目代表了中国 BIM创新应用的最高水平，恰是工程建设领域BIM创新应用的蓬勃新气象。
我们衷心希望，在“创新杯”BIM应用大赛的带动下，勘察设计行业不断加快数字化转型，聚沙成塔，迸发出推动高质量发展的无限动力!
中建西南院抢抓数字化发展机遇，着力探索建筑设计企业数字化转型的有效路径，坚持把数字化转型作为“一把手工程”落实，以“数字+”构建“数字设计院”，全面支撑院各项管理、生产和运营工作。
2012年深圳市建筑工务署开始推动BIM技术在政府公共工程中的应用，以提高政府工程建设管理的精细化水平，推动政府工程高质量发展。取得了一系列的实施成效并积累了一定的实施方法。
衍生式设计作为欧特克软件公司推出的自动化设计解决方案，已逐渐从理论走向实践。通过人与计算机之间的协作设计方法，充分利用项目BIM数据，借助机器学习技术，探索最优设计结果。
为适应行业变革和发展，加快设计院数字化转型，同济集团从上海中心大厦开始，于2009年成立BIM数字化团队，通过全新数字化手段推动科技创新和能级提升，开启数字设计实践的探索发展之路。
广州腾讯大厦项目以BIM技术为基础，实现了全专业参与的正向设计、智能化设计、适应性设计工具自主研发、模块化集成设计与数模协同交付等创新应用，完成了一次完整的真正意义上的BIM正向设计。
中国一汽红旗新能源汽车数字化标杆工厂项目，是汽车工厂类建设项目车间最全、生产工艺配套最全的一个整车厂项目。机九院承接项目总承包工作，广泛应用数字化技术倾力打造红旗繁荣工厂。
山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台工程的设计原则是先模型后图纸，大部分设计内容由BIM、专业设计师、设备供应商三方协同工作，直接在模型中进行三维正向设计。
鄂州花湖机场是全国首个专业货运枢纽机场，本项目是全国首个应用数字化技术实现正向设计、招标、建造、质量验评、计量计价、运维等全生命期的试点项目。
花卉博览会是国家级花事盛会，被誉为中国花卉界的“奥林匹克”。项目BIM实施以建设阶段全过程、全方位数字化管理为总体目标，从多角度广泛开展BIM技术应用提升项目设计水平和管理效率。
时代中国通过搭建完善的BIM标准体系，研发高效的BIM工具，基于标准化，模块化的工作思路，在时代大塘村项目中，打通了设计到算量的全流程，推动了业务的线上化和数字化转型。
面对东湖•阿丽拉这样一个“小而精”的酒店类项目，中南建筑设计院经历了一场BIM技术引领的正向设计进化，切实体会到了BIM技术应用对项目设计广度、深度、精细度的提升。
江苏园博园（一期）项目是江苏省第十一届园艺博览会会址，BIM 为项目规划阶段、设计阶段、施工阶段及运维运营阶段提供全过程、全专业、全要素的应用，辅助解决了超大复杂项目的多项难题。
埃及新首都CBD项目位于埃及首都开罗与苏伊士运河之间的沙漠地带，是“一带一路”上最大房建项目，为埃及国家战略工程。项目以中国BIM标准为基础，制定详细的BIM实施方案，获业主、监理采纳。
珠海金湾航空城市民艺术中心由国际著名建筑设计师扎哈·哈迪德设计。为解决钢结构、幕墙的工程难点，项目深度应用BIM技术，解决实施全过程难题，以全链条式的解决方案，提升工程品质。
作为“滨海明珠”的天津周大福金融中心项目，全员、全过程、全方位BIM 应用，3D 为基础、4D 切入向5D 推进等众多BIM 技术应用手段和理念的探索实践，辅助工程建造圆满达成预定目标。
在武汉雷神山医院的建设中，通过基于BIM的装配式工艺、智能化管理平台等设计施工一体化应用，助力医院快速建成使用，进一步挖掘BIM技术在医疗建筑项目和应急项目中的价值。
在全生命周期开展BIM技术应用，实现了BIM数据全生命期无缝传递，在运维阶段以竣工交付数字资产为基础，轻量化共享竣工模型数据，自动化集成物联网（IoT）数据、运维技术（OT）数据。
在黄荆口水库的规划设计阶段，基于欧特克三维设计平台，针对参数化模型深度优化、设计阶段模型与施工阶段模型通用性等问题，结合软件二次开发与系统自主研发，提供解决办法。
沱江大桥桥塔设计采用了大量空间异型曲面结构，造型困难，空间反向斜拉索角度变化复杂繁多，常规二维设计难以实现。鉴于以上结构特点，项目采用了BIM手段进行全过程正向设计。
深圳地铁6号线支线二期工程是铁四院的勘察设计总承包项目，业主对BIM技术要求较高，结合近年来该院在BIM体系、软件的研究及开发，应用到项目中，取得了良好的效果。
前海BIM规划以建设“标准前海”、“速质前海”、“可信前海”和“孪生前海”最终实现“智慧前海”为战略目标，对BIM应用进行分析，形成了 “三技术应用”、“四应用场景”、“五政策保障”和“七创新发展”的规划框架。
徐韩公路作为城市快速路的重要射线、城市空间拓展和沿线产业开发的重要依托具有重要作用。通过该公路快速化改造BIM技术应用的创新实践，充分体现了BIM技术在快速路改造项目中的价值。
中建科技作为EPC总承包联合体的牵头单位对本项目的整体情况全面负责，以REMPC的建设模式以三全BIM为方法，打通了各个环节信息联系，实现了工业化、数字化、一体化的改革方向。
钻研创新 点石成金
---深国际前海智慧港先期项目BIM技术应用
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设计回归品质 BIM回归设计
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世博会博物馆
---基于BIM的设计实践
数字科技助力本土设计创新
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视觉之炫 凌越前沿
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BIM撞击下的创新飞跃
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