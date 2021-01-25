14载，是一个里程碑。147、170、198……1957，这是14年来“创新杯”BIM应用大赛申报项目数量的增长轨迹。获奖工程数量逐年增加，上海中心、珠海歌剧院、凤凰中心、上海迪士尼度假区、中国尊、天津周大福中心、北京大兴国际机场……大赛中涌现出的众多优秀项目代表了中国 BIM创新应用的最高水平，恰是工程建设领域BIM创新应用的蓬勃新气象。

我们衷心希望，在“创新杯”BIM应用大赛的带动下，勘察设计行业不断加快数字化转型，聚沙成塔，迸发出推动高质量发展的无限动力!

第十三届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛精品案例。