面对这种体量大、功能复杂、设计周期短且专项配合多的医疗类项目，中南建筑设计院经历了一场BIM设计与时间的赛跑。在此次设计中，BIM正向设计体系和设计应用创新点在短时间内让设计落地，确保了设计质量和周期。