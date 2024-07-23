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中信建筑设计研究总院有限公司
汉口滨江国际商务区基础设施项目由于参建单位多、子项工程多、专业分包多的特点，面临诸多挑战。项目实施团队以BIM技术为依托，实现了设计协同、施工管理和城市运营一体化。
中冶南方工程技术有限公司
项目首次实现中国公司向欧洲市场输出冷轧硅钢技术和高端冷轧成套设备，建成后将成为“一带一路”中俄合作的又一典范项目。项目全专业采用Autodesk软件平台，行业首创统一平台协同设计路线。
北京市市政工程设计研究总院有限公司
项目将BIM技术创新应用于超大型现代化水厂设计，解决传统二维设计诸多痛点问题，取得了可观的经济、社会效益。该工程的顺利实施，对于打造数智化+绿色低碳型供水工程具有重大示范意义。
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
本文依托滦平抽水蓄能项目，通过自主知识产权数字化开发，建立数字化融合设计平台。平台经过多个项目验证，对抽水蓄能电站设计效率有显著提升，同时为水电工程智能建造和数字孪生奠定数据基础。
中国建筑西南设计研究院有限公司
中海成都天府新区超高层项目通过数字化应用解决设计阶段各项重难点，为后期大型项目在BIM工作中协同设计、技术标准、效率提升方面提供技术路线方法，引领超塔项目数字化设计新标准。
中南建筑设计院股份有限公司
面对这种体量大、功能复杂、设计周期短且专项配合多的医疗类项目，中南建筑设计院经历了一场BIM设计与时间的赛跑。在此次设计中，BIM正向设计体系和设计应用创新点在短时间内让设计落地，确保了设计质量和周期。
北京建工集团有限责任公司
剧院建筑是国际公认的高难度公共建筑，具有声学标准高、楼中楼结构复杂、舞台工艺与建筑、机电综合深化难度大等典型特点。为保障项目完美品质交付，北京城市副中心剧院项目在设计阶段、施工阶段、运维阶段开展了基于BIM全过程智能建造技术研发与应用。
梁昊飞 何颂恩 陈思超 黄波 鲍华
广州白云火车站项目总建筑面积庞大，设计布局复杂，涉及多个专业、多个单位的协同工作。针对这些挑战，BIM团队制定了有针对性的BIM应用策略，并将其细化为工作流、工作机制和技术路径，以保障项目的高效执行。其中，正向设计成为项目的核心工作流，为复杂工程项目的BIM应用提供了借鉴与参考。
深圳市市政设计研究院有限公司、深圳市地铁集团有限公司
深圳市地铁集团有限公司践行深圳市数字政府和智慧城市建设工作部署，针对全市轨道交通数字孪生建设需求，在深圳市南山区既有运营线路开展BIM基础信息建设工作，探索地铁既有线路数字孪生解决方案。
中国建筑设计研究院
在北京市城市副中心地下城市综合体项目中，BIM团队从方案设计阶段即开始介入，与项目设计团队和施工团队协作，开展全过程BIM应用；协调业主、多家设计单位、施工单位，共同推进项目进展，确保施工进度。
中国建筑第五工程局有限公司、中铁建工集团有限公司、湖南省第六工程有限公司
长沙机场改扩建工程综合交通枢纽工程项目采用“数智建造”理念，以打造创新生产新标杆为目标，将数字化技术融入项目建设全过程。