3.3 BIM 大讲堂
欧特克工程建设行业精彩系列课程
每周三下午三点，相约BIM大讲堂！
行业专家带您深度解读，3.3 BIM大讲堂，周周精彩。
欧特克 3.3 BIM 大讲堂，围绕工程建设行业BIM高新技术，通过成功案例分享、专家实践经验，融合创新技术手段，为行业提供了全面的 BIM 信息化整体解决方案，并搭建了专业的 BIM 信息交流平台。
基于 BIM 发展趋势，行业最新动态，以及尚未成熟的 BIM 实际应用环境等因素为企业带来的挑战，我们将持续为您呈现可突破技术瓶颈的 BIM 精彩课程，并期待与您携手深入探索，发现更多 BIM 创新可能。
每周三下午三点整，相约 BIM 大讲堂！周周精彩，让您时刻保持动力充沛。
7 月 13 日 15:00-17:45
本次发布将会梳理 Revit 2018 版本后在通用性，建筑结构以及可视化编程上重点增强的功能，给大家带来耳目一新的全新体验。
7 月 20 日 15:00-16:30
欧特克专家团队在介绍 Revit 2023 机电新功能基础上，将全面梳理 Revit 2018-2023 版本的全部机电新增及改进功能，让广大用户大快朵颐。
7 月 27 日 15:00-17:45
通过 BIM 技术价值，讲述如何在施工阶段极大地降低风险，提高效率，并在项目早期实现更好、更自信的决策，并为您提供更完整、更智能、更高效的解决方案。
8 月 3 日 15:00-16:45
基于 Revit 与 Inventor 数据互联的设计与制造融合的建筑工业化解决方案，助您实现更精细、高效的施工与协同数字化解决方案。
众所期待的工程建设行业 2022 版本在线发布会已于 2021 年 5 月 26 日圆满落幕。您可点击观看精彩回顾视频，跟随专家团队重温智慧升级为您呈现的震撼新功能！
欧特克“高能 高效 • 创新 BIM 云沙龙”，以建筑行业用户 BIM 应用需求为核心，通过知名技术专家讲解，客户成功应用经验分享的方式，为大家提供了诸多绝佳解决方案，重温往期精彩课程，发现更多 BIM 技术的创新价值，与欧特克一起为智慧建筑赋能。
通过欧特克工程建设软件集获得一套集成的工具，使您能够应对现在和未来的任何项目挑战。 通过一整套软件和服务实现功能强大的 BIM 和 CAD 工作流，从而提供更好的交付成果并保持竞争力。