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使用二维至三维转换软件进行体育中心设计

什么是 2D 转 3D 软件？

借助 Autodesk®借助 Autodesk® 软件，将 2D 创意和设计转化为 3D 模型。借助 Autodesk 软件，您不仅能够以数字方式对复杂创意进行设计、可视化和仿真，还能够轻松地从 2D 转化为 3D 设计和工程设计流程。

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2D 转 3D 软件

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了解 AutoCAD 和 Inventor 如何更好地协同工作

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通过结合 AutoCAD 和 Inventor 的强大功能，能够更快地设计并从您的模型中获得更多回报。获得 AutoCAD 的灵活性，其中包括与其他二维用户协作的能力。借助 Inventor，消除手动任务所花费的时间，并将三维模型应用于下游使用案例。

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2D 转 3D 视频

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