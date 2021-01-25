借助 Autodesk®借助 Autodesk® 软件，将 2D 创意和设计转化为 3D 模型。借助 Autodesk 软件，您不仅能够以数字方式对复杂创意进行设计、可视化和仿真，还能够轻松地从 2D 转化为 3D 设计和工程设计流程。
借助 Autodesk®借助 Autodesk® 软件，将 2D 创意和设计转化为 3D 模型。借助 Autodesk 软件，您不仅能够以数字方式对复杂创意进行设计、可视化和仿真，还能够轻松地从 2D 转化为 3D 设计和工程设计流程。
通过结合 AutoCAD 和 Inventor 的强大功能，能够更快地设计并从您的模型中获得更多回报。获得 AutoCAD 的灵活性，其中包括与其他二维用户协作的能力。借助 Inventor，消除手动任务所花费的时间，并将三维模型应用于下游使用案例。
您无需从零开始。通过将现有 DWGTM 文件导入 Inventor，在数分钟内即可创建三维模型。
STRATFORD FESTIVAL
通过使用 AutoCAD 并尝试其他技术（如 3D 打印）， Stratford Festival 的 Andrew Mestern 提供令人难以置信的设计。
DAVID ROMERO
西班牙建筑师通过创建 AutoCAD 渲染来重现已被拆除的 Frank Lloyd Wright 作品建筑，从而探讨建筑历史。
MATSUNAGA MANUFACTORY
Matsunaga 使用 Inventor 创建复杂的定制轮椅。了解模板如何通过有影响力的设计帮助他们高效满足市场需求。
了解用户如何使用 Autodesk 软件将设计从二维转为三维，将设计理念从概念转化为逼真模拟，从而精确规划生产计划
了解如何使用 AutoCAD 将二维布局转换为三维模型
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了解通过在 AutoCAD 和 Inventor 中连接二维和三维 CAD 工作流而实现的优势
使用 AutoCAD 模拟逼真的二维和三维设计并制作其动画
用于处理三维模型的命令和系统变量的列表