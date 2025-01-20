建筑设计软件

Autodesk 软件使您能够将自己的建筑设计变为现实。 

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说明结构视图的 BIM City Westside Hospital 数据集的渲染。

什么是建筑设计？

建筑设计是将技术和创意设计融为一体的专业领域，创造出既安全耐用又美观实用的建筑或结构。建筑师通常通过了解空间、其用途以及为空间创建功能结构，来创建建筑设计。 建筑设计涵盖设计流程的许多阶段，从方案设计和设计开发到结构施工。Autodesk 提供的技术可帮助完成设计和协作流程的所有方面。

建筑设计软件类型

  • 使用三维工厂内容覆盖对二维工厂布局的渲染

    二维建筑设计软件

    创建、编辑和标注二维建筑图形（楼层平面图、景观布局等）更快速、更准确。

  • 以城市为背景的房屋渲染

    三维建筑设计软件

    以三维形式可视化您的建筑设计，并使用材质、纹理和自动化工具创建逼真的模型。  

  • 建筑采用实验性、准随机性体积累积和阳台。

    渲染软件

    生成沉浸式逼真渲染，以便体验建筑设计在项目审查环境中的表现方式。

  • 施工项目的三维可视化

    BIM 软件

    使用基于三维模型的智能设计流程，更高效地规划、设计、建造和管理建筑。

面向建筑师的设计软件

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了解更多有关使用 Autodesk 建筑软件传达设计意图和提高设计质量的信息。

建筑设计应用程序

了解可让您随时随地保持连接的建筑软件应用程序，同时帮助您在移动设备上将建筑设计变为现实。

  • 建筑师在移动环境中使用 AutoCAD。

    AutoCAD 移动应用程序

    将 AutoCAD 软件扩展到桌面之外。在 iOS 或 Android 设备上轻松查看、创建、编辑和共享 DWG™ 文件。

    了解更多（英文）

  • A360 Collaboration for Revit 的实际使用

    A360 移动应用程序

    在二维及三维 DWG™、DWF、Navisworks 和 Revit 软件文件上共享、查看和注释。

    了解更多

  • 建筑工程师在施工现场使用 BIM 360

    BIM 360

    适用于下一代 BIM 360 平台的统一应用程序，能够访问所有建筑项目文档并执行施工工作流。

    了解更多（英文）

  • 在任意位置绘制三维草图，并与客户一起、在现场或任何能够激发灵感的地方在 iPad 上进行设计

    FormIt

    在任何迸发灵感的地方，都可以用数字方式概念化、分析和共享初期建筑设计概念。

    了解更多

“在 AutoCAD 中使用 Architecture 工具组合的益处”研究报告的封面视图

AutoCAD Architecture 工具组合的益处

在执行常规 AutoCAD 建筑设计任务时，使用 Architecture 工具组合有助于大幅提高工作效率并显著缩短工作时间。

下载电子书

了解客户如何使用建筑设计软件

  • Moxy Osaka Honmachi 的大厅

    WISE LABO 

    Moxy 酒店将有趣的室内设计与 AutoCAD LT 完美融合

    了解位于东京的 Wise Labo 如何将趣味、灵感和 AutoCAD LT 融入大阪 Moxy 酒店的设计中。

    阅读案例（英文）

  • Alea Homes 项目的外部视图

    CANO Y ESCARIO 

    用 Cano y Escario Arquitectura 重新定义住宅

    Cano y Escario 的实践采用 BIM 方法和 Autodesk 解决方案，已经成为重新定义住宅建筑的关键因素。

    阅读案例（英文）

  • 非洲第二大购物商场的室内渲染

    BOOGERTMAN + 合作伙伴 

    如何建造非洲最大的购物中心之一

    Navisworks 和 BIM 360 Glue B + P 使用 Revit 在完全集成的 BIM 环境中工作，迎接挑战，成为南非第二大购物中心。

    观看视频（5 分 42 秒）（英文）

建筑设计软件资源

有关建筑设计软件的常见问题解答

CAD 在全球范围内为商业和住宅建筑师使用，已取代手动绘图。它帮助用户创建二维或三维设计，以便用户实现施工的可视化。CAD 支持建筑设计流程的开发、修改和优化。

许多建筑师使用 AutoCAD 作为二维绘图工具来创建楼层平面图、立面图和剖面图。建筑设计软件通过预构建的对象（如墙壁、门和窗）加快绘图过程（英文），这些对象的行为类似于真实世界的对象。

是的，学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。了解更多

Autodesk 为建筑师提供了各种软件和解决方案，包括 AutoCADCivil 3DRevit 等。

Autodesk Revit 是一款专业的 BIM（建筑信息管理）软件（英文），为专业人员提供了强大的工具，使他们能够以非常精确的方式可视化和协调建筑项目（英文）的各个方面。在 SketchUp 中，三维形状只是三维形状，但在 Revit 中，每个形状都表示真实世界的对象。

建筑师使用软件设计建筑时更注重外观，而室内设计师则更注重建筑的内部空间，其中包含家具、装置和其他配件，以打造理想的外观和功能。