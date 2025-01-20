建筑设计是将技术和创意设计融为一体的专业领域，创造出既安全耐用又美观实用的建筑或结构。建筑师通常通过了解空间、其用途以及为空间创建功能结构，来创建建筑设计。 建筑设计涵盖设计流程的许多阶段，从方案设计和设计开发到结构施工。Autodesk 提供的技术可帮助完成设计和协作流程的所有方面。
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Autodesk Revit 是一款专业的 BIM（建筑信息管理）软件（英文），为专业人员提供了强大的工具，使他们能够以非常精确的方式可视化和协调建筑项目（英文）的各个方面。在 SketchUp 中，三维形状只是三维形状，但在 Revit 中，每个形状都表示真实世界的对象。