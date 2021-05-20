Autodesk FormIt Pro：用于概念设计的三维草图绘制软件

仅在工程建设软件集中提供。

从草图开始。了解 FormIt Pro。

FormIt® Pro 是用于捕获您的最佳理念的三维草图绘制软件。

  • 在桌面或平板电脑上，使用鼠标或手写笔随处创建设计理念。

  • 通过草图到 BIM 工作流和本地 Revit 集成，实现从概念到执行。

  • 在材料上下文中绘制草图，并通过工程建设软件集中的 Autodesk InfraWorks 和 Insight Energy Analysis 中的场地和分析工作流绘制见解。

FormIt Pro 概述（视频：2 分 17 秒）（英文）

为何使用 FormIt Pro?

快速捕捉设计理念

使用 FormIt 自由、舒畅地绘制三维草图。

在概念设计中生成丰富的设计数据

直接在 FormIt Pro 中分析设计方向。

减少进入设计开发时发生的返工

使用 FormIt 模型作为在 Revit 中进行设计开发的基础。

FormIt Pro 的用途

将 FormIt 三维草图直接连接到 Revit

体验直观的三维建模以及与 Revit 无缝的互操作性。建筑设计团队在工程建设软件集中选择 FormIt Pro，为各种规模的团队提供无缝设计、协作和生产工作流。（视频：2 分 04 秒）（英文）

哪款 FormIt 产品适合您？

比较 FormIt 和 FormIt Pro （英文）
建筑师在平板电脑上共享设计

FormIt

在具有原生 Revit 互操作性的免费三维草图绘制应用程序中获得直观的建筑建模软件。

 

建筑师在平板电脑上共享设计

FormIt Pro

在免费应用程序中访问所有 FormIt 功能，以及 Dynamo 计算、协作和分析功能。

 

常见问题解答 (FAQ)

FormIt Pro 的用途是什么？

FormIt Pro 是用于概念设计阶段的直观草图绘制工具。通过场地环境、日光影响和整体建筑能源分析，您可以在设计流程早期随时随地做出明智的设计决策。

谁使用 FormIt Pro？

各种建筑师、计算设计师和表格制作者都非常喜欢流畅的手绘草图工具的自由感和 FormIt 中数据丰富的概念设计模型的内容。

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