隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
FormIt Pro 是用于概念设计阶段的直观草图绘制工具。通过场地环境、日光影响和整体建筑能源分析，您可以在设计流程早期随时随地做出明智的设计决策。
FormIt® Pro 是用于捕获您的最佳理念的三维草图绘制软件。
在桌面或平板电脑上，使用鼠标或手写笔随处创建设计理念。
通过草图到 BIM 工作流和本地 Revit 集成，实现从概念到执行。
在材料上下文中绘制草图，并通过工程建设软件集中的 Autodesk InfraWorks 和 Insight Energy Analysis 中的场地和分析工作流绘制见解。
使用 FormIt 自由、舒畅地绘制三维草图。
直接在 FormIt Pro 中分析设计方向。
使用 FormIt 模型作为在 Revit 中进行设计开发的基础。
体验直观的三维建模以及与 Revit 无缝的互操作性。建筑设计团队在工程建设软件集中选择 FormIt Pro，为各种规模的团队提供无缝设计、协作和生产工作流。（视频：2 分 04 秒）（英文）
FormIt Pro 是用于概念设计阶段的直观草图绘制工具。通过场地环境、日光影响和整体建筑能源分析，您可以在设计流程早期随时随地做出明智的设计决策。
各种建筑师、计算设计师和表格制作者都非常喜欢流畅的手绘草图工具的自由感和 FormIt 中数据丰富的概念设计模型的内容。