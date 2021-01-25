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减少废料、提高利润。合作伙伴的解决方案可帮助承包商和分包商更为有效地规划，并更快地产生结果，在预算范围内完成项目。
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结合使用合作伙伴的解决方案和 BIM，创建可视化资料供利益相关者审批、开发三维模型来明确存在的问题，并按时交付土木基础设施项目且不超过预算。
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