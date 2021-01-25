工程建设战略合作伙伴

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工程建设战略合作伙伴是第三方技术提供商，他们与 Autodesk 合作提供与 Autodesk 软件产品互补的行业特定工作流解决方案，帮助解决您的业务难题。

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客户案例

  • 建筑设计

    客户结合使用合作伙伴的解决方案与 Autodesk BIM，能够高效地作出明智的设计决策并轻松管理建筑。

    阅读建筑设计案例 (英文)

  • 施工

    减少废料、提高利润。合作伙伴的解决方案可帮助承包商和分包商更为有效地规划，并更快地产生结果，在预算范围内完成项目。

    阅读施工案例 (英文)

  • 基础设施设计

    结合使用合作伙伴的解决方案和 BIM，创建可视化资料供利益相关者审批、开发三维模型来明确存在的问题，并按时交付土木基础设施项目且不超过预算。

    阅读基础设施设计案例 (英文)

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这些 Autodesk 合作伙伴的解决方案可完善 AEC 生态系统。