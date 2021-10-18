工程建设软件集支持所有主要施工进度计划方法。该软件集提供的方法简化了关键路径方法，使得能够在开始之前轻松对每个项目阶段进行建模和分析。该软件集还通过提供所有项目组成部分的清晰视图，完全支持资源型调度，从而更容易地应用可用资源。此外，该软件集还允许您创建和更新整个项目中的可视项目进度，为所有利益相关方提供清晰的视图。