施工顺序软件

了解 Autodesk 工程建设 (AEC) 软件集如何帮助提高施工顺序的效率，从而简化项目阶段规划。

查看产品

查看软件集

什么是施工顺序？

施工顺序在项目开始前考虑资源、空间约束及工程、设计和运营活动的顺序，从而帮助简化整个施工流程。施工顺序模型可以预先确定潜在冲突，并准确计算如何在预算内按时完成施工项目。

建筑施工顺序仿真

使用动画工期仿真提高施工排序的准确性和可预测性。使用 3D 协调和 4D 仿真来可视化重要的施工活动，包括设备布线、材料存储和工址限制。

了解更多（英文）

基础设施项目施工顺序

施工物流、规划和排序是简化施工流程和实现成本节约效率的关键组成部分。了解土木基础设施领域的开拓者如何使用工程建设软件集中的施工顺序软件优化复杂道路、桥梁和隧道项目的项目计划。

了解更多

图片来源：WSP

使用工程建设软件集进行施工顺序

Autodesk 工程建设软件集使施工顺序从未如此动态化。使用功能强大的 BIM 工具将概念、设计、分析和优化联系起来。无缝协调团队、降低风险、确保可施工性等。

了解更多

施工顺序规划的阶段

工程建设软件集在施工顺序的所有阶段均至关重要。

  • 改善决策

    在施工项目的每个阶段都需要做出明智的决策。工程建设软件集可以在开始进行有效决策前对每个项目阶段进行建模和分析。

  • 简化协作

    通用数据环境使所有团队能够跨多个地点和领域更高效地工作，从而最大限度地减少中断并简化整个项目中的协作。

  • 降低风险

    图形可视化可显示重要细节，帮助预见风险并为研究潜在解决方案来降低这些风险提供机会。

  • 节省时间

    依靠工程建设软件集的项目排序软件，帮助缩短项目周期时间并消除施工瓶颈。

工程建设软件集

一个软件集即可完成所有操作。设计工作流、自动化文档和任务、控制结果等。

了解有关工程建设软件集的更多信息

施工顺序软件

使用工程建设软件集协调资源、识别约束并组织所有施工顺序。

查看所有 Autodesk 产品

比较
了解更多

施工顺序资源

施工顺序常见问题解答 (FAQ)

土木工程师、建筑师、结构工程师和 MEP 工程师对工程建设软件集的实用性大加赞誉。它可简化施工排序流程，自动化文档编制，提高工作流效率，并改善成果。

工程建设软件集的项目排序软件有助于缩短项目周期时间并消除施工瓶颈。数据可访问性简化了团队和利益相关方之间的沟通。此外，借助建模功能，可以在施工开始前发现并解决问题。

工程建设软件集中的多个软件解决方案可以轻松处理在施工排序模拟中非常重要的预可视化、布局、建模动画渲染任务。使用 Navisworks 根据项目时间轴设置 Revit 模型对象的动画；使用 InfraWorks 和 Civil 3D 创建施工场地布局、交通模拟和可视化；使用 3ds Max 通过高端可视化进行通信。

工程建设软件集支持所有主要施工进度计划方法。该软件集提供的方法简化了关键路径方法，使得能够在开始之前轻松对每个项目阶段进行建模和分析。该软件集还通过提供所有项目组成部分的清晰视图，完全支持资源型调度，从而更容易地应用可用资源。此外，该软件集还允许您创建和更新整个项目中的可视项目进度，为所有利益相关方提供清晰的视图。