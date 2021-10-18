施工顺序在项目开始前考虑资源、空间约束及工程、设计和运营活动的顺序，从而帮助简化整个施工流程。施工顺序模型可以预先确定潜在冲突，并准确计算如何在预算内按时完成施工项目。
施工顺序在项目开始前考虑资源、空间约束及工程、设计和运营活动的顺序，从而帮助简化整个施工流程。施工顺序模型可以预先确定潜在冲突，并准确计算如何在预算内按时完成施工项目。
Autodesk 工程建设软件集使施工顺序从未如此动态化。使用功能强大的 BIM 工具将概念、设计、分析和优化联系起来。无缝协调团队、降低风险、确保可施工性等。
工程建设软件集在施工顺序的所有阶段均至关重要。
在施工项目的每个阶段都需要做出明智的决策。工程建设软件集可以在开始进行有效决策前对每个项目阶段进行建模和分析。
通用数据环境使所有团队能够跨多个地点和领域更高效地工作，从而最大限度地减少中断并简化整个项目中的协作。
图形可视化可显示重要细节，帮助预见风险并为研究潜在解决方案来降低这些风险提供机会。
依靠工程建设软件集的项目排序软件，帮助缩短项目周期时间并消除施工瓶颈。
了解 VR 如何改进施工规划，从而加快项目审批速度、减少变更单并改善项目成果。
了解一流的施工公司如何能够将一项耗资 2 亿美元的备受瞩目的施工项目的施工规划速度加快 88%。
工程建设软件集支持所有主要施工进度计划方法。该软件集提供的方法简化了关键路径方法，使得能够在开始之前轻松对每个项目阶段进行建模和分析。该软件集还通过提供所有项目组成部分的清晰视图，完全支持资源型调度，从而更容易地应用可用资源。此外，该软件集还允许您创建和更新整个项目中的可视项目进度，为所有利益相关方提供清晰的视图。