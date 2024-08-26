三维动画工作流程包含多个阶段。项目通常是通过概念化、脚本编写和故事板等环节串联起来的。在三维建模和纹理制作阶段，艺术家开始创建场景的角色和道具。然后，这些资源会进入动画制作阶段，各种运动将被添加到复杂的角色绑定和摄影机工作。而各种效果和仿真也将添加到头发、毛发、火和布料等元素中。三维动画工作流程的最后阶段涉及场景的照明和渲染。

三维动画软件大大提升了工作流程各个阶段的效率，尤其是配合使用创意项目管理工具来平稳地管理动画项目时，无论涉及多少个团队、美工师或资源。