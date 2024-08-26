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三维动画工作流程包含多个阶段。项目通常是通过概念化、脚本编写和故事板等环节串联起来的。在三维建模和纹理制作阶段，艺术家开始创建场景的角色和道具。然后，这些资源会进入动画制作阶段，各种运动将被添加到复杂的角色绑定和摄影机工作。而各种效果和仿真也将添加到头发、毛发、火和布料等元素中。三维动画工作流程的最后阶段涉及场景的照明和渲染。
三维动画软件大大提升了工作流程各个阶段的效率，尤其是配合使用创意项目管理工具来平稳地管理动画项目时，无论涉及多少个团队、美工师或资源。
1981 年，《The Illusion of Life: Disney Animation》一书横空出世。两位来自 Disney 的动画师在书中整理出了 12 项动画制作原则。两人还介绍了一些视觉基础知识，如“挤压和拉伸”，以及计时和预测等故事制作元素。这 12 项原则旨在强调动画角色是真实存在的（虽然这只是一种幻觉），希望借此加强观众与角色的情感联系。
使用三维动画软件可以更轻松地应用这 12 项原则。例如，软件的关键帧、运动路径和曲线绘制都有助于巩固第七项原则，即利用圆弧体现真实或有趣的夸张。三维建模则完全符合第十一项原则，即对于实体工程图，使用三维动画软件时一定要考虑到重量、重力、灯光和阴影。
了解 Autodesk 三维动画软件的主要优势。
了解 Autodesk 软件提供的主要三维动画工具和功能。
角色动画
使用适合美工师的建模工具创建逼真的角色和 CG 资源。使用直观的纹理和着色工具为道具和场景添加精细的细节。
图片来源：Tiago Mesquita
摄影机动画和拍摄
关键帧或运动捕捉动画通过添加复杂的身体力学、姿势和面部表情符号，让您的角色栩栩如生。
图片来源：Enrique Sagasta
物理学和仿真
功能强大的工具可模拟环境效果（如液体、气体、细致粒子和火），而角色的物理学属性则为布料和头发等元素增加真实感。
了解行业先锋如何使用 Autodesk 三维动画软件创建项目。
Period Drama
两名才华横溢的学生完成了三维动画流程的写作、指导等所有环节，最终呈现出了这段风格诙谐的获奖短片。
图片来源：Anushka Tina Nair 与 Lauryn Anthony
Strangebox 负责人 Phil Radford
一位单枪匹马的视觉特效 (VFX) 美工师使用 Maya 的 Bifrost 工具对雪和沙子进行粒子仿真，让商业客户惊叹不已。
图片来源：Phil Radford
Mkali’s Mission
与绑定美工师 Charles Wardlaw 携手完成 Mkali’s Mission 中同名角色的复杂绑定工作。
图片来源：Charles Wardlaw
Hybrids 短片
五名学生调整了他们对三维动画、照明、VFX 与合成的处理方式，创建了令人惊艳的水下世界。
图片来源：www.hybrids-shortfilm.com
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我们精心编写了这份清单，为动画师提供有关相关组织、活动和免费资源的信息，帮助促进动画师的职业发展，并列出了可提供动画软件教学服务的理想学校、课程和教师。
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了解来自 35 个国家/地区的 350 多名志愿美工师如何将 Mila 的 16 分钟三维动画串联起来，并在此过程中确定相应工作流程和远程工作流。
创建三维动画不仅需要很长时间，还需要丰富的技能和强大的组织能力。制作三维动画所花费的具体时间取决于动画的复杂性和所需细节、制作者的数量和经验水平、动画的长度以及相应的软硬件技术。
制作非常简单的三维动画可能只需要几个小时，但创建 30 秒的剪辑可能需要几天时间。热门的三维动画长片几乎普遍需要大型团队的介入，并且往往耗时数年。
可以，三维动画不仅可以用于 VR（英文） 体验，而且这种用法已经普及。三维动画有助于构建沉浸式和交互式的 VR 环境。借助三维动画制作技术，用户可以使用逼真的纹理、物理、照明等呈现超真实环境，打造令用户信服的 VR 世界。
但是，专门用于 VR 的三维动画需要考虑用户交互性和晕动症等问题。这些顾虑使得 VR 的三维动画比传统屏幕的三维动画更复杂。
Autodesk 提供了一整套用于创建高质量动画内容的工具。
Autodesk 软件在提高三维动画项目协作效率方面表现卓越。传媒和娱乐软件集包含构建强大且可扩展的三维动画工作流程所需的所有工具。使用 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文）制作管理软件，可简化动画审核和项目管理并统一分散在不同地理位置的团队。
Autodesk 软件可提高三维动画工作流的效率。从用于建模和动画的 3ds Max 和 Maya 到用于渲染的 Arnold 和用于制作管理的 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文），Autodesk 软件简化了从资源创建到最终输出的整个过程。3ds Max 和 Maya 的最新更新重点在于帮助动画师提高工作效率。例如，Maya 中的“缓存播放”功能使您能够直接在视口中对动画迭代求值（而不是生成多个播放预览），显著提高了动画播放速度。Arnold 是 3ds Max 和 Maya 中的默认渲染器，便于您查看动画的高质量预览并快速迭代更改。
全球创意工作室均使用 3ds Max 和 Maya 开展动画制作（英文）、建模、视觉特效和渲染等工作。3ds Max 提供了一套强大的工具组合，可用于建模、直观的纹理和着色以及高质量渲染，而 Maya 则提供了用于角色创建、逼真动画和细致仿真的强大工具。
详细了解 3ds Max 与 Maya（英文） 之间的差异。