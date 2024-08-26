三维动画软件

三维动画软件：适合美工师的工作流

借助 Autodesk 三维动画软件，更快、更高效地协作创建精美的计算机图形角色和世界，尽情挥洒创意。

《亚当斯一家》(2019)，由 Cinesite Studios 提供

一位女性在工作站使用动画软件。

一位美工师对演员的三维动画运动进行运动捕捉

什么是三维动画？

三维动画使用计算机图形 (CG) 使对象看起来像在三维空间中移动。艺术家先使用三维建模软件构建对象。然后开始制作 绑定，即为三维模型或角色创建骨架。动画师在战略点设定 绑定姿势，使其能够移动并完成一系列动作和姿势。新型动画方法会用到运动捕捉，可以记录演员的实时动作以用于数字动画。

一群人在大屏幕上观看动画。

三维动画软件可帮助团队在动画流程的每个阶段展开协作

三维动画工作流程

三维动画工作流程包含多个阶段。项目通常是通过概念化、脚本编写和故事板等环节串联起来的。在三维建模和纹理制作阶段，艺术家开始创建场景的角色和道具。然后，这些资源会进入动画制作阶段，各种运动将被添加到复杂的角色绑定和摄影机工作。而各种效果和仿真也将添加到头发、毛发、火和布料等元素中。三维动画工作流程的最后阶段涉及场景的照明和渲染。

三维动画软件大大提升了工作流程各个阶段的效率，尤其是配合使用创意项目管理工具来平稳地管理动画项目时，无论涉及多少个团队、美工师或资源。

一个小男孩骑着玩具马的动画剧照

在 Peter Sandeman 制作的名为《There’s a Snake in My Boots》的三维动画中，一个男孩坐在玩具马上

动画原理

1981 年，《The Illusion of Life: Disney Animation》一书横空出世。两位来自 Disney 的动画师在书中整理出了 12 项动画制作原则。两人还介绍了一些视觉基础知识，如“挤压和拉伸”，以及计时和预测等故事制作元素。这 12 项原则旨在强调动画角色是真实存在的（虽然这只是一种幻觉），希望借此加强观众与角色的情感联系。

使用三维动画软件可以更轻松地应用这 12 项原则。例如，软件的关键帧、运动路径和曲线绘制都有助于巩固第七项原则，即利用圆弧体现真实或有趣的夸张。三维建模则完全符合第十一项原则，即对于实体工程图，使用三维动画软件时一定要考虑到重量、重力、灯光和阴影。

三维动画软件的优势

了解 Autodesk 三维动画软件的主要优势。

精美的成果

无论您追求的是风格鲜明的还是超逼真的外观，功能丰富的三维动画软件都可以帮助您创建栩栩如生的动画内容。为角色和场景添加最精细的细节（无论是毛发和皮肤还是复杂的环境），并交付高质量作品，以提高客户忠诚度。

适合艺术家的工作流

三维动画能够让所有创意成为现实。无论是为各种环境建模，还是创建具有真实面部表情和动作的 CG 角色，美工师都可以将最复杂的角色和世界变为现实。

强大的工具组合

最出色的三维动画软件具有功能丰富的工具，可充分利用建模、绑定、关键帧和运动捕捉动画、纹理、照明、效果和渲染的方方面面，支持您加快迭代速度，准确鉴别需要实时更改的位置，并避免中断创意流。

三维动画软件功能

了解 Autodesk 软件提供的主要三维动画工具和功能。

戴着眼罩的三维海盗，左手拿着金钩和宝藏

角色动画

资源建模

使用适合美工师的建模工具创建逼真的角色和 CG 资源。使用直观的纹理和着色工具为道具和场景添加精细的细节。

 

图片来源：Tiago Mesquita

一位笑着的女性，图片来源：Enrique Sagasta

摄影机动画和拍摄

角色动画

关键帧或运动捕捉动画通过添加复杂的身体力学、姿势和面部表情符号，让您的角色栩栩如生。

 

图片来源：Enrique Sagasta

爆炸动画。

物理学和仿真

动力学和效果

功能强大的工具可模拟环境效果（如液体、气体、细致粒子和火），而角色的物理学属性则为布料和头发等元素增加真实感。

 

Autodesk 三维动画解决方案

Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息
Arnold

全局照明渲染软件

产品详细信息

三维动画软件使用案例

了解行业先锋如何使用 Autodesk 三维动画软件创建项目。

Period Drama 中的两个角色拥抱在一起的图片。

Period Drama

三维动画短片

两名才华横溢的学生完成了三维动画流程的写作、指导等所有环节，最终呈现出了这段风格诙谐的获奖短片。

 

阅读案例

图片来源：Anushka Tina Nair 与 Lauryn Anthony

一个动物的三维动画

Strangebox 负责人 Phil Radford

三维动画仿真

一位单枪匹马的视觉特效 (VFX) 美工师使用 Maya 的 Bifrost 工具对雪和沙子进行粒子仿真，让商业客户惊叹不已。 

 

阅读案例

图片来源：Phil Radford

角色装备过程的屏幕捕捉。

Mkali’s Mission

三维动画和绑定

与绑定美工师 Charles Wardlaw 携手完成 Mkali’s Mission 中同名角色的复杂绑定工作。

 

阅读案例

图片来源：Charles Wardlaw

Hybrids 三维动画环境电影

Hybrids 短片

三维动画电影

五名学生调整了他们对三维动画、照明、VFX 与合成的处理方式，创建了令人惊艳的水下世界。

 

阅读案例（英文）

图片来源：www.hybrids-shortfilm.com

可创建高质量三维动画的解决方案

探索三维动画工作流程的各个阶段 - 从角色和环境的创建到最终照明和渲染。

一只北极熊在水下，熊鼻子在冒泡泡。

三维建模

为动画电视剧和故事片创建 CG 资源和角色。

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图片来源：SpellWork 公司 Nicolas Morel

在光线昏暗的房间中，光线围绕着一位男性旋转。

运动捕捉

将演员的物理运动应用于数字角色模型。

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一只毛茸茸的可爱老鼠注视着摄影机

三维渲染

制造商使用三维建模软件进行产品设计、工程设计和概念渲染。

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图片来源：Jesus FC

一位制作人在一间传媒和娱乐工作室里工作。

项目管理

无论涉及多少个团队、美工师或资源，都能顺利管理动画项目。

了解更多（英文）

免费的三维动画软件资源

通过这些教程、手册、技巧和资源，开始制作三维动画。

获取独有的三维动画学习内容和行业见解，并通过后台访问真实的三维角色、卓越的效果和广阔的世界。

 

我们精心编写了这份清单，为动画师提供有关相关组织、活动和免费资源的信息，帮助促进动画师的职业发展，并列出了可提供动画软件教学服务的理想学校、课程和教师。

 

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了解来自 35 个国家/地区的 350 多名志愿美工师如何将 Mila 的 16 分钟三维动画串联起来，并在此过程中确定相应工作流程和远程工作流。

 

有关三维动画软件的常见问题解答 (FAQ)

什么是三维动画？

三维动画使用计算机图形使对象看起来像在三维空间中移动。艺术家先使用三维建模软件构建对象。然后开始制作绑定，即为三维模型或角色创建骨架。动画师在战略点设定绑定姿势，使其能够移动并完成一系列动作和姿势。新型动画方法会用到运动捕捉，可以记录演员的实时动作以用于数字动画。

三维动画所需的基本技能有哪些？

要制作三维动画，首先要掌握的基本技能就是使用动画制作软件（如 Maya3ds Max）时需要掌握的综合技能。这些技能包括通过关键帧和/或运动捕捉创建三维模型、纹理、照明、其他视觉效果和动画本身。

 

其他艺术相关技能和软技能也会有所帮助。了解动画的一般原理（如计时、间距、预测和挤压和拉伸）尤其有利于三维动画制作，如果能够掌握绘图、视觉合成、颜色和设计的技巧，更是大有裨益。对细节的关注和相关软技能（如解决问题的能力和良好的团队沟通能力）也很重要。

创建一段三维动画需要多长时间？

创建三维动画不仅需要很长时间，还需要丰富的技能和强大的组织能力。制作三维动画所花费的具体时间取决于动画的复杂性和所需细节、制作者的数量和经验水平、动画的长度以及相应的软硬件技术。

 

制作非常简单的三维动画可能只需要几个小时，但创建 30 秒的剪辑可能需要几天时间。热门的三维动画长片几乎普遍需要大型团队的介入，并且往往耗时数年。

三维动画能否用于虚拟现实 (VR) 体验？

可以，三维动画不仅可以用于 VR（英文） 体验，而且这种用法已经普及。三维动画有助于构建沉浸式和交互式的 VR 环境。借助三维动画制作技术，用户可以使用逼真的纹理、物理、照明等呈现超真实环境，打造令用户信服的 VR 世界。

 

但是，专门用于 VR 的三维动画需要考虑用户交互性和晕动症等问题。这些顾虑使得 VR 的三维动画比传统屏幕的三维动画更复杂。

哪款 Autodesk 软件最适合三维动画？

Autodesk 提供了一整套用于创建高质量动画内容的工具。

  • 3ds Max 配备丰富且灵活的工具组合，用于对三维资源和环境进行建模。
  • Maya 中的动画工具组合有助于构建栩栩如生的三维资源，无论是设置任何对象属性的动画还是随着时间变换关节和骨骼、IK 控制柄和模型。
  • Arnold 与 Maya 和 3ds Max 集成，支持高质量预览和快速迭代。
  • MotionBuilder（英文） 则可以帮助捕捉、编辑和播放复杂的角色动画。
  • Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文）通过统一制作管理、创意审核与流程等各项工作，简化了动画工作室的工作流。

Autodesk 三维动画制作软件中包含哪些协作功能？

Autodesk 软件在提高三维动画项目协作效率方面表现卓越。传媒和娱乐软件集包含构建强大且可扩展的三维动画工作流程所需的所有工具。使用 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文）制作管理软件，可简化动画审核和项目管理并统一分散在不同地理位置的团队。

Autodesk 软件如何帮助加快三维动画工作流？

Autodesk 软件可提高三维动画工作流的效率。从用于建模和动画的 3ds MaxMaya 到用于渲染的 Arnold 和用于制作管理的 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文），Autodesk 软件简化了从资源创建到最终输出的整个过程。3ds Max 和 Maya 的最新更新重点在于帮助动画师提高工作效率。例如，Maya 中的“缓存播放”功能使您能够直接在视口中对动画迭代求值（而不是生成多个播放预览），显著提高了动画播放速度。Arnold 是 3ds Max 和 Maya 中的默认渲染器，便于您查看动画的高质量预览并快速迭代更改。

为什么选择 3ds Max 或 Maya 进行三维动画？

全球创意工作室均使用 3ds Max 和 Maya 开展动画制作（英文）、建模、视觉特效和渲染等工作。3ds Max 提供了一套强大的工具组合，可用于建模、直观的纹理和着色以及高质量渲染，而 Maya 则提供了用于角色创建、逼真动画和细致仿真的强大工具。

 

详细了解 3ds Max 与 Maya（英文） 之间的差异。

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