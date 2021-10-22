动作捕捉

为您的团队提供快速轻松地创建逼真角色运动的工具。

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交互式高温合金

什么是动作捕捉？

运动捕捉是捕获演员的物理运动，然后在数字角色模型上重新创建的过程。这样，演员就可以为幻想的 CGI 生物赋予逼真的运动，使其栩栩如生。

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如何使用动作捕捉

  • 视频游戏

    通过录制人类动作并使用它们来制作数字模型的动画，3D 美工师可为视频游戏（英文）角色带来深度的真实感。

    图片来源：Yosir El Hadidy

  • 影视

    表演运动捕捉技术允许艺术家直接通过演员的运动和面部表情创建动画图像模型。

    图片来源：Artur Szymczak Radoslaw Pyzel

  • 预可视化

    运动捕捉是在主摄影前对场景进行预可视化、映射或预规划所必不可少的。

    图片来源：Jonatas Ferreira

用于动作捕捉的 MotionBuilder

从现场演员生成运动捕捉数据，并将其导入 MotionBuilder 中，以快速、准确地制作动画。MotionBuilder 为动画师和导演提供了交互式环境，用于微调角色运动。

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制作逼真的游戏角色：装备和身体变形

为游戏设计逼真的 3D 角色是一件事；确保它们看起来和行为逼真又是另外一件事。Santa Monica Studio 分享了为游戏角色设置动画的最佳实践，包括热门 AAA 特许经营游戏 God of War。

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图片来源：Santa Monica Studio

Maya 中的运动库

Rokoko 的运动库现在是 Maya 的本地插件，它提供了从世界顶级运动捕捉工作室访问数千个经济实惠的高质量角色动画的功能。该插件使美工师可以在 Maya 中本地搜索、预览和购买运动资源。

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Maya 特写与个人：动作捕捉的“做到”和“不做到”

了解 Rokoko 团队提供的有关运动库插件的所有信息，并通过实时问答环节了解运动捕捉的应有和不应有的事项；A 与 SuperAlloy Interactive 联合创始人 Zac Swartout 以及演员和特技师 Eric Jacobus 分享。

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运动捕捉软件

传媒和娱乐软件集提供高级运动捕捉实用程序。

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动作捕捉资源

  • 运动库插件快速入门手册

    在本分步手册中，将了解如何安装运动库插件、浏览和预览高质量运动捕捉资源，以及将其引入 Maya 项目。

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  • 面部装备最佳实践

    角色面部表情可以创造或破坏游戏体验。请阅读 Santa Monica Studio 中有关创建逼真三维角色的这些最佳实践。

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    图片来源：Santa Monica Studio

  • 如何在 MotionBuilder 中重定目标运动捕捉

    在本教程中，将了解在 MotionBuilder 中将运动捕捉重定目标到角色所需了解的所有知识。

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面向学生的免费运动捕捉软件

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