运动捕捉是捕获演员的物理运动，然后在数字角色模型上重新创建的过程。这样，演员就可以为幻想的 CGI 生物赋予逼真的运动，使其栩栩如生。
运动捕捉是捕获演员的物理运动，然后在数字角色模型上重新创建的过程。这样，演员就可以为幻想的 CGI 生物赋予逼真的运动，使其栩栩如生。
交互式高温合金
从现场演员生成运动捕捉数据，并将其导入 MotionBuilder 中，以快速、准确地制作动画。MotionBuilder 为动画师和导演提供了交互式环境，用于微调角色运动。
为游戏设计逼真的 3D 角色是一件事；确保它们看起来和行为逼真又是另外一件事。Santa Monica Studio 分享了为游戏角色设置动画的最佳实践，包括热门 AAA 特许经营游戏 God of War。
图片来源：Santa Monica Studio
Rokoko 的运动库现在是 Maya 的本地插件，它提供了从世界顶级运动捕捉工作室访问数千个经济实惠的高质量角色动画的功能。该插件使美工师可以在 Maya 中本地搜索、预览和购买运动资源。
了解 Rokoko 团队提供的有关运动库插件的所有信息，并通过实时问答环节了解运动捕捉的应有和不应有的事项；A 与 SuperAlloy Interactive 联合创始人 Zac Swartout 以及演员和特技师 Eric Jacobus 分享。
在这里分享知识、请教问题和探索热门话题。
学生和教师可以免费获得 Autodesk 的运动捕捉软件的一年期教育版访问权限。