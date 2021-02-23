Autodesk 传媒和娱乐软件集包含的内容

访问从初稿到最终帧制作下一个大型电视剧、电影或游戏所需的各种创意工具。

图片来源：Almog Mizrahi

包含的软件

获取能够充分发挥创意，协作创建令人惊叹的动画所需的各种工具。 选择产品以了解详细信息，并免费试用。

Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
MotionBuilder

三维角色动画软件

产品详细信息
Arnold

全局照明渲染软件

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息
Mudbox

数字绘图和雕刻软件

产品详细信息
ReCap Pro

现实捕捉以及三维扫描软件和服务

产品详细信息

包含的软件

通过连接创意流程和工具，在 VFX 工作流程中实现顺畅的团队协作。 选择产品以了解详细信息，并免费试用。

Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

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Arnold

全局照明渲染软件

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息
MotionBuilder

三维角色动画软件

产品详细信息
Mudbox

数字绘图和雕刻软件

产品详细信息
ReCap Pro

现实捕捉以及三维扫描软件和服务

产品详细信息

包含的软件

获取所需的创意工具，为下一个游戏打造出令人惊叹的场景和角色。 选择产品以了解详细信息，并免费试用。

3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息
Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
Mudbox

数字绘图和雕刻软件

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MotionBuilder

三维角色动画软件

产品详细信息
Arnold

全局照明渲染软件

产品详细信息
ReCap Pro

现实捕捉以及三维扫描软件和服务

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常见问题解答 (FAQ)

什么是传媒和娱乐软件集？

通过传媒和娱乐软件集，可以更便捷地获取适用于整个工作流的数字创作工具。固定期限使用许可为您提供了从初稿到最终帧所需的各种工具，可帮助您建模、搭建装备、制作动画、创建 FX、设置灯光和渲染项目。

传媒和娱乐软件集中包含哪些产品？

传媒和娱乐软件集包括 Maya、3ds Max、Arnold（提供了用于获取 5 件装许可的选项）、MotionBuilder、Mudbox、ReCap Pro 和 Autodesk Rendering。

每个软件集许可还允许在多达 15 台计算机上运行适用于 Maya 的 Bifrost，以便在计算场上处理 Bifrost 创建的模拟。适用于 Maya 的 Bifrost 是一种可视化编程环境，用于创建复杂效果。

如何通过软件集获取 Arnold 5 件装许可？

如果在线订购传媒和娱乐软件集（通过此页面），您将获得 Arnold 单（人）用户许可，最多可在 5 台单独的计算机上使用该许可。如果从经销商处订购软件集固定期限使用许可，则可以选择接收 Arnold 单（人）用户许可或 Arnold 5 件装多（人）用户许可。仅当您从经销商处订购时，才能选择获取多（人）用户许可，而非单（人）用户许可，此选项不适用于从此页面在线订购的情况。

传媒和娱乐软件集中的产品是如何集成的？

对于核心产品，可以导入和导出常见文件格式。通过某些产品，您可以在整个工作流中协同处理模型或项目。有关示例，请参见“游戏设计和开发”或“影视制作”。Arnold 是 Maya 和 3ds Max 中的集成式渲染器，使您能够查看高质量预览并快速迭代更改。

传媒和娱乐软件集固定期限使用许可的费用*是多少？

传媒和娱乐软件集 1 年期固定期限使用许可的价格*是 ，3 年期固定期限使用许可的价格*是

传媒和娱乐软件集固定期限使用许可的费用*是多少？

传媒和娱乐软件集 1 年期固定期限使用许可的价格*是 ，3 年期固定期限使用许可的价格*是

如果我们并不是需要传媒和娱乐软件集中的每个产品，该怎么办？

使用您需要的产品并充分发挥其价值。如果您仅使用软件集中的 2 个或 3 个产品，则固定期限使用许可成本可能比单独订购相关产品的固定期限使用许可要低。您将增加业务能力，简化软件管理，并减少从项目开始到完成所花费的时间。

如何从单一产品固定期限使用许可升级为软件集？

如果您从我们的网站在线订购了固定期限使用许可，则当您的当前产品固定期限使用许可到期时，可以升级到行业软件集。如果您从业务代表或授权合作伙伴处订购了固定期限使用许可，请联系他们以获取帮助。了解有关升级 Autodesk 产品或许可方案的详细信息。

传媒和娱乐软件集的系统要求是什么？

传媒和娱乐软件集中的大多数桌面产品都可以在 [Microsoft® Windows®、Apple® macOS® 和 Linux®] 上运行。有关特定产品的详细信息，请参见传媒和娱乐软件集系统要求

是否可以在多台计算机上安装传媒和娱乐软件集？

有关单（人）用户和多（人）用户许可的计算机访问权限的完整详细信息，请参见 Autodesk 行业软件集许可行为

如何下载传媒和娱乐软件集的试用版？

下载任何软件的 30 天免费试用版，您可以同时试用传媒和娱乐软件集中包含的多个产品。使用至少 10 Mbps 互联网连接并确保硬盘驱动器上有足够的空间，因为试用版的文件大小通常较大。一次下载一个试用版，然后重新启动计算机便可开始使用。有关软件集中的产品试用帮助，请遵循我们的分步下载和安装说明。 

如果我在下载和安装试用版过程中需要帮助，该怎么办？

要解决下载问题，请查看支持文章，或搜索社区论坛以获取答案。

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