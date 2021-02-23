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通过传媒和娱乐软件集，可以更便捷地获取适用于整个工作流的数字创作工具。固定期限使用许可为您提供了从初稿到最终帧所需的各种工具，可帮助您建模、搭建装备、制作动画、创建 FX、设置灯光和渲染项目。
通过传媒和娱乐软件集，可以更便捷地获取适用于整个工作流的数字创作工具。固定期限使用许可为您提供了从初稿到最终帧所需的各种工具，可帮助您建模、搭建装备、制作动画、创建 FX、设置灯光和渲染项目。
传媒和娱乐软件集包括 Maya、3ds Max、Arnold（提供了用于获取 5 件装许可的选项）、MotionBuilder、Mudbox、ReCap Pro 和 Autodesk Rendering。
每个软件集许可还允许在多达 15 台计算机上运行适用于 Maya 的 Bifrost，以便在计算场上处理 Bifrost 创建的模拟。适用于 Maya 的 Bifrost 是一种可视化编程环境，用于创建复杂效果。
如果在线订购传媒和娱乐软件集（通过此页面），您将获得 Arnold 单（人）用户许可，最多可在 5 台单独的计算机上使用该许可。如果从经销商处订购软件集固定期限使用许可，则可以选择接收 Arnold 单（人）用户许可或 Arnold 5 件装多（人）用户许可。仅当您从经销商处订购时，才能选择获取多（人）用户许可，而非单（人）用户许可，此选项不适用于从此页面在线订购的情况。
对于核心产品，可以导入和导出常见文件格式。通过某些产品，您可以在整个工作流中协同处理模型或项目。有关示例，请参见“游戏设计和开发”或“影视制作”。Arnold 是 Maya 和 3ds Max 中的集成式渲染器，使您能够查看高质量预览并快速迭代更改。
传媒和娱乐软件集 1 年期固定期限使用许可的价格*是
传媒和娱乐软件集 1 年期固定期限使用许可的价格*是
使用您需要的产品并充分发挥其价值。如果您仅使用软件集中的 2 个或 3 个产品，则固定期限使用许可成本可能比单独订购相关产品的固定期限使用许可要低。您将增加业务能力，简化软件管理，并减少从项目开始到完成所花费的时间。
如果您从我们的网站在线订购了固定期限使用许可，则当您的当前产品固定期限使用许可到期时，可以升级到行业软件集。如果您从业务代表或授权合作伙伴处订购了固定期限使用许可，请联系他们以获取帮助。了解有关升级 Autodesk 产品或许可方案的详细信息。
下载任何软件的 30 天免费试用版，您可以同时试用传媒和娱乐软件集中包含的多个产品。使用至少 10 Mbps 互联网连接并确保硬盘驱动器上有足够的空间，因为试用版的文件大小通常较大。一次下载一个试用版，然后重新启动计算机便可开始使用。有关软件集中的产品试用帮助，请遵循我们的分步下载和安装说明。