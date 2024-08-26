绑定美工师使用模型绑定软件，将由相互连接的骨骼组成的骨架状结构添加到二维或三维模型的内部运作。对于角色来说，可能会有手臂和手指骨骼、脊柱等，但非角色模型，如车辆、树木和其他对象，也可以进行绑定。

动画师可以使用关键帧来移动绑定骨骼的位置、旋转等，从而为绑定模型制作动画。绑定中连接的骨骼之间有层级关系，这有助于简化动画制作工作。例如，肩关节的旋转会影响上臂、肘部、前臂等的运动。

使用二维绑定动画软件时，绑定的骨骼结构和动作对于二维角色而言将更简单，但这一概念与在三维绑定软件中绑定更复杂、更灵活的三维角色时的概念基本相同。

绑定是骨骼动画的第一步。还有其他类型的动画，但三维骨骼动画（英文）已在电影、电视、视频游戏和广告等所有使用动画的媒体中无处不在。

绑定美工师可以根据他们希望角色移动的方式，为一个复杂的模型创建数百个控制点。不过，在角色绑定软件中采取额外的步骤可以确保动画更加逼真。权重绘制技术可以解释角色模型的较大三维网格中的顶点如何响应绑定中离散骨骼的动作。模型绑定软件可以自动应用权重绘制，但绑定人员应微调自动权重比例，以获得最佳效果。

角色绑定通常还需要反向运动学，这是绑定软件中的一个工具，可在角色行走或抛出物体时，使手臂和腿等关节骨骼群保持正确指向。最后，逼真的运动要求美工师对角色绑定的某些骨骼施加一些约束或限制，例如，某块骨骼只能向一个方向移动。

由于为动画设置角色模型需要大量工作，因此很高兴知道绑定软件可以保存和复制整个绑定，以便在类似角色中重复使用或修改，就像动画可以重复使用或修改以节省时间一样。