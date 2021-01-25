自 2021 年 6 月 30 日起，Autodesk 将停止销售学生版和教育版 SketchBook Pro，并且不再提供新版本、升级或更新。在合约期限结束之前，您可以继续使用现有的 SketchBook Pro 副本，但我们不再提供新的下载。企业版和教育版用户可以继续通过其企业或学生帐户门户重新下载有效许可。