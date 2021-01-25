SketchBook SketchBook
SketchBook 的未来

概述

SketchBook 停止销售

自 2021 年 6 月 30 日起，Autodesk 将停止销售 SketchBook。我们将不再提供 SketchBook 下载，也不再提供新版本或更新。

如果您当前正在通过传媒和娱乐软件集、Alias AutoStudio 捆绑包或单机版企业许可使用 SketchBook Pro

在合约期限结束之前，您可以继续通过传媒和娱乐软件集、Alias AutoStudio 捆绑包或单机版企业许可使用 SketchBook Pro。2021 年 6 月 30 日之后，Autodesk 将不再提供新版本、升级或更新。

如果您当前正在以学生或教师身份使用 SketchBook Pro

自 2021 年 6 月 30 日起，Autodesk 将停止销售学生版和教育版 SketchBook Pro，并且不再提供新版本、升级或更新。在合约期限结束之前，您可以继续使用现有的 SketchBook Pro 副本，但我们不再提供新的下载。企业版和教育版用户可以继续通过其企业或学生帐户门户重新下载有效许可。

SketchBook 是否仍受支持？

Autodesk 的 SketchBook Pro 产品支持中心已关闭，但内容仍可用。SketchBook 支持已转给 Sketchbook, Inc.。如果您对使用 Sketchbook 有任何疑问，请访问 Sketchbook 的网站获取信息，并联系支持人员以获取帮助。

Autodesk.com 中免费的 SketchBook 下载有何变化？

Autodesk 的 SketchBook Pro 产品支持中心已关闭，但内容仍可用。SketchBook 支持已转给 Sketchbook, Inc.。如果您对使用 Sketchbook 有任何疑问，请访问 Sketchbook 的网站获取信息，并联系支持人员以获取帮助。

我当前使用的是 SketchBook 消费者版。这些变化对我有何影响？

SketchBook 已从 Autodesk 中分离出来，成为一家独立公司。您可以继续使用现有版本的 Autodesk SketchBook，但 Autodesk 将不再提供先前版本的更新，也不支持重新安装先前版本。要了解有关 Sketchbook 作为独立公司运行的下一阶段的详细信息，请访问 www.sketchbook.com

持续支持 SketchBook

SketchBook 已将所有权转让给 Sketchbook， Inc.

SketchBook 产品支持

联系技术支持

考虑转换至 Sketchbook， Inc.

Sketchbook 应用程序将继续通过 Apple、Google 和 Microsoft 应用商店提供。我们将与新所有者密切合作，确保在此之后成功过渡并继续合作。最令人兴奋的是，您将体验到 Sketchbook 的全新活力和专注。

了解有关此过渡的更多信息

常见问题解答

详细了解 SketchBook 的变化以及我们建议的后续步骤。

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