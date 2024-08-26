数字内容在当今世界中无处不在，可以指利用计算机设备和 Internet 创建和分发的任何移动或静态图像、音频和文本。

数字内容创建概念近年来风头正盛，并衍生出了越来越丰富的含义。很长一段时间以来，三维动画和 VFX 社区一直用数字内容创建 (DCC) 一词来描述其工作内容，用 DCC 工具来特指那些有助于实现三维效果和动画制作的软件，如 Maya、3ds Max、Arnold、Bifrost 和 Autodesk 传媒和娱乐软件集中的其他工具。



但是，随着社交媒体、播客、电子商务内容网站和网红文化的爆炸式增长，人们日益开始使用数字内容创建一词来指代那些小范围的活动。数字内容创建工具五花八门，既有免费软件，也有整套高端软件程序，甚至还有硬件（如笔记本电脑网络摄像头或 8K 电影摄影机）。数字内容创建软件的易用性有了前所未有的提升，由于远程服务等技术的发展，其内容存储、处理和分发成本也一直在下降。



无论是数百位 VFX 艺术家共同打造的好莱坞大片，还是网红在社交媒体上发布的帖子，都属于数字内容。技术发展日新月异，在互联数据（英文）、人工智能 (AI)、高效工作流和远程计算的共同作用下，内容的创建方式一直在进步。



随着技术基础设施的普及，视频、视频博客、动画、视觉特效 (VFX) 等移动画面艺术形式纷纷开始大放异彩。这些工具帮助降低了艺术家准入门槛，而低成本的大规模分发方式为创作者带来的庞大潜在受众更是进入数字化时代之前的专业工作室梦寐以求的存在。



借助数字内容创建工具的易用性，创作者（甚至是独立的 VFX 艺术家和动画师）可以通过保持曝光度、经常创作和发布内容来推广其品牌，进而在竞争激烈的市场中获得更多关注。如果艺术家希望在传媒和娱乐 (M&E) 领域有所建树并吸引工作室和制作人的目光，最好的名片莫过于用耀眼的作品丰富自己的作品集。

