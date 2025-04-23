Vault PLM 是一个捆绑包，它将 Vault Professional 产品数据管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 基于云的产品生命周期管理 (PLM) 包含在一个产品中。Vault PLM 使每个人都能从中央数据源和流程开展工作，从而优化整个组织和供应链中的产品开发工作流。