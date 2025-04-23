Professional uses Autodesk Vault PLM in office setting.

Autodesk Vault PLM：将 PDM 与云 PLM 相结合的强大功能

什么是 Autodesk Vault PLM？

Vault PLM 是一个捆绑包，它将 Vault Professional 产品数据管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 基于云的产品生命周期管理 (PLM) 包含在一个产品中。Vault PLM 使每个人都能从中央数据源和流程开展工作，从而优化整个组织和供应链中的产品开发工作流。

什么是 Autodesk Vault PLM？

Vault PLM 是一个捆绑包，它将 Vault Professional 产品数据管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 基于云的产品生命周期管理 (PLM) 包含在一个产品中。Vault PLM 使每个人都能从中央数据源和流程开展工作，从而优化整个组织和供应链中的产品开发工作流。

Vault PLM 概述（视频：1 分 08 秒）（英文）

为何要使用 Autodesk Vault PLM？

加快产品开发

快速查找设计文件、BOM 表和其他产品信息，更大限度地减少返工和重复性任务。

消除协作障碍

在身处各地的不同团队、合作伙伴、供应商和客户之间轻松地协作和共享信息。

降低变更成本

实现产品开发业务流程数字化，以提高问责制和透明度，同时减少错误。

Autodesk Vault PLM 的用途

管理设计和工程数据

提高数据创建、版本控制以及审阅和发布流程的效率和组织标准。集成 CAD 的 PDM 有助于各个团队在 Autodesk Inventor 和其他 CAD 系统中工作时保持协调一致并提高效率。

简化产品开发流程

借助适用于您业务的云 PLM 简化工作流，提供针对您业务的可配置、开箱即用的工作流，用于 NPI/NPD、需求管理、变更管理、BOM 表管理、供应商协作和质量管理。

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网络讲座集合：数据和流程管理

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评论

了解如何将扩展业务与 Vault PLM 关联

咨询公司 CIMdata 对 Autodesk Vault PLM 的互联产品开发流程发表了看法。

 

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常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Vault PLM 的用途是什么？

组织可使用 Autodesk Vault PLM 对产品开发工作流进行数字化转型，以实现更好的业务成果，例如减少在提高产品开发敏捷性方面浪费的时间，以及更快地将更优质的产品推向市场。

Autodesk Vault PLM 的用户有哪些？

设计工程师、产品经理和法规合规官使用 Autodesk Vault PLM 管理数据、改善协作并帮助简化产品开发、工程和制造流程。Vault PLM 的主要用户还包括制造工程师、质保团队、采购、供应链经理、运营经理和行政领导。

Vault 与 Vault PLM 之间有何区别？

Autodesk Vault PLM 是一个捆绑包产品，包含 Vault ProfessionalFusion Manage，将产品数据管理 (PDM) 和基于云的产品生命周期管理 (PLM) 功能组合在一起。

组织为何要使用 Autodesk Vault PLM？

组织可使用 Autodesk Vault PLM 实现产品开发工作流的数字化转型，并为产品生命周期内涉及的所有人员（从工程和质量到供应链和制造）提供企业范围内的可见性和协作。

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