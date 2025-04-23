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Vault PLM 是一个捆绑包，它将 Vault Professional 产品数据管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 基于云的产品生命周期管理 (PLM) 包含在一个产品中。Vault PLM 使每个人都能从中央数据源和流程开展工作，从而优化整个组织和供应链中的产品开发工作流。
Vault PLM 是一个捆绑包，它将 Vault Professional 产品数据管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 基于云的产品生命周期管理 (PLM) 包含在一个产品中。Vault PLM 使每个人都能从中央数据源和流程开展工作，从而优化整个组织和供应链中的产品开发工作流。
快速查找设计文件、BOM 表和其他产品信息，更大限度地减少返工和重复性任务。
在身处各地的不同团队、合作伙伴、供应商和客户之间轻松地协作和共享信息。
实现产品开发业务流程数字化，以提高问责制和透明度，同时减少错误。
- Marco Padrun，Evatec 首席技术官
- Tony Monty，Woodway USA 高级机械设计师
- Lennart Schulenburg，GmbH VisiConsult X 射线系统和解决方案总经理
- Rania deLeon，Pressure Products 的 Mina 方法
组织可使用 Autodesk Vault PLM 对产品开发工作流进行数字化转型，以实现更好的业务成果，例如减少在提高产品开发敏捷性方面浪费的时间，以及更快地将更优质的产品推向市场。
设计工程师、产品经理和法规合规官使用 Autodesk Vault PLM 管理数据、改善协作并帮助简化产品开发、工程和制造流程。Vault PLM 的主要用户还包括制造工程师、质保团队、采购、供应链经理、运营经理和行政领导。
Autodesk Vault PLM 是一个捆绑包产品，包含 Vault Professional 和 Fusion Manage，将产品数据管理 (PDM) 和基于云的产品生命周期管理 (PLM) 功能组合在一起。
组织可使用 Autodesk Vault PLM 实现产品开发工作流的数字化转型，并为产品生命周期内涉及的所有人员（从工程和质量到供应链和制造）提供企业范围内的可见性和协作。