Autodesk Vault PLM 功能

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Vault PLM 是一个捆绑包，它将 Vault Professional 产品数据管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 基于云的产品生命周期管理 (PLM) 组合到一个产品中。
直接 CAD 集成
提高数据创建、版本控制以及审阅和发布流程的效率和组织标准。集成 CAD 的 PDM 有助于各个团队在 Autodesk Inventor 和其他 CAD 系统中工作时保持协调一致并提高效率。（视频：1 分 42 秒）（英文）
Vault 中的 BOM 表管理
创建和维护更准确、更全面的制造 BOM 表。如果为包含 BOM 表的文件分配了条目，则 Vault 将为该条目生成包含不同 BOM 表详细信息的 BOM 表，具体取决于该条目表示的内容。（视频：2 分 41 秒）（英文）
数据重用与设计自动化
借助 Vault 的智能搜索功能快速找到所需的文件。轻松复制设计并重用、替换或复制零部件以节省时间。（视频：1 分 18 秒）（英文）
并行设计
允许团队成员同时参与项目的设计流程，或从一个中心位置安全、并发访问数据进行组装，从而帮助简化协作。（视频：1 分 47 秒）（英文）
标记
通过添加和共享注释、信息和建议来标记设计，以进行协同式设计更改。（视频：1 分 23 秒）（英文）
共享视图
使用基于 Web 的链接共享二维和三维可查看文件，接收者无需使用 CAD 系统即可在其连接云的桌面或移动设备上打开这些文件。直接在 Vault 中跟踪反馈，以便参与协作审阅周期（包括注释和标记）。（视频：1 分 31 秒）（英文）
移动应用
离开台式电脑时，在手机或平板电脑上与您的团队协作。通过 Vault 移动应用，您可以将设计数据随身带到车间、现场或外出会见客户。（视频：2 分 48 秒） （英文）