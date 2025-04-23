Autodesk Vault PLM 功能

Vault PLM 是一个捆绑包，它将 Vault Professional 产品数据管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 基于云的产品生命周期管理 (PLM) 组合到一个产品中。

PDM 主要功能

直接 CAD 集成

提高数据创建、版本控制以及审阅和发布流程的效率和组织标准。集成 CAD 的 PDM 有助于各个团队在 Autodesk Inventor 和其他 CAD 系统中工作时保持协调一致并提高效率。（视频：1 分 42 秒）（英文）

了解更多
视频：观看 Vault PDM 如何与 CAD 软件集成并实现数据和流程标准化。

Vault 中的 BOM 表管理

创建和维护更准确、更全面的制造 BOM 表。如果为包含 BOM 表的文件分配了条目，则 Vault 将为该条目生成包含不同 BOM 表详细信息的 BOM 表，具体取决于该条目表示的内容。（视频：2 分 41 秒）（英文）

了解更多
视频：在 Autodesk Vault 中更好地管理材质、数量和其他设计特性。

数据重用与设计自动化

借助 Vault 的智能搜索功能快速找到所需的文件。轻松复制设计并重用、替换或复制零部件以节省时间。（视频：1 分 18 秒）（英文）
视频：了解如何通过重用部分或全部现有设计来更新设计。

并行设计

允许团队成员同时参与项目的设计流程，或从一个中心位置安全、并发访问数据进行组装，从而帮助简化协作。（视频：1 分 47 秒）（英文）
视频：使用 Vault PDM 改进设计协作，而不覆盖文件。

标记

通过添加和共享注释、信息和建议来标记设计，以进行协同式设计更改。（视频：1 分 23 秒）（英文）
视频：使用 Vault 协同处理设计标记。

共享视图

使用基于 Web 的链接共享二维和三维可查看文件，接收者无需使用 CAD 系统即可在其连接云的桌面或移动设备上打开这些文件。直接在 Vault 中跟踪反馈，以便参与协作审阅周期（包括注释和标记）。（视频：1 分 31 秒）（英文）
视频：通过任何连接云的浏览器或手持设备进行协作、审阅、标记和注释。

瘦客户端

在 Web 浏览器内，使用 Vault 凭据完成读取访问任务并查看设计数据、BOM 表和变更单。（视频：2 分 30 秒）（英文）

了解更多
视频：使用 Web 浏览器访问 Vault。

移动应用

离开台式电脑时，在手机或平板电脑上与您的团队协作。通过 Vault 移动应用，您可以将设计数据随身带到车间、现场或外出会见客户。（视频：2 分 48 秒） （英文）
视频：借助 Autodesk Vault 移动应用，灵活便捷地使用设计和工程数据。

文档编制控制

在设计发布过程中，自动从 CAD 文件创建和发布 DXF、PDF 和 STEP (STP) 文件。

了解更多

重复项搜索

使用特性过滤和几何搜索功能轻松查找重复项。通过减少重复项来缩短查找文件的时间并提高数据质量。

了解更多

Job Processor

使用 Job Processor 实用程序处理文件，以减轻 CAD 用户工作站的负担。

了解更多

企业可扩展性

消除对对象所有权的需求，并简化您的数据同步环境。通过使用 Vault 数据同步流程为多个单独的位置设置一个 Vault 环境，用户可以共享文件并高效协作。

了解更多

PLM 主要功能

面板和 KPI

使用图形丰富的面板实时监控产品开发进度，帮助您提前发现问题，防止延误工期。只需单击一下即可快速导出状态报告，轻松进行状态更新。

新产品引入

通过管理各个部门的利益相关方，使产品开发项目井井有条。在定义、开发和推出新产品所需的任务和交付成果上保持一致。可配置的项目模板、标准化的阶段关卡里程碑和自动化的工作流有助于减少延误，加快上市速度。

变更管理

通过自动化流程来高效管理变更，包括变更请求、变更单、变更任务、电子审批和问题报告。获取所有活动的完全可追溯性，以便进行实时 KPI 分析、找出变更根本原因并提供变更文档以供审核。

BOM 表

在集中式系统中配置和管理条目和结构化 BOM 表。修订控制可确保每个人都使用最新信息。维护全面的 BOM 表，其中包含有关购买、装配、生产规划、制造等信息。

质量管理

通过自动化流程来管理不合规、退货授权 (RMA)、纠正/预防措施 (CAPA)、故障模式和影响分析 (FMEA) 以及供应商质量措施报告 (SCAR)，从而提高产品质量和可追溯性。质量和工程具有闭环变更流程，可改进产品设计、发现供应商问题并进行更正。

供应商协作

灵活便捷地访问扩展利益相关方在报价、采购和产品开发流程中所需的信息，从而与供应链保持联系。直接在 Fusion Manage 内请求或共享信息，而不是发送可能会在电子邮件中丢失的文档。动态工作流支持安全协作和访问实时数据。

产品组合管理

通过集成式变更管理和产品开发跟踪功能打造具有竞争力的产品组合。通过实时利益相关方可访问性捕获完整的产品规格。管理产品从构思到开发再到推出和退出市场的整个生命周期。

创意管理

通过捕捉创意并应用正式流程来审查和实施这些创意，从而推动创新。这种标准化、紧密衔接且灵活的业务流程可推动在线协作、信息共享、决策制定和成果文档编制。

需求管理

通过在互联环境中管理所有需求，确保您的产品满足市场和客户的期望。确定需求的优先顺序，将重点放在相关且可行的请求上。自动化工作流可管理批准签发、修订控制和跟踪变更。

全面的流程模板库

使用 Fusion Manage 模板库提高工作效率，该模板库是一系列免费的、可立即实施的业务流程，具有预配置的工作空间，可缩短实施时间。轻松自定义和调整每个业务流程以满足您组织的需求。

可视化工作流配置编辑器

使用配置编辑器简化定制工作流，无需自定义编码。

移动访问

审阅设计、查看 BOM 表条目、更改生命周期状态，以及创建和参与变更单，所有这些都可使用平板电脑上的产品数据完成。