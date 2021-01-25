Autodesk Fusion with PowerMill 是一款 CAM 软件，专门用于生成高质量的加工代码，以帮助制造大型复杂零件（如工模具）。
PowerMill 通常用于驱动不同类型的 CNC 硬件，包括 3 轴和 5 轴铣床、5 轴铣车床、工业机器人和混合制造机床。
Autodesk Fusion with PowerMill® CAM 软件可为复杂的 3 轴和 5 轴制造提供专业 CNC 编程策略，而且现在您可以通过 Fusion Extension 访问 Fusion 和先进制造功能。
享有大型加工策略库。
访问具有自动碰撞避让功能的强大 5 轴编程。
使用面向工业机器人、混合制造等的解决方案。
全面控制加工过程，助力实现卓越的精度和表面光洁度。
超快刀具路径计算简化了对大型工模具和其他极具挑战性的三维几何形体的编程。
高级控制有助于优化 NC 代码，从机床和切削刀具中获取最大价值。
- Dennis Hoover，Quest Industries 总裁
- Arnaud Lavergne，NAVAL GROUP 焊接工程师
Autodesk Fusion with PowerMill 是一款 CAM 软件，专门用于生成高质量的加工代码，以帮助制造大型复杂零件（如工模具）。
PowerMill 通常用于驱动不同类型的 CNC 硬件，包括 3 轴和 5 轴铣床、5 轴铣车床、工业机器人和混合制造机床。
Autodesk Fusion with PowerMill 通常由 CAM 编程人员和数控机床操作员使用。它被服务于汽车、航空航天、医疗和消费品等不同行业的制造公司广泛使用。
PowerMill 特别适合生产注重精度和表面光洁度的大型复杂零部件。
PowerMill 标准版提供了 2.5D 铣削、基本车削、3 轴、3+2 编程等 CAM 编程功能，以及使用虚拟机床仿真对刀具路径进行仿真和检查的功能。
PowerMill 旗舰版在标准版的基础上提供了其他功能，包括 5 轴联动加工、脱机机器人编程、自动化电极生产、混合制造以及用于生产端口、叶片、轮毂和叶轮的专用刀具路径。
请与当地的 Autodesk 业务团队联系，以讨论您的业务需求并查看固定期限使用许可定价选项。
您可以使用此链接下载 PowerMill 的 30 天免费试用版。请联系您当地的 Autodesk 业务代表以讨论您的业务需求，了解可能对您可用的 Autodesk Fusion with PowerMill 其他限时免费版本。