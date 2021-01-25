PowerMill 标准版提供了 2.5D 铣削、基本车削、3 轴、3+2 编程等 CAM 编程功能，以及使用虚拟机床仿真对刀具路径进行仿真和检查的功能。



PowerMill 旗舰版在标准版的基础上提供了其他功能，包括 5 轴联动加工、脱机机器人编程、自动化电极生产、混合制造以及用于生产端口、叶片、轮毂和叶轮的专用刀具路径。