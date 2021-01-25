Autodesk Fusion with PowerMill：用于高速和 5 轴 CNC 加工的专业 CAM 软件

简化大型工模具和其他复杂三维零件的 CAM 编程。

致电销售团队：400-637-7891

什么是 Autodesk Fusion with PowerMill？

Autodesk Fusion with PowerMill® CAM 软件可为复杂的 3 轴和 5 轴制造提供专业 CNC 编程策略，而且现在您可以通过 Fusion Extension 访问 Fusion 和先进制造功能。

  • 享有大型加工策略库。

  • 访问具有自动碰撞避让功能的强大 5 轴编程。

  • 使用面向工业机器人、混合制造等的解决方案。

为何要使用 PowerMill？

交付卓越的零件质量

全面控制加工过程，助力实现卓越的精度和表面光洁度。

缩短 CAM 编程时间

超快刀具路径计算简化了对大型工模具和其他极具挑战性的三维几何形体的编程。

最大限度提高数控机床利用率

高级控制有助于优化 NC 代码，从机床和切削刀具中获取最大价值。

Autodesk Fusion with PowerMill 的用途

解决复杂的 CNC 加工问题

PowerMill 提供了一个大型 3 轴和 5 轴策略库，有助于简化大型工模具和其他复杂零件的 CAM 编程和 CNC 加工。（视频：1 分 33 秒）（英文）

实现卓越的质量

高级刀具路径控制和强大的编辑功能缩短了 CAM 编程时间并提高了灵活性，从而生成几乎不需要手动抛光的成品零件。（视频：3 分 01 秒）（英文）

通过自动化提高一致性

强大的模板和用户定义的宏可帮助您捕获最佳实践并在整个团队中共享。解决技能差距，帮助员工更快提高工作效率。

了解 PowerMill 如何与其他 Autodesk 产品配合使用

视频：PowerMill 订购客户现在可以免费获取 Fusion 建模、衍生式设计和仿真等功能

PowerMill + Fusion

Fusion 提供了三维建模、衍生式设计、仿真、电子设计和协作等功能。

 

观看工作流（视频：2 分 36 秒）（英文）
视频：PowerShape 提供了诸多工具，可帮助导入、分析、修复和准备三维 CAD 模型以进行 CAM 编程

PowerMill + PowerShape

提供面向制造业的建模工具，可帮助准备复杂几何形体以更好地进行 CAM 编程。

 

观看工作流（视频：2 分 03 秒）（英文）
视频：Moldflow 可帮助在塑料产品设计流程早期发现并解决诸多常见问题

PowerMill + Moldflow

使用仿真工具改进塑料零件设计，并优化塑料零件制造模具。

 

观看工作流（视频：1 分 51 秒）（英文）

哪款 PowerMill 产品适合您？

PowerMill 3 轴加工用于制造批量生产塑料勺所用的注塑模具

Fusion with PowerMill 标准版

快速创建 NC 代码，用于高速 3 轴加工、3+2 编程、2.5D 铣削和车削以及机床仿真和刀具路径检查。

 

比较版本 （英文）
PowerMill 高速增材制造用于为船舶行业生产大型螺旋桨

Fusion with PowerMill 旗舰版

通过自动碰撞避让、机床仿真、机器人编程、自动化电极、混合制造等，访问完整的 5 轴编程。

 

比较版本 （英文）

探索 PowerMill 资源

博客

关于制造的一切

阅读有关 Autodesk 先进制造软件、提示和小技巧等的信息。

 

阅读博客（英文）

YouTube 频道

Fusion 制造频道

在 YouTube 频道上观看有关最新版本的视频，包括有助于提高工作效率的小技巧。

 

访问 YouTube 频道

学习资源

PowerMill 快速入门

访问快速简介视频和指导教程库，了解有关使用 PowerMill 的详细信息。

 

访问学习站点 （英文）

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Fusion with PowerMill 的用途是什么？

Autodesk Fusion with PowerMill 是一款 CAM 软件，专门用于生成高质量的加工代码，以帮助制造大型复杂零件（如工模具）。

PowerMill 通常用于驱动不同类型的 CNC 硬件，包括 3 轴和 5 轴铣床、5 轴铣车床、工业机器人和混合制造机床。

Autodesk Fusion with PowerMill 的用户有哪些？

Autodesk Fusion with PowerMill 通常由 CAM 编程人员和数控机床操作员使用。它被服务于汽车、航空航天、医疗和消费品等不同行业的制造公司广泛使用。

 

PowerMill 特别适合生产注重精度和表面光洁度的大型复杂零部件。

PowerMill 标准版和 PowerMill 旗舰版之间有何区别？

PowerMill 标准版提供了 2.5D 铣削、基本车削、3 轴、3+2 编程等 CAM 编程功能，以及使用虚拟机床仿真对刀具路径进行仿真和检查的功能。 

PowerMill 旗舰版在标准版的基础上提供了其他功能，包括 5 轴联动加工、脱机机器人编程、自动化电极生产、混合制造以及用于生产端口、叶片、轮毂和叶轮的专用刀具路径。

Autodesk Fusion with PowerMill 可以在哪些操作系统上运行？

Autodesk Fusion with PowerMill 可以在 Microsoft® Windows® 11 上运行。有关详细信息，请参见 Autodesk PowerMill 系统要求

PowerMill 固定期限使用许可的成本*是多少？

请与当地的 Autodesk 业务团队联系，以讨论您的业务需求并查看固定期限使用许可定价选项。

是否有免费版本的 Autodesk Fusion with PowerMill？

您可以使用此链接下载 PowerMill 的 30 天免费试用版。请联系您当地的 Autodesk 业务代表以讨论您的业务需求，了解可能对您可用的 Autodesk Fusion with PowerMill 其他限时免费版本。

如果订购当前版本 PowerMill 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 PowerMill 版本？

您可以通过 PowerMill 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 PowerMill？

通过订购 PowerMill 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

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