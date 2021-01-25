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Fusion with PowerMill® 中不断改善的功能可简化 3 轴和 5 轴 CAM 编程，帮助制造商从减材制造、增材制造和混合制造中获得更多优势。
从主流 CAD 系统导入曲面、实体或网格并生成 NC 代码，即使数据质量较差
从一系列粗加工策略中进行选择，以快速去除材料并最大限度地延长刀具寿命
访问精加工刀具路径库，以生成具有卓越表面光洁度的精密零件
简化 3+2 和 5 轴加工，以更少的设置、更短的刀具以及更快的进给和转速来生产零件
全局或局部编辑刀具路径，而无需重新进行冗长耗时的计算
检查各个刀具路径或整个项目，以发现并修复问题，避免导致代价高昂的错误
使用数控机床的三维模型来仿真刀具路径并识别碰撞、未遂故障或超程
使用可配置的后处理器文件导出安全高效的 NC 代码，以适合您的特定机床
将最佳实践嵌入模板和宏中，并与他人共享以自动执行常见任务
创建、控制和仿真用于推动高速增材制造工艺的沉积策略，如 DED 和 FFF
工业机器人的脱机编程和仿真功能通过分析避免奇点和超程
获取专业化策略来制造端口、歧管、叶片、轮毂和叶轮
高效粗加工
从一系列粗加工策略中进行选择，以快速高效地去除材料。高级选项允许您根据特定刀具类型和材料来配置刀具路径，从而帮助保持恒定的刀具载荷并最大限度地延长刀具寿命。（视频：3 分 14 秒）（英文）
全面精加工
访问大型精加工和残留精加工刀具路径库，以提高编程灵活性。使用适合特定数控机床的高级设置实现卓越的精度和表面光洁度，从而生成几乎不需要手动抛光的零件。（视频：3 分 01 秒）（英文）
刀具路径优化
使用强大的刀具路径编辑选项对刀具路径进行全局或局部更改，而无需重新进行耗时的计算。选择使用不同的选择方法来删除、剪裁、反转、重排、合并或分割整个刀具路径或各个段。（视频：2 分 42 秒）（英文）
加工设置
使用单独的加工设置来帮助管理零件切削方式，从而加快 CAM 编程并减少错误。为设置参数设定默认值，例如模型位置、对照夹具进行碰撞检查、输出工作平面、数控机床等。（视频：1 分 52 秒） （英文）
倾斜平坦面精加工
Fusion with PowerMill 旗舰版
体验一种精加工策略，该策略可自动查找 CAD 模型中的所有平坦区域，然后使用单个 5 轴刀具路径对它们进行加工。与平坦底部切削刀具结合使用。（视频：1 分 40 秒）（英文）
5 轴联动加工
Fusion with PowerMill 旗舰版
利用 4 轴和 5 轴联动加工功能，安全高效地加工极具挑战性的零件。从一组专用的多轴策略和刀轴控制中进行选择，以精细控制 4 轴和 5 轴数控机床的运动。（视频：3 分 22 秒）（英文）
专业 5 轴控制
Fusion with PowerMill 旗舰版
使用一系列智能编辑操作更改刀具路径的 5 轴运动。在局部区域中更改刀具方向或在其他区域之间应用平滑插值，以避免可能影响表面光洁度的不稳定运动。（视频：2 分 49 秒）（英文）
自动碰撞避让
Fusion with PowerMill 旗舰版
自动识别并避免涉及切削刀具和工件的任何碰撞或未遂故障。使用机床的旋转轴安全平滑地倾斜刀具，避免出现代价高昂的错误。（视频：56 秒）（英文）
动态加工控制
Fusion with PowerMill 旗舰版
使用 5 轴数控机床的三维模型选择最佳刀轴方向，以安全高效地加工零件。动态拖放手柄和视觉反馈有助于识别碰撞和轴超程，从而加快 CAM 编程。（视频：1 分 21 秒）（英文）
周期内探测
Fusion with PowerMill 旗舰版
访问专用探测路径，以使用主轴装夹的接触式测头来测量三维曲面几何形体。使用生成的测量结果来简化零件设置并在整个加工过程中监控加工零件的质量。生成检测报告并通过 Autodesk Drive 共享。（视频：2 分 06 秒）（英文）
轮毂、叶片和叶轮
Fusion with PowerMill 旗舰版
使用专用的 5 轴加工策略简化轮毂、整体式叶片旋翼和叶轮的 CAM 编程。粗加工和精加工策略使用高级刀轴光顺，从而实现安全且可预测的机床运动和卓越的表面光洁度。（视频：1 分 37 秒）（英文）
引擎端口和歧管
Fusion with PowerMill 旗舰版
访问专用的 3 轴和 5 轴加工策略，以自动对引擎端口和歧管进行 CAM 编程。使用高级刀具路径控制来调整表面光洁度并改善流体/气体的流动，从而获得最佳零件性能。
加强筋加工
Fusion with PowerMill 旗舰版
生成适合刀具的刀具路径，以铣削工模具中常见的深加强筋和槽。刀具路径偏移经过优化，可保持恒定的刀具载荷，从而延长刀具寿命并降低出现刀具故障的风险。这是 EDM 的低成本替代方法。
刀具路径和机床仿真
使用数控机床的三维数字孪生来仿真 3 轴和 5 轴刀具路径。通过在虚拟环境中可视化机床运动来修复问题（包括机床超程、轴反转等），从而避免出现代价高昂的下游问题。（视频：1 分 46 秒）（英文）
高级分析
Fusion with PowerMill 旗舰版
访问一系列高级选项来分析刀具路径行为，以预测 CNC 加工零件的质量。立即可视化可能由不需要的旋转轴运动而导致的缺陷。尝试使用不同的进给和转速来仿真对表面光洁度的影响。
自动项目验证
Fusion with PowerMill 旗舰版
对整个项目（包括刀具路径和 NC 程序）执行详细的安全检查。PowerMill 使用后台处理来检查过切、碰撞等，这意味着您可以继续进行零件编程，从而节省时间并增强对 NC 程序安全性的信心。
验证导出
Fusion with PowerMill 旗舰版
快速将 NC 程序、CAD 模型、毛坯定义、刀具、基准和其他重要数据传输到第三方验证软件，以便进行更深入的分析，让您高枕无忧。
支持多种 CAD
从主流设计系统导入常见的 CAD 文件类型，包括曲面、实体或网格。PowerMill 擅长处理质量较差的数据，这意味着您可以立即开始创建高质量的刀具路径和 NC 代码，而无需浪费时间修复模型。
值得信赖的 NC 代码输出
快速输出高质量 NC 代码，供数控机床和 NC 控制器使用。PowerMill 包含一个大型可编辑后处理器库，您可以根据自己的需求进行配置。对于更高级的自定义，我们可以通过全球经销商网络提供其他支持。
Autodesk Drive 和共享视图
安全地将 PowerMill 关键数据存储在远程服务中，并与内部和外部团队成员共享，以改进项目协作。使用密码保护来管理整个团队的访问，并确保数据和知识产权安全。