Fusion with PowerMill 的主要功能

Fusion with PowerMill® 中不断改善的功能可简化 3 轴和 5 轴 CAM 编程，帮助制造商从减材制造、增材制造和混合制造中获得更多优势。

Autodesk PowerMill 界面显示正在进行的项目

支持多种 CAD

从主流 CAD 系统导入曲面、实体或网格并生成 NC 代码，即使数据质量较差

高效粗加工

从一系列粗加工策略中进行选择，以快速去除材料并最大限度地延长刀具寿命

全面精加工

访问精加工刀具路径库，以生成具有卓越表面光洁度的精密零件

多轴加工

简化 3+2 和 5 轴加工，以更少的设置、更短的刀具以及更快的进给和转速来生产零件

刀具路径优化

全局或局部编辑刀具路径，而无需重新进行冗长耗时的计算

刀具路径检查

检查各个刀具路径或整个项目，以发现并修复问题，避免导致代价高昂的错误

机床仿真

使用数控机床的三维模型来仿真刀具路径并识别碰撞、未遂故障或超程

后处理

使用可配置的后处理器文件导出安全高效的 NC 代码，以适合您的特定机床

用户定义的自动化

将最佳实践嵌入模板和宏中，并与他人共享以自动执行常见任务

混合制造

创建、控制和仿真用于推动高速增材制造工艺的沉积策略，如 DED 和 FFF

工业机器人

工业机器人的脱机编程和仿真功能通过分析避免奇点和超程

行业特定解决方案

获取专业化策略来制造端口、歧管、叶片、轮毂和叶轮

Fusion with PowerMill 的更多功能

生产加工

专业性能

PowerMill 使用 64 位多线程技术更快地完成常见 CAM 编程任务，即使对于由曲面、实体或网格组成的大型复杂零件也是如此。处理时间越短，您就越能尽早开始加工或探索替代解决方案。（视频：2 分 46 秒）（英文）

高效粗加工

从一系列粗加工策略中进行选择，以快速高效地去除材料。高级选项允许您根据特定刀具类型和材料来配置刀具路径，从而帮助保持恒定的刀具载荷并最大限度地延长刀具寿命。（视频：3 分 14 秒）（英文）

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全面精加工

访问大型精加工和残留精加工刀具路径库，以提高编程灵活性。使用适合特定数控机床的高级设置实现卓越的精度和表面光洁度，从而生成几乎不需要手动抛光的零件。（视频：3 分 01 秒）（英文）

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残留精加工

从一系列旨在准确识别和有效地从先前操作或切削刀具中移除未加工毛坯的刀具路径中进行选择。（视频：2 分）（英文）

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刀具路径优化

使用强大的刀具路径编辑选项对刀具路径进行全局或局部更改，而无需重新进行耗时的计算。选择使用不同的选择方法来删除、剪裁、反转、重排、合并或分割整个刀具路径或各个段。（视频：2 分 42 秒）（英文）

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加工设置

使用单独的加工设置来帮助管理零件切削方式，从而加快 CAM 编程并减少错误。为设置参数设定默认值，例如模型位置、对照夹具进行碰撞检查、输出工作平面、数控机床等。（视频：1 分 52 秒） （英文）

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切入切出和连接

通过大量切入切出和连接选项精确地控制切削刀具如何进入和退出材料。选择是更新整个刀具路径还是更新单个连接。（视频：1 分 32 秒）（英文）

排除平坦区域

通过在计算精加工刀具路径时排除平坦区域来缩短整体加工时间，然后使用单独的刀具路径和平坦底部切削刀具加工这些区域。（视频：1 分 21 秒）（英文）

自动模型圆倒角处理

自动为当前三维模型上的所有内角添加圆倒角，以便创建更安全的刀具路径，从而延长刀具寿命并帮助避免刀具损坏。（视频：1 分 56 秒）（英文）

钻孔

简化孔的识别、编程和钻孔。从一系列循环类型和刀具退刀选项中进行选择，创建安全高效的 NC 代码，以用于 3 轴和 3+2 机械。

切削刀具支持

构建可搜索的切削刀具数据库并与您的团队共享，以实现更高的一致性。定义刀具和夹持几何形体，包括标准刀具和自定义刀具。根据毛坯材料自动计算进给和转速。

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多轴编程

高效 3+2 加工

使用机床的旋转轴在单个设置中访问倒扣和其他难以接触的特征。或者，使用更短、更刚性的刀具部件，同时使用更大的进给和转速，以提高质量并缩短周期时间。（视频：2 分 08 秒）（英文）

倾斜平坦面精加工

Fusion with PowerMill 旗舰版
体验一种精加工策略，该策略可自动查找 CAD 模型中的所有平坦区域，然后使用单个 5 轴刀具路径对它们进行加工。与平坦底部切削刀具结合使用。（视频：1 分 40 秒）（英文）

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5 轴联动加工

Fusion with PowerMill 旗舰版
利用 4 轴和 5 轴联动加工功能，安全高效地加工极具挑战性的零件。从一组专用的多轴策略和刀轴控制中进行选择，以精细控制 4 轴和 5 轴数控机床的运动。（视频：3 分 22 秒）（英文）

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专业 5 轴控制

Fusion with PowerMill 旗舰版
使用一系列智能编辑操作更改刀具路径的 5 轴运动。在局部区域中更改刀具方向或在其他区域之间应用平滑插值，以避免可能影响表面光洁度的不稳定运动。（视频：2 分 49 秒）（英文）

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自动碰撞避让

Fusion with PowerMill 旗舰版
自动识别并避免涉及切削刀具和工件的任何碰撞或未遂故障。使用机床的旋转轴安全平滑地倾斜刀具，避免出现代价高昂的错误。（视频：56 秒）（英文）

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动态加工控制

Fusion with PowerMill 旗舰版
使用 5 轴数控机床的三维模型选择最佳刀轴方向，以安全高效地加工零件。动态拖放手柄和视觉反馈有助于识别碰撞和轴超程，从而加快 CAM 编程。（视频：1 分 21 秒）（英文）

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专业化解决方案

周期内探测

Fusion with PowerMill 旗舰版
访问专用探测路径，以使用主轴装夹的接触式测头来测量三维曲面几何形体。使用生成的测量结果来简化零件设置并在整个加工过程中监控加工零件的质量。生成检测报告并通过 Autodesk Drive 共享。（视频：2 分 06 秒）（英文）

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脱机机器人编程

Fusion with PowerMill 旗舰版
使用此专用界面简化工业机器人的脱机编程，以用于增材和减材制造。使用机器人的精确三维模型仿真和优化刀具路径，以减少轴奇点和超程。（视频：2 分 55 秒）（英文）

电极制造

Fusion with PowerMill 旗舰版
自动对电极进行设计、制造、检测和电火花加工燃烧。使用可自定义的加工模板自动生成电极族，以提高工艺一致性，并帮助避免在车间发生错误。（视频：2 分 46 秒）（英文）

混合制造

Fusion with PowerMill 旗舰版
创建、控制和仿真用于推动高速增材制造工艺的沉积策略，如定向能量沉积 (DED) 和熔丝预制 (FFF)。将增材和减材刀具路径相结合，以使用合适的数控机床实现混合制造工作流。（视频：2 分 42 秒）（英文）

轮毂、叶片和叶轮

Fusion with PowerMill 旗舰版
使用专用的 5 轴加工策略简化轮毂、整体式叶片旋翼和叶轮的 CAM 编程。粗加工和精加工策略使用高级刀轴光顺，从而实现安全且可预测的机床运动和卓越的表面光洁度。（视频：1 分 37 秒）（英文）

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引擎端口和歧管

Fusion with PowerMill 旗舰版
访问专用的 3 轴和 5 轴加工策略，以自动对引擎端口和歧管进行 CAM 编程。使用高级刀具路径控制来调整表面光洁度并改善流体/气体的流动，从而获得最佳零件性能。

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加强筋加工

Fusion with PowerMill 旗舰版
生成适合刀具的刀具路径，以铣削工模具中常见的深加强筋和槽。刀具路径偏移经过优化，可保持恒定的刀具载荷，从而延长刀具寿命并降低出现刀具故障的风险。这是 EDM 的低成本替代方法。

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仿真和验证

刀具路径和机床仿真

使用数控机床的三维数字孪生来仿真 3 轴和 5 轴刀具路径。通过在虚拟环境中可视化机床运动来修复问题（包括机床超程、轴反转等），从而避免出现代价高昂的下游问题。（视频：1 分 46 秒）（英文）

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毛坯移除仿真

仿真从虚拟毛坯件中去除材料。使用高级分析工具以不同的颜色识别未加工的毛坯。立即亮显任何涉及切削刀具或与刀具夹持碰撞的过切，以提高安全性。（视频：1 分 16 秒）（英文）

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高级分析

Fusion with PowerMill 旗舰版
访问一系列高级选项来分析刀具路径行为，以预测 CNC 加工零件的质量。立即可视化可能由不需要的旋转轴运动而导致的缺陷。尝试使用不同的进给和转速来仿真对表面光洁度的影响。

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自动项目验证

Fusion with PowerMill 旗舰版
对整个项目（包括刀具路径和 NC 程序）执行详细的安全检查。PowerMill 使用后台处理来检查过切、碰撞等，这意味着您可以继续进行零件编程，从而节省时间并增强对 NC 程序安全性的信心。

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验证导出

Fusion with PowerMill 旗舰版
快速将 NC 程序、CAD 模型、毛坯定义、刀具、基准和其他重要数据传输到第三方验证软件，以便进行更深入的分析，让您高枕无忧。

工作流和协作

PowerMill 查看器

该查看器包含在 PowerMill 固定期限使用许可中，允许扩展团队成员打开 PowerMill 项目，从而改善跨团队协作。使用查看器查看刀具路径、确认基准位置、检查刀具部件、检查机床碰撞等。（视频：1 分 26 秒）（英文）

支持多种 CAD

从主流设计系统导入常见的 CAD 文件类型，包括曲面、实体或网格。PowerMill 擅长处理质量较差的数据，这意味着您可以立即开始创建高质量的刀具路径和 NC 代码，而无需浪费时间修复模型。

自定义和自动化

将加工最佳实践嵌入模板、宏和工具栏，以自动执行常见任务。与新员工共享这些信息，帮助他们提高工作效率，并使经验丰富的员工腾出时间处理更有价值的项目。

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值得信赖的 NC 代码输出

快速输出高质量 NC 代码，供数控机床和 NC 控制器使用。PowerMill 包含一个大型可编辑后处理器库，您可以根据自己的需求进行配置。对于更高级的自定义，我们可以通过全球经销商网络提供其他支持。

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设置清单

自动生成二维设置清单，以帮助与机床操作员和其他项目利益相关方交流关键信息。共享有关模型、夹具、刀具、基准和刀具路径进给和转速的详细信息，以避免出现错误并快速做出关键决策。

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Autodesk Drive 和共享视图

安全地将 PowerMill 关键数据存储在远程服务中，并与内部和外部团队成员共享，以改进项目协作。使用密码保护来管理整个团队的访问，并确保数据和知识产权安全。

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