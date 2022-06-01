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利用 Autodesk InfoDrainage，您可以设计、审阅和批准可持续排水系统 (SuDS)、绿色基础设施和传统排水系统。InfoDrainage 可帮助您更加清晰、丰富和自信地进行设计。
InfoDrainage 是设计师、开发人员、景观建筑师、工程师、顾问和审批机构依赖的一款完整的设计和分析解决方案，可：
快速且自信地对排水系统进行设计和核查
交付可持续、具有成本效益且合规的设计
加速 BIM（建筑信息建模）工作流
使用单一的自动化平台处理任何项目，并连接至 Civil 3D 和 InfoWorks ICM。
在预算范围内按时交付合规、可持续、尺寸优化且具有成本效益的设计。
通过清晰、可保护和可审阅的排水设计简化批准流程。
通过内置集成 Civil 3D 和数据交换以及其他 CAD 和 GIS 平台，可缩短设计时间便捷的工具栏可将 InfoDrainage 直接连接至 Civil 3D。
案例研究
咨询公司 Johnson, Mirmiran & Thomson (JMT) 利用 InfoDrainage 确保对查尔斯顿 Low Battery 海堤进行改进，从而保护周围社区免受未来洪水的侵害。
技术中心
InfoDrainage 技术信息门户是您需要了解的与 InfoDrainage 相关的所有信息的中心。从最新发行说明到下载和许可信息、帮助文档、已知问题、学习课程、脚本资源，甚至我们的公共产品路线图，海量内容尽聚于此。
利用 Autodesk InfoDrainage，您可以设计、审阅和批准可持续排水系统 (SuDS)、绿色基础设施和传统排水系统。InfoDrainage 可帮助您更加清晰、丰富和自信地进行设计。
Autodesk InfoDrainage 是一款完整的设计和分析解决方案，由设计师、开发人员、景观建筑师、工程师、顾问和规划师使用。
简而言之，审阅更方便。Autodesk InfoDrainage 在创建时考虑了审批机构，它包含许多旨在简化设计审阅工作流并更好地分析提交内容的功能。请咨询客户代表，了解 Autodesk 提供的各种培训、网络讲座和其他入职培训。
您可以利用 Autodesk InfoDrainage 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。订购固定期限的使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本。
通过订购 Autodesk InfoDrainage 软件的固定期限的使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。