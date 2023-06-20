免费试用 InfoDrainage 30 天

什么是 Autodesk InfoDrainage？

InfoDrainage 是设计师、开发人员、景观建筑师、工程师、顾问和审批机构依赖的一款完整的设计和分析解决方案，可：

  • 快速且自信地对排水系统进行设计和核查

  • 交付可持续、具有成本效益且合规的设计

  • 加速 BIM（建筑信息模型）工作流

Autodesk InfoDrainage 概述（视频：3 分 41 秒）

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 InfoDrainage？

Autodesk 提供用于个人管理员的下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk 支持

InfoDrainage 免费试用版有多长时间？

试用版的 Autodesk 软件让您能够在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果没有要求您输入付款方式，它将自动到期。

如何延长 InfoDrainage 免费试用版？

试用版到期后无法延长试用期。对于短期需求，您可以购买月度固定期限的使用许可并关闭自动续展（将付费固定期限的使用许可的期限限制为仅一个月），或订购 Flex 令牌以获取灵活的即付即用许可方案。

如何解决 InfoDrainage 下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口拦截程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的指南：Autodesk 产品下载问题疑难解答

在哪里可以下载面向学生的免费 InfoDrainage 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。 如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案（英文）获得免费 InfoDrainage 软件。

如何将 InfoDrainage 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或访问 InfoDrainage 产品中心。在购买固定期限的使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。

查看更多

支持和问题解决

查找疑难解答文章并解决您的问题。