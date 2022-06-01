InfoDrainage 2025 主要功能

InfoDrainage 使设计师、工程师、顾问、开发人员、审阅者、批准机构和供水公司能够设计和核查排水系统。

InfoDrainage 中排水平面图的屏幕截图

可持续和传统设计

为传统和可持续的排水 (SuDS) 系统创建设计，并提供量身定制的合规报告

用于排水设计的数字孪生

查看池塘的实际范围、下排水如何连接洼地以及设计的管道的精确长度

Civil 3D 集成

集成数据交换功能，在 Civil 3D 中支持往返转换，以更新管网和曲面，从而维护三维模型，实现 BIM 合规性

分析流和洪水

对管道、检修孔、存储和绿色基础设施使用内置的详细水力分析，以降低下游洪水泛滥的风险

模板化设计

通过设置简单的拖放模板加快设计流程，以满足法规合规性

快速验证错误

使用验证功能快速发现突出显示的错误和读取警告，并提出潜在的解决方案

远程服务分析

在远程服务中运行各种降雨和径流计算，以提高速度和精度

清除可视化

在纵断面图、平面图和三维视图之间切换，可对您使用的空间大小和系统的连接方式进行可视化

灵活报告

以设计审批所需的样式和格式快速生成排水报告

自然流径

通过洪水分析快速识别地表径流模式，包括由 Autodesk AI 提供支持的新机器学习

InfoDrainage 2025 的新功能

探索主要功能

Civil 3D 集成

Civil 3D 往返可在土木设计和水力分析流程之间实现无缝连接。使用工具栏从 Civil 3D 导出汇流，并在 InfoDrainage 中做出响应性更改，包括在平台之间直接迁移结果。

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远程服务分析

在远程服务中运行您所在地区的各种降雨和径流计算。 现在，在远程服务中可以处理涉及降雨和径流计算的一维和二维分析，通过强大的多区域数据中心架构增强设计工作流。

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机器学习洪暴

利用由 Autodesk AI 提供支持的新机器学习洪暴工具生成响应式防汛图。确定地面模型和最终洪水图间的模式，然后查看热点以确定储存结构和雨水控制的最佳位置。（视频：44 秒）（英文）

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使用 InfoDrainage 中的机器学习洪暴功能绘制防汛图

冲突检测分析

使用冲突检测分析增强设计流程。确定并显示设计中不同组件（例如管道、通道或其他结构）之间的“冲突”或交点。（视频：1 分 24 秒）（英文）

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InfoDrainage 中的冲突检测分析