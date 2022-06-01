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InfoDrainage 使设计师、工程师、顾问、开发人员、审阅者、批准机构和供水公司能够设计和核查排水系统。
为传统和可持续的排水 (SuDS) 系统创建设计，并提供量身定制的合规报告
查看池塘的实际范围、下排水如何连接洼地以及设计的管道的精确长度
集成数据交换功能，在 Civil 3D 中支持往返转换，以更新管网和曲面，从而维护三维模型，实现 BIM 合规性
对管道、检修孔、存储和绿色基础设施使用内置的详细水力分析，以降低下游洪水泛滥的风险
通过设置简单的拖放模板加快设计流程，以满足法规合规性
使用验证功能快速发现突出显示的错误和读取警告，并提出潜在的解决方案
在远程服务中运行各种降雨和径流计算，以提高速度和精度
在纵断面图、平面图和三维视图之间切换，可对您使用的空间大小和系统的连接方式进行可视化
以设计审批所需的样式和格式快速生成排水报告
通过洪水分析快速识别地表径流模式，包括由 Autodesk AI 提供支持的新机器学习
Civil 3D 集成
Civil 3D 往返可在土木设计和水力分析流程之间实现无缝连接。使用工具栏从 Civil 3D 导出汇流，并在 InfoDrainage 中做出响应性更改，包括在平台之间直接迁移结果。
机器学习洪暴
利用由 Autodesk AI 提供支持的新机器学习洪暴工具生成响应式防汛图。确定地面模型和最终洪水图间的模式，然后查看热点以确定储存结构和雨水控制的最佳位置。（视频：44 秒）（英文）