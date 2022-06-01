Autodesk InfoWater Pro 通常由寻求回答水力问题的 GIS 从业者使用。他们可以在熟悉的 ArcGIS Pro 中轻松对水网建模，并利用空间分析和可视化工具。

Autodesk InfoWorks WS Pro 由无需 ArcGIS 的工程团队使用，特别是工程团队中有多个建模师时。它还为高级建模师提供脚本浏览功能，以自动执行模型维护和导入来自不同源的数据。