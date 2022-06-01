Autodesk InfoWater Pro：在 ArcGIS Pro 中对水系统建模

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什么是 Autodesk InfoWater Pro？

工程师使用 Autodesk InfoWater Pro 软件在易于使用的地理信息系统 (GIS) 界面中对配水系统进行建模。

  • 利用 ArcGIS Pro 中提供的空间分析工具帮助进行模型构建和管理。

  • 分析并了解系统中的临界程度，包括压力瞬态事件。

  • 清晰展示结果，并在 ArcGIS Online 中共享。

为何使用 Autodesk InfoWater Pro？

轻松映射和分析水系统

在 ArcGIS Pro 中绘制、设计和分析配水系统。

保持服务等级

确保即使在消防流量事件期间也有足够的压力服务客户。

提高水系统的弹性

查找关键系统图元并制定应急计划。

InfoWater Pro 的用途

将 GIS 数据无缝迁移至 InfoWater Pro

充分利用您辛苦获得的 GIS 数据，以高效地构建和更新您的配水模型，其中，InfoWater Pro 模型与 ArcGIS Pro 之间的关系为 1:1。

利用非原生建模数据

使用客户层找出将受事件影响的人员，并使用仪表数据更准确地分配需求，从而改进模型校准。

轻松共享建模信息

InfoWater Pro 与 ArcGIS Online 和新 Web 服务紧密集成，可以轻松在组织内外共享数据。

Autodesk InfoWater Pro 资源

浏览 InfoWater Pro 博客 （英文）
水公用设施效果图

博客

InfoWater Pro 培训课程

学习免费的 InfoWater Pro 课程，了解如何连接到 ArcGIS Pro、创建水项目文件、设置建模工作首选项、开发假设情景以测试各种水系统备选方案、设置稳态和延长期模拟运行以及查看结果。

学习课程 （英文）
水塔

技术中心

InfoWater Pro 技术信息中心

在 InfoWater Pro 技术信息门户中心，您可以了解有关 InfoWater Pro 的所有信息。查看最新发行说明、下载和许可信息、帮助文档、已知问题、学习课程、脚本资源和公共产品路线图。

访问门户
显示阀门、储罐等的地图

案例研究

Davidson Water 如何使用 InfoWater Pro 处理压力

Davidson Water 的供水网络在过去 10 年里的漏水量显著减少 36%。了解如何使用 InfoWater Pro 创建 PVC 管道替换策略。

查看案例研究 （英文）

图片来源：Davidson Water

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk InfoWater Pro 的用途是什么？

Autodesk InfoWater Pro 是 ArcGIS Pro 中内置的水力建模应用程序，使用户可以模拟无数场景并执行各种分析，包括消防流量、阀门临界程度、管道破裂、水质、系统曲线和能源使用。

Autodesk InfoWater Pro 的用户有哪些？

水公用设施和工程公司的水工程师使用 Autodesk InfoWater Pro 规划、设计和运行水系统。

Autodesk InfoWater Pro 与 Autodesk InfoWorks WS Pro 之间有何区别？

Autodesk InfoWater Pro 通常由寻求回答水力问题的 GIS 从业者使用。他们可以在熟悉的 ArcGIS Pro 中轻松对水网建模，并利用空间分析和可视化工具。

 

Autodesk InfoWorks WS Pro 由无需 ArcGIS 的工程团队使用，特别是工程团队中有多个建模师时。它还为高级建模师提供脚本浏览功能，以自动执行模型维护和导入来自不同源的数据。

如果我订购当前版本 Autodesk InfoWater Pro 固定期限的使用许可，我可以使用哪些版本的 Autodesk InfoWater Pro？

您可以利用 InfoWater Pro 固定期限的使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限的使用许可 之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

我能否在多台计算机上安装 Autodesk InfoWater Pro？

通过订购 InfoWater Pro 软件的固定期限的使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

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