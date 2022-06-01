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Autodesk InfoWater Pro 是 ArcGIS Pro 中内置的水力建模应用程序，使用户可以模拟无数场景并执行各种分析，包括消防流量、阀门临界程度、管道破裂、水质、系统曲线和能源使用。
工程师使用 Autodesk InfoWater Pro 软件在易于使用的地理信息系统 (GIS) 界面中对配水系统进行建模。
利用 ArcGIS Pro 中提供的空间分析工具帮助进行模型构建和管理。
分析并了解系统中的临界程度，包括压力瞬态事件。
清晰展示结果，并在 ArcGIS Online 中共享。
在 ArcGIS Pro 中绘制、设计和分析配水系统。
确保即使在消防流量事件期间也有足够的压力服务客户。
查找关键系统图元并制定应急计划。
博客
学习免费的 InfoWater Pro 课程，了解如何连接到 ArcGIS Pro、创建水项目文件、设置建模工作首选项、开发假设情景以测试各种水系统备选方案、设置稳态和延长期模拟运行以及查看结果。
技术中心
在 InfoWater Pro 技术信息门户中心，您可以了解有关 InfoWater Pro 的所有信息。查看最新发行说明、下载和许可信息、帮助文档、已知问题、学习课程、脚本资源和公共产品路线图。
案例研究
Davidson Water 的供水网络在过去 10 年里的漏水量显著减少 36%。了解如何使用 InfoWater Pro 创建 PVC 管道替换策略。
图片来源：Davidson Water
Autodesk InfoWater Pro 是 ArcGIS Pro 中内置的水力建模应用程序，使用户可以模拟无数场景并执行各种分析，包括消防流量、阀门临界程度、管道破裂、水质、系统曲线和能源使用。
水公用设施和工程公司的水工程师使用 Autodesk InfoWater Pro 规划、设计和运行水系统。
Autodesk InfoWater Pro 通常由寻求回答水力问题的 GIS 从业者使用。他们可以在熟悉的 ArcGIS Pro 中轻松对水网建模，并利用空间分析和可视化工具。
Autodesk InfoWorks WS Pro 由无需 ArcGIS 的工程团队使用，特别是工程团队中有多个建模师时。它还为高级建模师提供脚本浏览功能，以自动执行模型维护和导入来自不同源的数据。
您可以利用 InfoWater Pro 固定期限的使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限的使用许可 之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本。
通过订购 InfoWater Pro 软件的固定期限的使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。