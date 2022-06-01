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了解 Autodesk InfoWater Pro 的主要功能，帮助水力建模师有效规划、设计和操作配水系统。
使用地理空间工具高效地构建和编辑模型、显示结果以及生成地图
连接外部遥测数据进行连续验证，让您对自己的模型更有信心
创建、分析和比较假设情景，以了解模型修改的影响
在图解视图中快速查看整个模型并获取各分区的性能摘要
水模型可以在中断仿真期间提供更逼真的结果
通过在本地或在远程服务中评估和改进消防供水的准备情况，轻松确认消防流量
分析单个成分或多个相互作用化学物种的移动和浓度
对水龄进行建模以控制气味并得出来自指定位置的水的百分比
通过对临界阀门进行排序，确定维护临界资产可维护性的支出优先顺序
了解冲洗系统时的水力学，以定位要冲洗的管道和要关闭的阀门
通过三维可视化，可以以新的方式查看模型数据并了解结果
使用本地或远程服务仿真来仿真水击事件并测试锤子保护设备的有效性
新功能
与 Info360 集成
如有 InfoWater Pro 的 Autodesk 固定期限的使用许可，现在可获享 Info360 远程服务平台的权益。（视频：47 秒）（英文）
新功能
包括 Python 脚本的 InfoWater Pro API
InfoWater Pro 现装有 Python 脚本支持，以直接查询和提取 InfoWater Pro 结果。这样，建模师即可在 ArcGIS Pro 或其他开发环境中通过 Python 记事本利用自定义脚本和分析。（视频：2 分）（英文）
控制中心概述
在单个对话框中查看基于规则的控件、简单控件、初始状态、远程阀控件和变速泵控件的概要。
连接到 Info360 Insight
如果您没有权限访问实时数据适配器 (LDA) 中的 SCADA 系统，则连接到 Info360 Insight 获取数据分析并通过 LDA 预览 Info360 Insight 模式。
改进的实时数据适配器
利用 SCADA 事件管理器功能，您可以创建可在间隙分析中选择的单独 SCADA 事件库。
需求分配器
根据现有系统和未来系统条件计算和分配需求。
保护器
对在整个系统中自然传播、意外释放或有意引入污染物和化学成分的传播和浓度进行建模。
压力区管理器
根据压力区的边界图元标识和描绘各压力区，并为各压力区生成水力原理图。
临界程度评估经理
对阀门操作对客户服务的水力影响进行详细评估，并对资产临界程度进行评分。
计划人员
确定最具成本效益的泵和阀门策略，以降低成本并提供更安全可靠的操作。
设计师
了解最具成本效益、最有效的配水管道系统设计和修复。
泵系统分析
设计满足泵容量要求并保持最佳泵效率的新泵站。
草图绘制器
通过基于用户指定的属性融合内部节点，同时自动重新调整需求以构建可靠的网络模型，从而减少过度的管道分段。
回溯
逆时间运行，以计算输入源和输出节点之间所有流动路径的输入-输出水力学和水质特性。
NetVIEW
多个水公用事业部可以通过将水力模型发布至 Google Earth，极大地提高通过空间摄影进行交互。
校准器
确定管道状态和粗糙度系数、泵和阀状态以及需求分布，以提供最能反映实际系统条件的经充分校准的模型。
水质校准器
调整管道壁反作用力系数以提供校准的水质模型，并最好地反映配电系统中的实际水质条件。
多物种分析
执行高级水质分析，评估多物种化学和生物污染物之间的反应。