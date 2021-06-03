Autodesk Fusion 带 CAMplete 提供 G 代码后处理、验证和仿真功能。导入 CAM 数据，然后使用经过验证的后处理器以及与机床制造商一起开发的精确三维机床模型，以生成高质量的无碰撞 NC 加工代码。有以下两个解决方案可供选择：