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Autodesk Fusion 带 CAMplete 提供 G 代码后处理、验证和仿真功能。导入 CAM 数据，然后使用经过验证的后处理器以及与机床制造商一起开发的精确三维机床模型，以生成高质量的无碰撞 NC 加工代码。有以下两个解决方案可供选择：
用于多轴铣削机床的 CAMplete TruePath
用于 Nakamura-Tome 多任务机床的 CAMplete TurnMill
使用计算机数控 (CNC) 机床的数字孪生来避免代价高昂的错误。
使用经过验证的后处理器导出优化的 G 代码文件。
使用反馈来改进 CAM 编程并避免试验。
CAMplete 使用与机床制造商合作开发的可自定义后处理器，将 CAM 软件文件转换为安全的 NC 加工代码。
用于 5 轴仿真和验证的工具可帮助您在运行单行 G 代码之前预测机床行为。
Autodesk Fusion 带 CAMplete TruePath 和 Autodesk Fusion 带 CAMplete TurnMill 可为各种不同的数控机床类型和应用提供 G 代码后处理、验证和仿真功能。
Autodesk Fusion 带 CAMplete 产品面向利用 CAM 编程软件和数控机床来生产零件的制造商。CAMplete 通常面向制造工程师、CAM 编程人员或 NC 机床操作员，帮助对在 CAM 软件产品（例如，Fusion、FeatureCAM 和 PowerMill）中创建的刀具路径进行后处理、仿真和验证。
尽管 CAMplete TruePath 和 CAMplete TurnMill 提供了许多类似的功能，但仍存在一些显著差异。需要根据机床类型和应用来选择 CAMplete 产品。
建议将 CAMplete TruePath 用于 3 轴到 5 轴铣床，而将 CAMplete TurnMill 用于 Nakamura-Tome 多任务机床。
请联系您当地的 Autodesk 业务代表以讨论您的业务需求，了解可能对您可用的 Autodesk Fusion 带 CAMplete 限时免费版本。
请与当地的 Autodesk 业务团队联系，以讨论您的业务需求并查看固定期限使用许可定价选项。
您可以利用 CAMplete TruePath 或 TurnMill 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本。
通过订购 CAMplete TruePath 或 TurnMill 软件的固定期限使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。
启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 CAMplete TruePath 或 TurnMill。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换为付费版固定期限使用许可的详细信息。