Autodesk Fusion 带 CAMplete：NC 代码后处理和 G 代码仿真软件

生成安全高效的 NC 加工代码

什么是 Autodesk Fusion 带 CAMplete？

Autodesk Fusion 带 CAMplete 提供 G 代码后处理、验证和仿真功能。导入 CAM 数据，然后使用经过验证的后处理器以及与机床制造商一起开发的精确三维机床模型，以生成高质量的无碰撞 NC 加工代码。有以下两个解决方案可供选择：

  • 用于多轴铣削机床的 CAMplete TruePath

  • 用于 Nakamura-Tome 多任务机床的 CAMplete TurnMill

为什么要使用 Autodesk Fusion 带 CAMplete？

保护数控机床

使用计算机数控 (CNC) 机床的数字孪生来避免代价高昂的错误。

更好地利用机床

使用经过验证的后处理器导出优化的 G 代码文件。

缩短 CAM 编程时间

使用反馈来改进 CAM 编程并避免试验。

CAMplete 的用途

CAMplete TruePath 后处理（视频：1 分 43 秒）（英文）

经过验证的数控机床后处理

CAMplete 使用与机床制造商合作开发的可自定义后处理器，将 CAM 软件文件转换为安全的 NC 加工代码。

验证概述（视频：1 分 46 秒）（英文）

G 代码验证

用于 5 轴仿真和验证的工具可帮助您在运行单行 G 代码之前预测机床行为。

哪款 CAMplete 产品适合您？

CAMplete TruePath 用户界面显示带有颜色编码命令块的后处理 NC 代码文件

CAMplete TruePath

可自定义的后处理器，用于从 CAM 软件导入 CL 数据，并转换为适用于 3 轴、4 轴和 5 轴数控机床的安全高效的 NC 代码

 

查看功能
CAMplete TurnMill 用户界面，显示在 Nakamura-Tome 数控机床上下刀塔上的加工操作的仿真

CAMplete TurnMill

专门用于 Nakamura-Tome 多任务机床的后处理和验证软件，支持同步和基于时间的优化

查看功能

了解有关 Autodesk Fusion 带 CAMplete 的更多信息

学习内容

CAMplete TruePath 快速入门

在此介绍视频中，了解如何使用 Autodesk Fusion 带 CAMplete TruePath。

观看视频（29 分 56 秒）（英文）

学习内容

使用 CAMplete TurnMill 进行仿真

了解 Autodesk Fusion 带 CAMplete TurnMill 中的机床设置、仿真、刀具和 NC 数据。

了解更多

博客

Fusion 博客

阅读有关 Autodesk Fusion 制造软件、提示和小技巧等的信息。

 

访问博客 （英文）

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Fusion 带 CAMplete 可以在哪些操作系统上运行？  

Autodesk Fusion 带 CAMplete 可以在 Microsoft® Windows® 10 和 Windows® 11 上运行。有关详细信息，请参见系统要求

Autodesk Fusion 带 CAMplete 的用途是什么？

Autodesk Fusion 带 CAMplete TruePath 和 Autodesk Fusion 带 CAMplete TurnMill 可为各种不同的数控机床类型和应用提供 G 代码后处理、验证和仿真功能。

  • 后处理：创建 G 代码文件，并配置为控制特定 CNC 机床和 NC 控制器类型的移动和行为。
  • 验证和仿真：使用硬件的精确三维模型来检查加工流程并及早发现问题。

Autodesk Fusion 带 CAMplete 面向哪些用户？

Autodesk Fusion 带 CAMplete 产品面向利用 CAM 编程软件和数控机床来生产零件的制造商。CAMplete 通常面向制造工程师、CAM 编程人员或 NC 机床操作员，帮助对在 CAM 软件产品（例如，Fusion、FeatureCAM 和 PowerMill）中创建的刀具路径进行后处理、仿真和验证。

CAMplete TruePath 与 CAMplete TurnMill 之间有何区别？

尽管 CAMplete TruePath 和 CAMplete TurnMill 提供了许多类似的功能，但仍存在一些显著差异。需要根据机床类型和应用来选择 CAMplete 产品。

建议将 CAMplete TruePath 用于 3 轴到 5 轴铣床，而将 CAMplete TurnMill 用于 Nakamura-Tome 多任务机床。

是否有免费版本的 Autodesk Fusion 带 CAMplete？

请联系您当地的 Autodesk 业务代表以讨论您的业务需求，了解可能对您可用的 Autodesk Fusion 带 CAMplete 限时免费版本。

CAMplete 固定期限使用许可成本*是多少？

请与当地的 Autodesk 业务团队联系，以讨论您的业务需求并查看固定期限使用许可定价选项。

如果订购当前版本 CAMplete 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 CAMplete 版本？

您可以利用 CAMplete TruePath 或 TurnMill 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 CAMplete？

通过订购 CAMplete TruePath 或 TurnMill 软件的固定期限使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 CAMplete 免费试用版转换为付费版固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 CAMplete TruePath 或 TurnMill。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换为付费版固定期限使用许可的详细信息。

查看更多

支持和问题解决

查找疑难解答文章并解决您的问题。