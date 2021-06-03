CAMplete TruePath 和 TurnMill 的主要功能

Fusion 带 CAMplete 可仿真 CAM 流程并识别与机床相关的常见问题。对于多轴计算机数控 (CNC) 铣床，选择 TruePath；对于 Nakamura-Tome 多任务机床，选择 TurnMill。

仿真加工程序的 CAMplete TruePath 用户界面

使用 CAM 软件

在仿真、验证和导出安全的 G 代码之前，从不同的 CAM 产品导入数据文件

获取可靠的 G 代码验证

CAMplete 使用由机床制造商提供的模型，实现高度精确的验证

检测碰撞和超程

识别崩溃、未遂故障、超程和设置错误，以避免停机和代价高昂的维修

分析机床运动

检查线性和旋转机床轴的运动，以识别可能影响零件质量的问题

优化 G 代码文件

在导出之前修改每个 G 代码文件的关键机床参数，以更好地利用 CNC 硬件

可视化机床插值

验证完整的 CNC 加工过程，例如切削运动、连接移动和换刀

CAMplete TruePath 和 CAMplete TurnMill 的常用功能

探索主要功能

使用 CAM 软件

在仿真、验证和导出安全的 G 代码之前，从不同的 CAM 产品导入数据文件。将 Fusion （英文）、PowerMill （英文） 或 FeatureCAM （英文） 数据准确传输到 CAMplete。

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获取可靠的 G 代码验证

CAMplete 软件使用由机床制造商提供的精确三维模型。这种准确度有助于提高仿真和验证期间的精度，从而更加自信地确保 NC 加工代码的质量和安全性。

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检测碰撞和超程

对加工流程进行仿真，以快速识别常见问题并帮助避免停机和代价高昂的维修。CAMplete 软件可以利用数控机床的数字孪生来检测潜在的机床崩溃、未遂故障、设置错误和机床超程。

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分析机床运动

功能强大的工具可帮助分析机床的各个线性轴和旋转轴的运动，从而突显出可能对零件质量、表面光洁度或整体加工周期产生负面影响的问题。

优化 G 代码文件

可自定义的后处理器允许您配置所导出的 NC 加工代码的格式。使用直观的界面和工作流插入可编辑的代码块，以便充分利用机床和 NC 控制器的功能及限制。

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可视化机床插值

CAMplete 软件可仿真和分析各种类型的机床运动。验证切削移动、非切削连接移动、换刀、轴重新配置等。提高对加工程序质量和安全性的信心。

Fusion 带 CAMplete TruePath 功能

探索主要功能

经过验证的后处理器

CAMplete 软件使用由 Autodesk 与机床制造商共同开发的精确后处理器。这些后处理器已经过现场测试，可帮助您更快速地提高数控机床的效率。

高级旋转控制

高级选项有助于精确控制数控机床旋转轴在不同场景中的行为方式，从而帮助您避免意外或危险的运动。

更改数控机床

CAMplete 软件简化了将经过实践检验的加工操作从一台机床移动到另一台机床的过程，即使两台机床具有不同的轴配置或使用不同类型的 NC 控制器也是如此。

可编辑的后处理器

CAMplete 后处理器是可编辑的，这意味着您可以根据自身需求快速调整所导出 G 代码的格式，并充分利用您的特定机床和 NC 控制器。

G 代码比较

比较工具有助于将 NC 机床文件的一个版本与另一个版本进行比较。快速识别手动做出的修订更改或因后处理器更新而附带做出的修订更改，从而改进对车间加工数据的管理。

毛坯比较

将加工中的毛坯的虚拟表示与预期的三维 CAD 模型进行比较，以快速识别碰撞、剩余毛坯等问题。避免代价高昂的错误和生产延误。

Fusion 带 CAMplete TurnMill 功能

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多任务机床

CAMplete TurnMill 提供了诸多专业工具，可帮助对 Nakamura-Tome 提供的各种多任务机床进行机床仿真、验证和后处理。

机床同步

TurnMill 包含诸多高级功能，可帮助同步多任务机床的运动。简化刀塔、主轴和副主轴、动力刀具和零件传输的同步，以便安全高效地生产零件。

基于时间的优化

使用包含多任务机床操作及子例程的时间轴视图。此视图有助于识别并消除效率低下和浪费现象，从而缩短加工周期并提高工作效率。

灵活的流程开发

修改整个操作并将刀具重新指定到不同的加工位置，以缩短开发时间。