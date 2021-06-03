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Fusion 带 CAMplete 可仿真 CAM 流程并识别与机床相关的常见问题。对于多轴计算机数控 (CNC) 铣床，选择 TruePath；对于 Nakamura-Tome 多任务机床，选择 TurnMill。
在仿真、验证和导出安全的 G 代码之前，从不同的 CAM 产品导入数据文件
CAMplete 使用由机床制造商提供的模型，实现高度精确的验证
识别崩溃、未遂故障、超程和设置错误，以避免停机和代价高昂的维修
检查线性和旋转机床轴的运动，以识别可能影响零件质量的问题
在导出之前修改每个 G 代码文件的关键机床参数，以更好地利用 CNC 硬件
验证完整的 CNC 加工过程，例如切削运动、连接移动和换刀
使用 CAM 软件
在仿真、验证和导出安全的 G 代码之前，从不同的 CAM 产品导入数据文件。将 Fusion （英文）、PowerMill （英文） 或 FeatureCAM （英文） 数据准确传输到 CAMplete。
检测碰撞和超程
对加工流程进行仿真，以快速识别常见问题并帮助避免停机和代价高昂的维修。CAMplete 软件可以利用数控机床的数字孪生来检测潜在的机床崩溃、未遂故障、设置错误和机床超程。
可编辑的后处理器
CAMplete 后处理器是可编辑的，这意味着您可以根据自身需求快速调整所导出 G 代码的格式，并充分利用您的特定机床和 NC 控制器。
G 代码比较
比较工具有助于将 NC 机床文件的一个版本与另一个版本进行比较。快速识别手动做出的修订更改或因后处理器更新而附带做出的修订更改，从而改进对车间加工数据的管理。
毛坯比较
将加工中的毛坯的虚拟表示与预期的三维 CAD 模型进行比较，以快速识别碰撞、剩余毛坯等问题。避免代价高昂的错误和生产延误。