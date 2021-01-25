隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
Autodesk Fusion with PowerShape 制造 CAD 软件将曲面、实体和网格建模融为一体，可帮助准备用于制造的模具和其他复杂零件。PowerShape 现在包括 Fusion 和 Fusion Team。
访问专用建模工具以加快 CAM 编程。
使用曲面、实体或网格的任意组合，即使数据质量较差也没关系。
自动生产可制造的模具、工具、电极等。
通过以下功能，创建复杂的三维几何体，以便更好地控制 CAM 软件：
自动执行常规建模任务。通过以下功能，快速将产品设计转换为用于 CNC 加工的工模具：
- David Krajci，3-Dimensional Services 运营总监
- Dave Tessin，Steele Rubber Products 工具室经理
- Brian Bendig，Cavalier Tool and Manufacturing 总裁
Autodesk Fusion with PowerShape 是一款 CAD 建模软件，旨在帮助制造商简化将产品设计转换为用于制造产品的工模具的过程。PowerShape 是 CAM 软件（例如 PowerMill 或 FeatureCAM）的理想建模辅助工具，有助于创建几何体以辅助 CAM 编程。
PowerShape 可以处理来自主流设计系统的原生 CAD 数据。智能工作流可帮助您导入、分析、修复和准备用于 CNC 加工的复杂零件。
Autodesk Fusion with PowerShape 通常供那些收到成品设计并需要将其转换为用于批量生产的可制造零件（通常为工模具和电极）的制造商使用。
PowerShape 通常由制造工程师和 CNC 机床操作员使用，他们可以生成 NC 加工代码，用于通过 CNC 机械生产这些相同的零件。
请联系您当地的 Autodesk 业务代表以讨论您的业务需求，了解可能对您可用的 Autodesk Fusion with PowerShape 限时免费版本。
报告
产品使用情况报告
管理和安全
双重验证
批量导入和指定
支持和采用服务
8x5 实时支持
协作
Autodesk Drive
共享视图
需要在培训、实施和其他支持方面获得帮助，以充分利用您的软件？找到合格、合适的专业人员就像在线搜索一样简单。
请访问 Autodesk Partner Finder （英文），查找您所在地区的 Autodesk 认证专业人员，以便为您提供以下帮助：
注意：与提供商签订的任何服务合同都是客户与提供商之间的直接付款合作。