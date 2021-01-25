Autodesk Fusion with PowerShape：准备用于制造的工模具等的建模软件

致电销售团队：400-842-4962

什么是 Autodesk Fusion with PowerShape？

Autodesk Fusion with PowerShape 制造 CAD 软件将曲面、实体和网格建模融为一体，可帮助准备用于制造的模具和其他复杂零件。PowerShape 现在包括 Fusion 和 Fusion Team。

为何要使用 Autodesk Fusion with PowerShape？

改进 CAM 编程

访问专用建模工具以加快 CAM 编程。

处理复杂的 CAD 数据

使用曲面、实体或网格的任意组合，即使数据质量较差也没关系。

准备用于制造的 CAD 模型

自动生产可制造的模具、工具、电极等。

Autodesk Fusion with PowerShape 的用途

使用 PowerShape 导入、分析和修复（视频：2 分 07 秒）（英文）

改进 CAM 编程

通过以下功能，创建复杂的三维几何体，以便更好地控制 CAM 软件：

  • 以无缝方式混合曲面、实体或网格数据
  • 导入、分析和修复第三方设计
  • 修复可能导致后续过程复杂化的缺陷

自动化电极生产（视频：2 分 07 秒）（英文）

使用制造建模提高工作效率

自动执行常规建模任务。通过以下功能，快速将产品设计转换为用于 CNC 加工的工模具：

  • 型芯和型腔分割
  • 电极设计和制造
  • 用于 EDM 的自动化加强筋封口

在制造前验证三维设计（视频：2 分 16 秒）（英文）

访问高级仿真

使用 Fusion with PowerShape 中的强大机械和热仿真工具，验证三维设计。

探索宝贵的 PowerShape 资源

产品课程

自行掌握进度的学习

访问免费的点播培训视频，了解 Fusion with PowerShape 的基础知识。

开始培训

产品学习

资源中心

了解 Fusion with PowerShape 提供的一些更高级的功能。

观看视频 （英文）

案例研究

客户案例

了解其他人如何使用 Fusion with PowerShape 及其制造建模工具。

查看案例 （英文）

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Fusion with PowerShape 可以在哪些操作系统上运行？

Autodesk Fusion with PowerShape 可以在 Microsoft® Windows® 10 和 Windows 11 上运行。有关详细信息，请参见系统要求

Autodesk Fusion with PowerShape 的用途是什么？

Autodesk Fusion with PowerShape 是一款 CAD 建模软件，旨在帮助制造商简化将产品设计转换为用于制造产品的工模具的过程。PowerShape 是 CAM 软件（例如 PowerMillFeatureCAM）的理想建模辅助工具，有助于创建几何体以辅助 CAM 编程。

PowerShape 可以处理来自主流设计系统的原生 CAD 数据。智能工作流可帮助您导入、分析、修复和准备用于 CNC 加工的复杂零件。

Autodesk Fusion with PowerShape 的用户有哪些？

Autodesk Fusion with PowerShape 通常供那些收到成品设计并需要将其转换为用于批量生产的可制造零件（通常为工模具和电极）的制造商使用。

PowerShape 通常由制造工程师和 CNC 机床操作员使用，他们可以生成 NC 加工代码，用于通过 CNC 机械生产这些相同的零件。

是否有免费版本的 Autodesk Fusion with PowerShape？

请联系您当地的 Autodesk 业务代表以讨论您的业务需求，了解可能对您可用的 Autodesk Fusion with PowerShape 限时免费版本。

标准版许可方案中包含什么？

报告
产品使用情况报告

  • 查看每个产品和版本的使用人数以及总体使用频率的汇总摘要。

管理和安全
双重验证

  • 进一步提升用户帐户的安全性。

批量导入和指定

  • 上传 .csv 文件，一次性添加和指定大量用户。

支持和采用服务
8x5 实时支持

  • 在当地工作时间内联系 Autodesk 专家寻求帮助。

协作
Autodesk Drive

  • 安全地存储、预览和共享设计数据。

共享视图

  • 快速与利益相关方共享工作。

查看完整的许可方案功能和常见问题解答列表

如何获得当地培训和技术支持？

需要在培训、实施和其他支持方面获得帮助，以充分利用您的软件？找到合格、合适的专业人员就像在线搜索一样简单。

请访问 Autodesk Partner Finder （英文），查找您所在地区的 Autodesk 认证专业人员，以便为您提供以下帮助：

  • 培训和实施
  • 系统集成
  • 软件配置
  • 工作流优化
  • API 开发和流程自动化

注意：与提供商签订的任何服务合同都是客户与提供商之间的直接付款合作。

查看更多

支持和问题解决

查找疑难解答文章并解决您的问题。