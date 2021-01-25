Autodesk Inventor Nastran：功能强大的 CAD 集成仿真

仅在产品设计与制造软件集中提供。

致电销售团队：400-637-7891

Autodesk Inventor Nastran 是什么？

Autodesk Inventor Nastran® 可以为工程师和分析师提供有限元分析 (FEA) 工具。

  • 由普遍认可的 Autodesk Nastran 解算器技术提供支持

  • 适用于非线性、动力学、传热、疲劳等的各种仿真分析类型

  • 通过使用 NAFEMS 设置的全面验证计划和文档，高效地进行测试

为何要使用 Autodesk Inventor Nastran？

提高产品性能

从一整套功能强大的分析类型中进行选择，以帮助您优化设计。

减少保修问题

超越线性静态分析类型，在疲劳分析中分析重复载荷的影响。

缩短上市时间

直接在 Inventor 中及早且经常性地分析您的设计，以减少物理样机的数量。

Autodesk Inventor Nastran 的用途

高级材质模型

在单个虚拟仿真中包含多种金属、橡胶和软组织材质模型。
（视频：4 分 08 秒）（英文）

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Inventor Nastran 的用途是什么？

Autodesk Inventor Nastran 可以在设计中采用一整套高级仿真分析类型，从而减少物理样机。

Autodesk Inventor Nastran 的用户有哪些？

Autodesk Inventor Nastran 可以直接在 Inventor 中运行，从而各个设计师和工程师都能对其设计执行仿真。

Autodesk Inventor Nastran 可以在哪些操作系统上运行？ 

Autodesk Inventor Nastran 可以在 Microsoft® Windows® 上运行。有关详细信息，请参见 Autodesk Inventor Nastran 系统要求

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