隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
Autodesk Inventor Nastran 可以在设计中采用一整套高级仿真分析类型，从而减少物理样机。
Autodesk Inventor Nastran® 可以为工程师和分析师提供有限元分析 (FEA) 工具。
由普遍认可的 Autodesk Nastran 解算器技术提供支持
适用于非线性、动力学、传热、疲劳等的各种仿真分析类型
通过使用 NAFEMS 设置的全面验证计划和文档，高效地进行测试
从一整套功能强大的分析类型中进行选择，以帮助您优化设计。
超越线性静态分析类型，在疲劳分析中分析重复载荷的影响。
直接在 Inventor 中及早且经常性地分析您的设计，以减少物理样机的数量。
在单个虚拟仿真中包含多种金属、橡胶和软组织材质模型。
（视频：4 分 08 秒）（英文）
- Bjorn Tore Edkerhovd，Mento Service 公司的工程经理
Autodesk Inventor Nastran 可以在设计中采用一整套高级仿真分析类型，从而减少物理样机。
Autodesk Inventor Nastran 可以直接在 Inventor 中运行，从而各个设计师和工程师都能对其设计执行仿真。