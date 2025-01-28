H2GO储氢系统或将终结全球能源匮乏难题

H2GO主要的创新是其“智能化设计的海绵”：一种安全高效的氢存储系统，由多个智能反应器组成。这些反应器具有特殊的响应式内部结构，可储存氢气并按需释放氢气。

氢可以液体或固体形式储存在化合物中。氢气分子一旦进入H2GO的存储系统时，即被“海绵”的智能构架通过化学键捕获。当外部系统需要氢气时，只要在规定的温度下加热，就能触发释放所需的氢气量。

该氢储存系统的研发始于Abo-Hamed在剑桥大学的一个博士论文研究项目。五年后，当时那灵光乍现的想法已催生了源源不断的创新产品，其中包括可以发电的氢“反应器”，以及可以运送到偏远地区的公用事业规模的“即插即用”发电机。

此外，H2GO还开发了一套人工智能系统，可优化其氢动力装置的能源使用量。降低成本的一种方法是提高硬件的性能，另一种方法则是利用软件来优化成本结构。而要想取代市场上的产品，降低成本可是很重要的。

为什么选用氢？Abo-Hamed说：“它是一种非常优雅的分子，最重要的是，它不含碳。所以如果你将它燃烧或通过电化学将它转化来提取能量时，你得到的能量不会伴随着有害副产品的生成。在获得足够支持并快速形成规模的基础上，氢发电有望使能源系统及时脱碳，以实现净零碳目标，打造更可持续的地球。”